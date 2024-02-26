دبي، الإمارات العربية المتحدة: في ظل التحديات الاقتصادية على الصعيد العالمي، أعلنت شركة بلانرادار PlanRadar عن تحقيقها نموًا عالميًا ملحوظًا تجاوز 50% على أساس سنوي خلال عام 2023، ويُظهر هذا الإنجاز التزام الشركة الدائم بالابتكار وريادة الأعمال الاستراتيجية في مواجهة تحديات قطاعات البناء والعقارات وإدارة المرافق.

PlanRadar هي منصة رقمية رائدة في مجال الإنشاءات والعقارات وإدارة المرافق، وقد برزت بسرعة منذ تأسيسها في عام 2013 كواحدة من الشركات الرائدة في القطاع حول العالم. ويأتي نموها الكبير والتوسع الإقليمي الكبير للشركة بعد جولة تمويلية ناجحة من الفئة “B” جمعت خلالها حوالي 70 مليون دولار في عام 2022.

حضور قوي في الأسواق الأوروبية

يعكس توسع PlanRadar والطلب العالمي المتزايد على حلولها المبتكرة، نجاحها المتواصل في تحويل صناعة البناء والعقارات والتي لطالما كانت مترددة في تبني الحلول الرقمية. وعلى عكس توقعات الانكماش الاقتصادي، ارتفعت إيرادات PlanRadar في أوروبا والتي تعتبر السوق الرئيسية للشركة بنسبة 50% على الرغم من التقارير التي تشير إلى انخفاض متوقع في صناعة البناء والتشييد. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي المستمر في دول النمسا وألمانيا وسويسرا، وإيطاليا بالإضافة إلى النمو المتسارع في المملكة المتحدة، بينما شهدت إسبانيا نموًا استثنائيًا في العملاء بلغ نسبة 90%، مما يشير إلى استجابة إيجابية في السوق الأوروبية والمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

التوسع الناجح في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ

برزت مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ كأحد أبرز الأسواق الصاعدة، فقد شهدت PlanRadar منذ افتتاح مكاتبها في دبي، وسنغافورة، وسيدني في عام 2022 نموًا ملحوظًا في تلك المناطق حيث تضاعفت قاعدة عملائها، مما يؤكد على قدرات منصة PlanRadar والتي تتماشى مع التوجه نحو تبني الحلول الرقمية في تلك المناطق لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشير التقارير والتوقعات بنمو مطرد في تلك الأسواق، وقال إبراهيم إمام، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة:

"نحرص دائمًا على تعزيز وجودنا في الأسواق الجديدة والتي نؤمن بأنها اقتصادات ديناميكية للغاية تتطور بخطى ثابتة ووتيرة متسارعة. ونظرًا للدور المحوري الذي يلعبه قطاع البناء والتشييد في النمو الاقتصادي في تلك المناطق، تلتزم PlanRadar بكونها شريكًا في دفع عجلة التنمية وتوفير كافة إمكاناتها لتعزيز التحول الرقمي في قطاع البناء، ومن المتوقع أن يكون عام 2024 عامًا مليئًا بالتطورات التي تشهدها المنصة مع إطلاق العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي."

وينعكس أيضًا هذا الاتجاه الإيجابي لنمو الشركة على إجمالي عدد الموظفين، فقد استقطبت PlanRadar أكثر من 150 موظفًا جديدًا خلال عام 2023.

الاستجابة الاستراتيجية لعدم الاستقرار العالمي

قد اتسمت السنوات القليلة الماضية بتزايد عدم الاستقرار وأضافت العديد من التحديات الاقتصادية أمام كافة القطاعات لاسيما قطاع البناء والتشييد وأدت إلى فرض ضغوط متزايدة على الشركات على المستويين المحلي والعالمي، ولمواجهة تلك التحديات والتغلب عليها عقدت PlanRadar شراكة استباقية مع عملائها لتجاوز تلك الفترات العصيبة وتوفير الدعم اللازم لتحقيق الازدهار، ويضيف ساندر فان دي ريخت قائلًا:

"يتمحور نموذج عملنا في PlanRadar حول تمكين عملائنا العمل المستمر معهم لتعزيز قدراتهم في التغلب على التحديات من خلال التحول الرقمي، وقد شهدنا نجاح الشركات التي تختار تطوير وتحسين عملياتها والاستثمار في التحول الرقمي ومدى جاهزيتها لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية."

ابتكارات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء

أدى تركيز الشركة المستمر على متطلبات الصناعة المتطورة وتحقيق رضا العملاء والاهتمام بمجال البحث والتطوير إلى إنجاز وتطوير ميزات مبتكرة، فقد أطلقت PlanRadar في عام 2023 ميزة إدارة مستندات والتي تتيح للعملاء إدارة المخططات والمستندات بشكل مركزي، مما يساعدهم على تتبع كافة التحديثات بالإضافة إلى إدارة كافة موافقات واعتماد المستندات من خلال منصة PlanRadar، بدلاً من ارسالها عبر البريد الإلكتروني أو أي وسائط أخرى بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة الإصدارات لمزيد من التنظيم.

تُساعد هذه الميزة الجديدة المستخدمين على إدارة الخطط والمستندات بدءًا من مراحل التخطيط المبكرة للمشروع وحتى مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل.

تعد المركزية سمة أساسية لمنصة PlanRadar وقد أثبتت فعاليتها في تعزيز الشفافية، وتقليل وقت المعالجة مما يسمح للشركات بالتركيز على الأمور الأكثر أهمية بالنسبة لها مثل نمو الأعمال وخدمة العملاء.

المزيد من التحسينات: بالإضافة إلى الميزات الجديدة فقد تم تطوير وتحسين الميزات الحالية، مثل طريقة عرض التقويم الجديدة ووظيفة الجدول الزمني المحسنة، لتبسيط إدارة المشروع وتعزيز تجربة المستخدم.

"عرض التقويم" ليتمكن المستخدمون من رؤية تذاكر المهام بسهولة أكبر ومواءمتها مع جداول أعمالهم حيث كان بإمكانهم في السابق رؤية تذاكر المهما واستعراضها في قائمة أو خطة مرئية، إلا أن إضافتها للتقويم يُساعد بشكل كبير على دمج التذاكر في تخطيط جدول أعمالهم اليومي.

"الجدولة" لتلبية احتياجات إدارة المشروع مما يسمح بربط تبعيات المشروع ورؤية المسار الحرج الكامل، مما يوفر رؤية أوضح للمشروع بأكمله وتحديد كافة الاختناقات والتأخيرات المحتملة، مما يساعدهم على إعداد خطط الطوارئ بشكل أفضل.

حقائق وأرقام حول استخدام منصة PlanRadar في عام 2023:

• تم إنشاء أكثر من 8.5 مليون تذكرة مهام

• تم تحميل أكثر من 14 مليون صورة

• تم تحميل أكثر من 700.000 مخطط

• حوالي 1.2 مليار عملية

• حوالي 28 تيرابايت من سعة التخزين التي تم تنزيلها وتحميلها شهريًا

تعمل PlanRadar باستمرار على تكييف استراتيجيتها والابتكار المستمر. وعلى الرغم من التحديات العالمية، فقد أظهر نجاحها في عام 2023 قدرتها على تحويل العقبات إلى فرص للابتكار والازدهار.

على الرغم من التحديات العالمية، يُساهم نجاح PlanRadar في عام 2023 في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في تطوير قطاع البناء والتشييد وتعزيز قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار.

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عن منصة PlanRadar

PlanRadar هي منصة إدارة ميدانية رقمية حائزة على العديد من الجوائز للتوثيق، وإدارة المهام، والتواصل، في مشاريع البناء والتشييد. وتُقدم المنصة خدماتها حاليًا لأكثر من 75 سوقًا في جميع أنحاء العالم، وتُوفِّر المنصة رقمنة جميع العمليات اليومية والاتصالات في قطاع البناء والتشييد بالإضافة إلى ربط جميع الأطراف المعنية في المشروع، وتُتيح الوصول الفوري إلى معلومات وبيانات المشروع، مما يساعد فريق العمل على تحسين الجودة، وخفض التكاليف، وسرعة إنجاز العمل. تُضيف المنصة التي تتميز بسهولة استخدامها، قيمة إلى كل شخص يشارك في دورة حياة عملية البناء، بدءًا من المقاولين، والمهندسين إلى مديري العقارات والملاك، مع إمكانات مرنة تُناسب جميع أحجام الشركات وعملياتها. تُقدم منصة PlanRadar خدماتها إلى أكثر من 150,000 مستخدم حاليًا لتتبع المشكلات وحلها داخل الموقع وخارجه، وتتوفر بأكثر من 25 لغة، ويمكن استخدامها على جميع أجهزة IOS وWindows وAndroid. يقع المقر الرئيسي لشركة بلانرادار (PlanRadar) في فيينا بالنمسا، ولديها 16 مكتبًا حول العالم.

البريد الإلكتروني: info@planradar.com

الموقع الإلكتروني: https://www.planradar.com/ae/