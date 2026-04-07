دبي : أعلنت "مدى ميديا"، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، عن ترسية عطاء استراتيجي للإعلانات الخارجية على شركة PHI للإعلان، وذلك خلال حفل توقيع رسمي أُقيم بحضور منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا، ونايف صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة PHI للإعلان، وبموجب هذا العطاء، مُنحت شركة PHI للإعلان حقوق تركيب وتشغيل واستثمار وتحقيق العوائد من محفظة من الأصول الإعلانية الخارجية الواقعة على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخيل، وطريق دبي – العين، والتي تُعد من أبرز شبكات الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في الإمارة.

وتضم هذه المحفظة تسع لوحات يونيبول رقمية، وتسع لوحات يونيبول غير رقمية، إضافة إلى لوحة سياج غير رقمية. وقد تم اختيار جميع المواقع بعناية وفق معايير تخطيطية وفنية ومعايير سلامة معتمدة، بما يضمن انسجامها الكامل مع البنية التحتية للطرق والمشهد الحضري في دبي.

وفي معرض تعليقه على المناسبة، قال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا: "من خلال ترسية هذا العطاء على واحدة من أهم الشركات الإقليمية العاملة في قطاع الإعلانات الخارجية، تؤكد مدى ميديا التزامها الاستراتيجي بتعزيز فرص الاستثمار التي تدفع عجلة النمو المستدام والتحول في سوق الإعلانات الخارجية في دبي. ومن خلال تسريع التحول نحو الابتكار الرقمي والبنية التحتية عالمية المستوى، نهدف إلى تمكين شركاء القطاع، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وبناء منظومة إعلانات خارجية متكاملة وجاهزة للمستقبل تدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 ورؤيتها الأشمل للتنمية الاقتصادية المستدامة."

تندرج هذه الترسية ضمن استراتيجية مدى ميديا لدعم نمو قطاع الإعلانات الخارجية في دبي من خلال طرح فرص استثمارية منظمة بواسطة إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية، تعزز ثقة السوق، وتشجع الابتكار، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم الجهات الفاعلة في القطاع مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية وأفضل الممارسات المعتمدة.

بدوره، قال نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة PHI للإعلان: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، هذه الشراكة التي بُنيت على الثقة والنمو المستدام منذ عام 2019. يعكس هذا العطاء التزامنا المشترك بتطوير قطاع الإعلانات الخارجية في الإمارة، كما يعزز مكانة PHI كأكبر شبكة لوحات رقمية LED خارجية في دبي، مدفوعة باستثمارات مستمرة في التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الجاهزة للمستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040."

وباعتبارها الجهة التشغيلية والتطويرية للقطاع، تتولى مدى ميديا مسؤولية التخطيط وتوزيع الأصول الإعلانية الخارجية في دبي، بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية وشركاء القطاع، لضمان أن تسهم الأنشطة الإعلانية في تعزيز جمالية المدينة والاستدامة والسلامة المرورية، مع تمكين القطاع من التطور بما ينسجم مع الطموحات الاقتصادية والرقمية للإمارة.

ويُعد هذا العطاء جزءاً من قائمة أوسع من عطاءات الإعلانات الخارجية التي تعتزم مدى ميديا طرحها خلال عام 2026، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الأصول الإعلانية على امتداد شبكات الطرق الرئيسية ومواقع استراتيجية أخرى في دبي، استجابة لاحتياجات السوق ودعماً للنمو طويل الأمد للقطاع. وهي الجهود التي تسعى مدى ميديا من خلالها إلى تعزيز جاذبية سوق الإعلانات الخارجية، ودعم نموه، وتشجيع الابتكار، والحفاظ على مستويات متسقة من الجودة والامتثال والتميّز التشغيلي.

نبذة حول مدى ميديا

تأسست شركة مدى ميديا في شهر سبتمبر من عام 2024 بموجب القانون رقم (20) لسنة 2024 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي ودعم نموه، عبر إنشاء إطار عمل موحد لإجراءات التصاريح والعقود الإعلانية وتوفير الفرص الاستثمارية المبتكرة التي تتماشى مع أرقى الإجراءات التنظيمية والمعايير الفنية والجمالية التي تتبعها المدينة، ولتسهم في الوقت نفسه في طرح المزيد من المساحات الإعلانية المبتكرة، والارتقاء بمشهد الإعلانات الخارجية لآفاق جديدة.

منحت هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي شركة مدى ميديا بموجب عقد الامتياز صلاحية إصدار تصاريح الإعلانات الخارجية في دبي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة ومعالجة كافة أنواع تصاريح الإعلانات الخارجية، والإشراف على اتفاقيات حقوق تسمية محطات النقل العام مثل المترو وترام دبي، بالإضافة لعدد من أصول البنية التحتية في الإمارة.

تحرص مدى ميديا على التركيز على الابتكار وتعزيز التحول الرقمي، لصياغة قطاع إعلانات خارجية عصري وجاهز للمستقبل، وذلك عبر تحفيز الامتثال للإجراءات التنظيمية، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وبناء وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية مع كبار مستثمري القطاع.

نبذة حول شركة Phi للدعاية والإعلان

تأست شركة PHI للدعاية والإعلان عام 2019 برؤية طموحة تهدف إلى الارتقاء بقطاع الإعلانات الخارجية وتحويله إلى أداة دقيقة للتأثير وقياس النتائج. وخلال فترة وجيزة، رسّخت الشركة مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام الخارجي في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.

ومن خلال محفظة تضم أكثر من 400 موقع إعلاني رقمي وثابت في مواقع استراتيجية متميزة، توفر PHI انتشارًا واسعًا وتأثيرًا استثنائيًا عبر أبرز المحاور الحضرية والوجهات ذات الكثافة المرورية العالية. كما تعتمد الشركة على تطوير حلول مبتكرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إعادة تعريف أساليب تواصل العلامات التجارية مع جمهورها، وتعزيز فاعلية حضورها في المشهد الإعلاني، وتحقيق نتائج ملموسة ومستدام.

