مدينة الكويت: في إطار التزامها بتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في القطاع المالي، قامت بورصة الكويت برعاية واستضافة فعالية "المرأة والازدهار"، والتي نظمتها منصة Playbook الرائدة في مجال التعليم الإلكتروني للنساء في المناصب القيادية في المنطقة. جمعت الفعالية نخبة من النساء القياديات من الكويت ومن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتسليط الضوء على الدور المتنامي للمرأة في صياغة مستقبل القطاع المالي.

استهلت الفعالية بكلمة افتتاحية ألقتها عضو مجلس إدارة شركة بورصة الكويت، السيدة/ دلال جعفر بهبهاني، حيث قالت: "تأتي فعالية "المرأة والازدهار" تأكيداً للإنجازات البارزة للمرأة الكويتية والخليجية في القطاع المالي، وتعزز الجهود المبذولة نحو بناء مستقبل يعترف بدورها في القيادة والابتكار ويدعمه."

وأشارت السيدة/ بهبهاني إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع المالي، قائلة: "شهدنا تحولات ملحوظة للمرأة في القطاع المالي، وأصبح هناك اعترافاً متزايداً بأهمية التنوع والشمولية في المناصب القيادية، مدفوعاً بمتطلبات العمل والعوامل الاجتماعية والاقتصادية."

وأضافت السيدة/ بهبهاني: "تعتبر منصة Playbook أداة محورية في تمكين النساء من خلال توفير الإرشاد والموارد الأساسية التي تعينهن على التفوق في المناصب القيادية عبر مختلف القطاعات، فهي مثال حي على القوة الجماعية للنساء اللاتي يجتمعن معًا لدعم بعضهن البعض وخلق فرص جديدة للنمو والتميز."

من جانبها، ألقت سعادة الدكتورة عائشة بن بشر، الخبيرة العالمية في التحول الرقمي والقائدة الاستراتيجية في مبادرات المدن الذكية، كلمة الفعالية الرئيسية بعنوان (تشكيل المستقبل المالي من خلال المدن الذكية)، مضيفة بأن "أثر المدن الذكية لا يقتصر على تحويل طريقة حياتنا فحسب، بل تعيد أيضاً تشكيل المشهد المالي للشركات والأفراد على حد سواء بثلاث طرق أساسية. أولاً، تسهم في خلق الثروات من خلال البنية التحتية الرقمية المتطورة وتعزيز الابتكار المالي. ثانياً، تستفيد من البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول المالي، مما يمكن الأفراد — وخاصة المرأة — من التحكم الكامل في مستقبلهم المالي. وأخيراً، تعمل المدن الذكية على بناء أنظمة مالية مرنة قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، مما يضمن الاستقرار والازدهار على المدى الطويل."

واستمرت الفعالية بكلمة بعنوان "القيادة المالية: أسرار من القمة" القتها البارونة هيلينا موريسي، مؤسسة نادي 30% وعضو مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، حيث شاركت البارونة موريسي رؤيتها حول كيفية قيادة النساء بفعالية في المشهد المالي المتطور، مؤكدة على الدور الحاسم الذي تلعبه في تشكيل مستقبل القطاع المالي. وقد لاقى خطابها صدى عميقًا لدى الحاضرين، مما عزز أهمية القيادة الاستراتيجية في التعامل مع بيئة مالية ديناميكية.

واستمرت فعالية "المرأة والازدهار" بحلقة نقاشية بعنوان "إلهام الأجيال القادمة: استراتيجيات الثروة والتعليم والرفاهية" أدارتها السيدة/ بهبهاني، وشاركت فيها السيدة/ هيا أيمن بودي، عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية، والدكتورة/ مريم العوضي، استشارية الطب النفسي، والسيدة/ ندى الحارثي، المديرة التنفيذية والمستشارة الاستراتيجية. وركزت المناقشة على الحاجة الملحة إلى الثقافة المالية واستراتيجيات خلق الثروات طويلة الأجل، وقدمت رؤى قيمة حول كيفية إلهام قادة اليوم وتثقيف الجيل القادم للسيطرة على مستقبلهم المالي.

كما تضمن برنامج الفعالية عرضاً قدمته السيدة/ نادين مزهر، المؤسس المشارك لشركة ثروة، بعنوان "إتقان الاستثمار الاستراتيجي: رؤى تنفيذية لمستقبل ديناميكي"، حيث قدمت السيدة/ مزهر، الخبيرة في مجال التكنولوجيا المالية، رؤى على المستوى التنفيذي حول إتقان استراتيجيات الاستثمار في بيئة مالية معقدة، مستندةً بخبرتها في تنويع الاستثمارات وإدارة المخاطر واتجاهات السوق، مما مكن المشاركين من التنقل في البيئة المالية الديناميكية بثقة.

وفي عرض قوي للقيادة الجماعية، قرعت 150 امرأة من مختلف القطاعات الجرس للإزدهار المالي، والذي شكل نقطة تحول في المستقبل المالي للمنطقة وكان بمثابة منارة للنساء في كل مكان بأنهن يتمتعن بالقوة والنفوذ والقدرة على تشكيل المشهد الاقتصادي الأوسع.

كما قدم الحدث للمشاركين المعرفة العملية من خلال ورشتي عمل مصممتين لتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح المالي على المدى الطويل. قادت البارونة هيلينا موريسي ورشة العمل الأولى حول "تربية أطفال على دراية مالية"، والتي شاركت فيها خبرتها في تمكين الجيل القادم من المهارات اللازمة للاستقلال المالي، في حين قدمت السيدة/ نادين مزهر ورشة العمل الثانية بعنوان "بناء محفظة استثمارية مرنة"، والتي شاركت خلالها رؤى عميقة حول إنشاء محافظ استثمارية مزدهرة، حتى في خضم تقلبات السوق.

وفي ختام الفعالية، أكدت مؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Playbook السيدة/ وفاء العبيدات تأثير مثل هذه الفعاليات على المنظومة المالية في المنطقة، قائلة: "نحن اليوم في بداية نقطة تحولية حقيقية، حيث نعمل على بناء أكبر شبكة مستثمرات في المنطقة، واللاتي ستشكل قيادتهن مستقبل القطاع المالي في الشرق الأوسط. كما سلطت فعالية "المرأة والازدهار" الضوء على الإمكانات المذهلة التي تتمتع بها المرأة لدفع الابتكار المالي في الكويت والأقليم، فقد ألهمتنا مناقشات اليوم وأرست الأساس للتأثير الدائم، مما سمح لنا بإعادة تعريف النجاح وخلق فرص للنساء للقيادة بثقة ومرونة وهدف. ختاماً، أود أن أشكر بورصة الكويت على تفانيها ودعمها لتمكين المرأة وتمكينها من الازدهار المالي."

تؤكد رعاية واستضافة فعالية "المرأة والازدهار" التزام بورصة الكويت المستمر بدعم المبادرات التي تعزز من مكانة المرأة في المجتمع والاقتصاد، وتبرز دورها كشريك فاعل في بناء مستقبل أكثر تنوعاً وشمولية. ذلك وتعد الشراكة بين بورصة الكويت ومنصة Playbook حافز للتحول الاقتصادي الطويل الأجل. كما سيستمر هذا التعاون في دفع التحركات المالية الجريئة من قبل النساء، وسيضمن تواجدهن في طليعة تشكيل المستقبل الاقتصادي للمنطقة من خلال الاستفادة من قوة التكنولوجيا والقيادة المالية. ذلك وتؤكد مبادرة "المرأة والازدهار" أهمية الثقافة المالية والاستدامة والقيادة، وهي شهادة على الالتزام بتعزيز نظام مالي أكثر شمولاً وازدهارًا، وذلك تماشياً مع استراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية.

لمحة موجزة عن شركة بورصة الكويت:

يعتبر تأسيس شركة بورصة الكويت في عام 2014 الخطوة الأولى في مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس في عام 1977 كأول بورصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتمت إعادة تنظيمه في عام 1983 كمؤسسة مالية مستقلة. فقـد بدأت المرحلة الانتقالية في عام 2016 لتتولى شركة بورصة الكويت رسمياً مهام وعمليات سوق الكويت للأوراق المالية وتحل محله بترخيص رسمي في نفس العام بعد استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح، وتَضَمَنَ ذلك قيام شركة بورصة الكويت بتطوير البنية التحتية والعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث بدأت عملية إنشاء منصة تداول متقدمة موثوقة مبنية على الكفاءة والمصداقية والشفافية لتخدم جميع فئات الأصول مع التركيز على مصالح المتعاملين وما يخدم الاقتصاد الوطني.

وقد عكفت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية. كما أسهمت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي باعتباره «سوق ناشئ» ضمن أهم مزودي المؤشرات العالمية، ما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليميٍ رائد.

وفي خطوة رائدة بمجال الخصخصة في الكويت، نجحت خصخصة بورصة الكويت، والتي تمت عبر مرحلتين، الاولى في فبراير 2019، عندما فاز تحالف مكون من مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية ومشغل عالمي بمزايدة خصخصة البورصة للاستحواذ على نسبة تبلغ 44 % من الشركة.

وفي ديسمبر 2019 اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة 50% من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين الكويتيين، إذ تم تغطية الطرح بنسبة تفوق 850%.

بورصة الكويت مدرجة ذاتياً في «السوق الأول» تحت اسم «البورصة».

عن بلايبوك Playbook

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