أعلنت PlanRadar - المنصة الرقمية الحائزة على العديد من الجوائز، لتوثيق، وإدارة المهام، والتواصل في مشروعات البناء والتشييد - عن افتتاح مقرها الإقليمي في دبي، الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم اللازم للعدد المتزايد من عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي إعلان المنصة الأوروبية الرائدة في رقمنة عمليات مشروعات البناء، والتشييد، والعقارات عن افتتاح مقرها الإقليمي بالتزامن مع إطلاقها لميزة الجدولة لدعم فرق العمل وتسهيل التواصل بينهم وتعزيز قدرتهم على تسليم مشاريع البناء والعقارات في الوقت المحدد في إطار حرصها على دعم عملائها في المنطقة.

PlanRadar هي منصة رقمية لإدارة جميع العمليات اليومية، والتواصل في مشروعات البناء، والتشييد، والعقارات، وتُساعد على تحسين الجودة وخفض التكاليف وسرعة إنجاز العمل من خلال تعزيز العمل المشترك بين فريق العمل، وتوفير الوصول إلى البيانات بشكلٍ فوري من خلال منصة واحدة تتميز بسهولة الاستخدام، ويُضيف استخدام المنصة قيمة إلى دور كل المشاركين في دورة حياة مشروع البناء، من المقاولين والمهندسين إلى مدراء العقارات وأصحابها، مع ميزات وإمكانات مرنة لتناسب مختلف أحجام الشركات والعمليات.

وبمناسبة إطلاق المنصة في الإمارات، قال السيد إبراهيم إمام، الشريك المؤسس، والرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة، والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي في بلانرادار (PlanRadar): "نشهد حاليًا انفتاحًا كبيرًا على الابتكارات الرقمية والتكنولوجية في قطاع البناء والتشييد في المنطقة بالتزامن مع إطلاق عددًا كبيرًا من مشروعات البناء والعقارات الطموحة، مما يجعل المنطقة سوقًا واعدة. وقد ساعدت منصتنا في الآونة الأخيرة نخبة من العملاء المتميزين على تعزيز الكفاءة الإنتاجية لمشروعاتهم، وتحقيق نجاحات وإنجازات كبيرة. ويأتي فتتاح مقرنا الإقليمي في الإمارات كخطوة مهمة في إطار حرصنا الدائم على توفير كافة سبل الدعم لعملائنا في المنطقة ودعم نمونا وانتشارنا."

تُقدم منصة PlanRadar خدماتها إلى حاليًا أكثر من 100,000 مستخدم في أكثر من 60 سوقًا في جميع أنحاء العالم، لتتبع المشكلات وحلها داخل موقع العمل بالمشروع وخارجه وتتوفر بـ 19 لغة، ويُمكن استخدامها على جميع الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل IOS وWindows وAndroid.

بالإضافة إلى افتتاح المقر الإقليمي لشركة بلانرادار (PlanRadar) في دبي بالإمارات العربية المتحدة، من المقرر أيضًا التوسع في آسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية هذا العام.

أدوات أفضل لمدراء المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بالتزامن مع افتتاح مقرها الإقليمي في المنطقة، أطلقت منصة PlanRadar أداة جديدة للجدولة مُصممة للمساعدة في مواجهة التحديات في مشروعات البناء والصيانة، ومساعدة فريق العمل في الإشراف على المهام بصورة أوضح وتسليم المشاريع في الوقت المحدد.

تُعزز أداة عرض مُخطط غانت الجديدة من استفادة مستخدمي منصة PlanRadar حيث يُمكنهم الاطلاع على المراحل الرئيسية في المشروع، وتسمح الواجهة سهلة الاستخدام بالإضافة إلى طريقة العرض السلسة للمستخدمين بإنشاء الجداول الزمنية لمشروعاتهم وفقًا لنموذج غانت القياسي المعترف به عالميًا.

على عكس غيرها من الأدوات المشابهة، تتوافق أداة عرض مُخطط غانت مع طريقة عمل تذاكر المهام على منصة PlanRadar، مما يجعلها أكثر كفاءة ومرونة وسهولة في الاستخدام. وتُساعد الأداة المستخدمين على التخطيط الكامل للمشروع بدقة، مما يُعزز من قدرتهم على إنشاء مُخططات واضحة وفعّالة بالاستناد على قوائم المهام الحالية، بالإضافة إلى تحديد المراحل الرئيسية في المشروع، وتسليط الضوء على العمليات والخطوات ذات الأولوية للمشروع. كما تساعد الأداة في تحديد المشاكل المُحتملة في وقت مبكر وتجنب التأخيرات لضمان استمرار العمل بالمشروع في المسار الصحيح.

بالإضافة إلى ذلك، تُبرز الميزة الجديدة أيضًا التأخيرات التي قد تطرأ على الجدول الزمني بسهولة، مما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات لحل سريع. وفي حال حدوث أي تغيير في خطة المشروع، يُمكن للمستخدمين سحب العناصر وإدراجها لتحديث الجدول الزمني للمشروع بكل سهولة. كما تسمح الأداة لمديري المشاريع بمتابعة أي تغييرات أو تطورات لضمان عدم إغفال أو نسيان أي نقطة.

ومن جهة أخرى، تعمل أداة عرض مُخطط غانت جنبًا إلى جنب مع برامج الجدولة الأخرى، مما يُساعد المستخدمين على استيراد الجداول الزمنية من برامج أخرى مثل Primavera P6 أو Microsoft Project أو ASTA Powerproject، ثم إضافة تذاكر المهام الخاصة بهم في منصة PlanRadar إلى الجدول الزمني وتعديل المراحل عند الحاجة باستخدام منصة PlanRadar.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن PlanRadar

PlanRadar هي منصة إدارة ميدانية رقمية حائزة على العديد من الجوائز للتوثيق، وإدارة المهام، والتواصل، في مشاريع البناء والتشييد. وتُقدم المنصة خدماتها حاليًا لأكثر من 60 سوقًا في جميع أنحاء العالم، وتُوفِّر المنصة رقمنة جميع العمليات اليومية والاتصالات في قطاع البناء والتشييد بالإضافة إلى ربط جميع الأطراف المعنية في المشروع، وتُتيح الوصول الفوري إلى معلومات وبيانات المشروع، مما يساعد فريق العمل على تحسين الجودة، وخفض التكاليف، وسرعة إنجاز العمل. تُضيف المنصة التي تتميز بسهولة استخدامها، قيمة إلى كل شخص يشارك في دورة حياة عملية البناء، بدءًا من المقاولين، والمهندسين إلى مديري العقارات والملاك، مع إمكانات مرنة تُناسب جميع أحجام الشركات وعملياتها. تُقدم منصة PlanRadar خدماتها إلى أكثر من 100,000 مستخدم حاليًا لتتبع المشكلات وحلها داخل الموقع وخارجه، وتتوفر بـ 19 لغة، ويمكن استخدامها على جميع أجهزة IOS وWindows وAndroid. يقع المقر الرئيسي لشركة بلانرادار (PlanRadar) في فيينا بالنمسا، ولديها مكاتب في جميع أنحاء العالم وتخطط لافتتاح 8 جهات إضافية في عام 2022.