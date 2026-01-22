مينيابوليس- أعلنت اليوم شركة Piper Sandler Companies (بورصة نيويورك: PIPR)، المؤسسة المصرفية الاستثمارية الرائدة، عن إكمالها صفقة الاستحواذ على MENA Growth Partners، المؤسسة المصرفية التجارية الكائنة في أبو ظبي، والتي ستكون مركزها الإستراتيجي للخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

سينتقل نبيل صديقي، الذي يشغل حاليًا منصب المدير الإداري في مكتب شركة Piper Sandler في لندن، إلى مكتب أبو ظبي ليتولى مهمة قيادة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية لشركة Piper Sandler في المنطقة، إضافةً إلى مواصلة تولي مسؤولياته تجاه الأعمال القائمة في أوروبا. إضافةً إلى ذلك، ستسهم العلاقات الإقليمية لشركة MENA Growth Partners في تعزيز سبل استفادة العملاء في المنطقة من خبرة Piper Sandler العميقة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمواد الكيميائية والرعاية الصحية والتكنولوجيا وأسواق رأس المال الخاصة بالأسهم، واستشارات رأس المال الخاص.

قدمت الخدمات الاستشارية إلى شركة Piper Sandler شركة المحاماة Al Tamimi & Company، أما شركة MENA Growth Partners، فقد تلقت الخدمات الاستشارية من شركة المحاماة Charles Russell Speechlys وشركة الاستشارات TMF Group، في ما يتعلق بهذه الصفقة.

نبذة عن Piper Sandler

تُعدّ شركة Piper Sandler (بورصة نيويورك: PIPR) مؤسسة مصرفية استثمارية رائدة تحمل على عاتقها مهمة مساعدة العملاء على استثمار قوة الشراكة® لتحقيق أهدافهم، وتُقدَّم خدمات الوساطة المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية في الولايات المتحدة عن طريق Piper Sandler & Co.‎، أحد أعضاء SIPC وNYSE؛ وفي المملكة المتحدة عن طريق شركة Piper Sandler Ltd.‎، المعتمدة والمنظمة من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة؛ وفي الاتحاد الأوروبي عن طريق Aviditi Capital Advisors Europe GmbH، الوكيل التابع لشركة AHP Capital Management GmbH، المعتمدة والمنظمة من BaFin؛ وفي سوق أبو ظبي العالمي عن طريق شركة Piper Sandler MENA Ltd.‎، المعتمدة والمنظمة من هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي؛ وفي هونج كونج عن طريق شركة Piper Sandler Hong Kong Ltd.‎، المعتمدة والمنظمة من لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة. هذا، وتقدَّم خدمات إدارة الأصول البديلة وخدمات الاستشارات المتعلقة بالدخل الثابت عن طريق شركات استشارية فرعية مسجلة بشكل منفصل.

تابع Piper Sandler على: LinkedIn | Facebook | X

‎©2026. منذ عام 1895. Piper Sandler Companies. 350‎ North 5th Street, Minneapolis, Minnesota 55401

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

جهات الاتصال

Nick Lawler

الهاتف: ‎212 891-8954

nick.lawler@psc.com

-انتهى-

#بياناتشركات