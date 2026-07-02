أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة لاين للاستثمار والعقارات ش.ذ.م.م عن اختتام حملتها الترويجية تخفيضات الصيف الضخمة بنجاح لافت، مكافئةً المتسوقين في 12 مركزاً تجارياً تتبع لها في أبوظبي، والعين، والظفرة، بحزمة من الجوائز المثيرة، والعروض الحصرية، والأنشطة العائلية الجاذبة.

وقد توجت الحملة، التي امتدت على مدار شهر كامل في الفترة من 4 إلى 28 يونيو 2026، بسحب كبير على الجوائز الكبرى؛ حيث فاز أربعة متسوقين محظوظين بسيارات جديدة كلياً من طراز شيفروليه كابتيفا هايبرد القابلة للشحن PHEV، في حين حظي 50 فائزاً آخرين بتجارب إقامة فندقية فاخرة في فندق نوفوتيل دبي البرشاء.

وقد شملت قائمة الفائزين بالجوائز الكبرى كلاً من: محمد العامري، وكريستينا جامينا، وألبرتو ماركو، وعبد الله باجسير، حيث تسلم كل منهم مفاتيح مركبته الجديدة ضمن الفعاليات الختامية للحملة.

وطوال فترة الحملة، استمتع المتسوقون بتخفيضات هائلة وصلت إلى 90% في المتاجر ومنافذ التجزئة المشاركة، إلى جانب أنشطة تفاعلية حية مستوحاة من أجواء كرة القدم، صُممت خصيصاً لإضفاء لحظات لا تُنسى للعائلات والزوار. وعكست هذه المبادرة تركيز شركة لاين للاستثمار والعقارات المستمر على الارتقاء بتجربة التسوق الشاملة، من خلال الدمج بين القيمة الشرائية المتفوقة والترفيه والمشاركة المجتمعية.

وفي معرض تعليقه على نجاح هذه الحملة، أعرب السيد واجب خوري، المدير- شركة لاين للاستثمار والعقارات ش.ذ.م.م: "يسعدنا كثيراً أن نحتفل بنجاح حملة تخفيضات الصيف الضخمة لهذا العام، ونعرب عن خالص تهانينا لجميع الفائزين. إن حملاتنا تتجاوز في جوهرها مفهوم تقديم القيمة الاستثنائية، لتشكل تجارب هادفة تجمع أطياف المجتمع وتوثق عمق الروابط التي تجمعنا بمتسوقينا. ونحن متمسكون بالتزامنا بتقديم مبادرات تفاعلية تمنح عملاءنا قيمة مضافة تتخطى حدود رحلة التسوق التقليدية".

وقد حظيت حملة تخفيضات الصيف الضخمة بدعم وثيق عبر شراكات استراتيجية؛ حيث قدمت شركة بن حموده للسيارات أربع سيارات شيفروليه كابتيفا هايبرد PHEV كجوائز كبرى، فيما تولى فندق نوفوتيل دبي البرشاء تقديم تجارب الإقامة الفندقية المميزة للفائزين الآخرين.

ومن جانبه، أضاف السيد بيجو جورج، المدير العام - شركة لاين للاستثمار والعقارات ش.ذ.م.م – منطقة أبوظبي والعين والظفرة: "إن الاستجابة القوية والمشاركة الواسعة من قِبل متسوقينا تسلط الضوء على عمق الثقة والتواصل اللذين يربطانهم بمراكزنا التجارية. ونحن نواصل الاستثمار في الحملات والتجارب التي تجعل من وجهاتنا أكثر جاذبية، وترحيباً، وملاءمة للعائلات والمجتمعات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتحدث السيد أيمن البيجاوي، مدير المبيعات والتسويق في شركة بن حموده للسيارات، عن هذه الشراكة قائلاً: "أتاحت لنا شراكتنا مع شركة لاين للاستثمار والعقارات فرصة التواصل مع المتسوقين عبر حملة قدمت قيمة حقيقية ومكافآت مجزية. ويسعدنا جداً أن نكون قد ساهمنا في صنع لحظات متميزة للفائزين، وتطلعاتنا مستمرة نحو تعزيز هذا التعاون المشترك في المستقبل".

إن النجاح المتميز الذي حققته حملة تخفيضات الصيف الضخمة يرسخ التزام شركة لاين للاستثمار والعقارات بتطوير وجهات تسوق تفاعلية تمثل ملتقيات مجتمعية رائدة، تمنح العملاء تجارب مجزية من خلال الحملات المبتكرة، والشراكات الاستراتيجية، والمبادرات التي تضع العميل في صدارة أولوياتها.

نبذة عن شركة لاين للاستثمار والعقارات ش.ذ.م.م

تتولى شركة لاين للاستثمار والعقارات ش.ذ.م.م، وهي ذراع تطوير وإدارة مراكز التسوق التابعة لمجموعة اللولو العالمية القابضة المحدودة ومقرها أبوظبي، إدارة وتشغيل محفظة متكاملة من وجهات التسوق المرموقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والهند. وتقدم الشركة، استناداً إلى خبراتها العريضة في مجالات تطوير قطاع التجزئة، وإدارة مراكز التسوق، والتسويق، والعمليات التشغيلية، حلولاً شاملة لقطاع التجزئة تغطي تطوير المفاهيم، والتخطيط الاستراتيجي للمواقع، والتصميم، والتطوير، وصولاً إلى إدارة الوجهات. وتواصل الشركة ابتكار بيئات تجزئة متجددة تساهم في ربط المجتمعات وإثراء التجارب الحياتية اليومية للأفراد.

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