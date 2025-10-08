أوستن، تكساس- أعلنت اليوم شركة Planview، المنصة الرائدة في مجال إدارة المحافظ الاستراتيجية وتطوير المنتجات الرقمية، عن توسعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط، مما يمثل التزامًا كبيرًا بدعم أجندة التحول الرقمي الطموحة في المنطقة. ويتضمن التوسع إنشاء فرع في دولة الإمارات العربية المتحدة وفريق قيادة محلي، بالإضافة إلى الاستثمار في مركز بيانات مخصص في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع AWS.

وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع المبادرات الوطنية الرئيسية مثل رؤية الإمارات 2031 ورؤية السعودية 2030، مما يضع Planview في وضع يمكنها من لعب دور حاسم في المستقبل الرقمي للمنطقة. مع أكثر من 3,000 عميل و3.1 مليون مستخدم حول العالم، تتعاون شركة Planview بالفعل مع أكثر من 30 مؤسسة رائدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مجموعة الإمارات، والبنك التجاري في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومجموعة الشايع، والبنك العربي الوطني، وبنك قطر الوطني.

قال Razat Gaurav، الرئيس التنفيذي لشركة Planview: "تحتل منطقة الشرق الأوسط طليعة التحول الرقمي، حيث تتبنى الشركات الابتكار والذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة". "يعكس استثمارنا في المكتب المحلي والقيادة الإقليمية والبنية التحتية السحابية في المنطقة لدعم احتياجات سيادة البيانات التزام Planview طويل الأجل بهذا السوق. نحن نركز على مساعدة المؤسسات على سد الفجوة الحرجة بين الاستراتيجية والتنفيذ من خلال الحل الرائد في الصناعة لتمكين المستقبل الرقمي للعمل المتصل".

تشمل المكونات الرئيسية للتوسع ما يلي:

إنشاء مركز بيانات مخصص لدولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع AWS ، من المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول نهاية عام 2025

، من المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول نهاية عام 2025 التوسع المخطط له في المملكة العربية السعودية مع إمكانيات إضافية لمركز البيانات في عام 2026، بما يتماشى مع استثمار Amazon البالغ 5.3 مليار دولار أمريكي الذي أعلنت عنه مؤخرًا في المنطقة

البالغ 5.3 مليار دولار أمريكي الذي أعلنت عنه مؤخرًا في المنطقة تعزيز قدرات سيادة البيانات لتلبية المتطلبات التنظيمية الإقليمية واحتياجات العملاء

فتح فرع محلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مكتب في مركز دبي المالي العالمي

ينضم Stephen Fernandes ، رئيس قسم النمو ورئيس قسم الشرق الأوسط، إلى فريق القيادة المحلية الموسع. وانضم إليه أحمد سمير كرئيس لاستشارات الحلول.

وأضاف Gaurav: "تشهد المؤسسات في الشرق الأوسط تحولاً سريعًا مع الاستثمار في مجموعة واسعة من مبادرات المشاريع والمنتجات. وفي تقييمنا للسوق، فإنها بحاجة إلى حل يمكن أن يساعدها في تمكين الرؤية والحوكمة عبر الوظائف، والتنبؤات والأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وطرق العمل التعاونية الحديثة لتحقيق نتائج إيجابية". "من خلال وجودنا الموسع واستثمارنا الأعمق في المنطقة، نحن ملتزمون بتمكين المؤسسات بالأدوات والرؤى التي تحتاجها للازدهار في مشهد أعمال سريع التطور".

حول Planview

تُعدُّ Planview المنصة الرائدة المتكاملة لإدارة المحفظة الاستراتيجية وتطوير المنتجات الرقمية، حيث تُزوِّدها تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بالقدرة على منح قادة الأعمال والتقنية البصيرة الاستراتيجية اللازمة لترتيب أولويات الاستثمارات والمبادرات، وتحويل الخطط إلى واقع ضمن الإمكانيات المتاحة، والتكيّف بثقة عند حدوث التغييرات. تدعم منصة حلولنا المتصلة بالذكاء الاصطناعي التحولات التجارية والرقمية لأكثر من 3,000 عميل و3.1 مليون مستخدم على مستوى العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Planview في أوستن، بتكساس، ويعمل بها أكثر من 1,500 موظف في جميع أنحاء العالم. اعرف المزيد على www.planview.com

