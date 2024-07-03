دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "دي إم إس" (DMS)، وهي علامة تجارية تابعة لمجموعة Choueiri Group، عن إبرام شراكة مبيعات مع Pinterest. وستسمح هذه الشراكة بتوسيع نطاق مبيعات إعلانات Pinterest الرقمية في عدد من الأسواق الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وباعتبار Pinterest منصة رائدة للبحث والاكتشاف المرئي، تحظى بثقة أكثر من نصف مليار مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم*، أصبحت المنصة من الوجهات المفضلة لدى العلامات التجارية التي تسعى للوصول إلى شرائح واسعة من العملاء المحتملين الذين يتطلعون إلى تجربة تسوق ممتعة. وستتيح هذه الشراكة الاستراتيجية للمعلنين في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوصول إلى جماهيرهم والتواصل معهم باستخدام حلولPinterest الإعلانية، المعتمدة على الأداء.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال زياد خمار، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة "دي إم إس" (DMS): "نفخر للغاية باختيارنا كشريك لـ Pinterest في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن شأن هذا التحالف الاستراتيجي أن يسمح لـ Pinterest بالاستفادة من شبكة عملاء ’دي إم إس‘ (DMS) الواسعة وخبرتنا المنقطعة النظير، واقتناص الفرص الجديدة لتحقيق الدخل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. منصة Pinterest هي فريدة من نوعها في السوق، ونترقّب بحماس الأثر التحويلي الذي ستسهم هذه الشراكة بجلبه إلى قصص العلامات التجارية الخاصة بعملائنا."

ومن جانبه، قال مات هوغل، نائب رئيس قسم المبيعات العالمية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في Pinterest: "ستسمح شراكتنا مع ’دي إم إس‘ (DMS) بتمكين المعلنين في جميع أنحاء المنطقة من الوصول لأول مرة إلى الملايين من مستخدمي Pinterest. ونحن نعمل على تحويل المنصة إلى الوجهة المطلقة والأمثل للتسوق، بما يتيح للأفراد تحويل أفكارهم إلى حقيقة، بطريقة أسهل من أي وقت مضى. كما نتطلع إلى ربط العلامات التجارية بقاعدة مستخدمينا النشطين وتمكينها من تزويد الجماهير بالأفكار والمنتجات التي يبحثون عنها."

*بحسب البيانات الداخلية لتطبيق Pinterest، إحصاءات التحليل العالمي، الربع الأول من عام 2024.

لمحة عن Pinterest

تعدّ Pinterest منصة الإلهام المرئي، وهي تستقطب جمهوراً من الأفراد لاكتشاف أفضل الأفكار في العالم وحفظها، والقيام بعمليات الشراء ذات الصلة بجميع لحظات الحياة. سواء كنت تبحث عن كيفية تنسيق الملابس أو تستكشف طرقاً جديدة في مجال الجمال والتجميل، أو تسعى لتجديد المنزل، أو تكتشف وصفة جديدة، فإن Pinterest هي الوجهة الأفضل لمساعدتك على الانتقال بثقة من الإلهام إلى التطبيق. تمّ تأسيس Pinterest في عام 2010، ويقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، ولديها أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهرياً في جميع أنحاء العالم. تجدر الإشارة إلى أن تطبيق Pinterest متوفر على نظامي التشغيل iOS وAndroid أو عبر الرابط الالكتروني التالي: pinterest.com.

لمحة عن "ديجيتال ميديا سيرفيسيز" (DMS):

تأسست شركة "ديجيتال ميديا سيرفيسيز" (DMS) عام 2010 لتكون الذراع الرقمي الرسمي لـ Choueiri Group ، وتقدم الشركة حالياً حافظة متميزة من العروض عبر الإنترنت/الهاتف الجوال تصل إلى نحو 104 مليون مستخدم فريد، وتولّد 1.2 مليار زيارة لصفحات الإنترنت، كما تقدم أكثر من 3.8 مليار إعلان شهرياً. وتماشياً مع التزام Choueiri Group وتركيزها على القطاع الرقمي، فقد أجرت "دي إم إس" (DMS) عملية تجديد لعلامتها التجارية في شهر أبريل 2017، الأمر الذي يعكس مكانتها الاستثنائية بصفتها الصوت الحقيقي للناشرين المستقلين. وتتخذ شركة "دي إم إس" (DMS) من دبي مقراً لها، ولديها حضور واسع في عدد من الأسواق الرئيسية في المنطقة.

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