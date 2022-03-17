الكويت: يوفر بنك برقان لعملائه عبر تطبيق برقان الهاتفي خدمة "أداة الإدارة المالية الشخصية" ضمن مجموعة الحلول الذكية المصممة لتزويد العملاء بتجربة مصرفية رقمية مميزة تماشياً مع استراتيجية البنك للاستثمار في تحسين وتطوير منصاته الرقمية. وتساهم هذه الخدمة في تعزيز الرقابة المالية والتوفير من خلال تسهيل إدارة أموالهم ومتابعة نفقاتهم وتنظيمها وتحليلها في أي وقت وأي مكان.

وتتيح خدمة أداة الإدارة المالية الشخصية للعملاء متابعة عاداتهم الإنفاقية عبر الاطلاع على تفاصيل مصاريفهم وهو ما يساعدهم على إدارة أموالهم ونفقاتهم بشكل أفضل. وكذلك تمكنهم من إنشاء ميزانية شهرية مقسمة وفقاً لفئات محددة من اختيارهم، بالإضافة إلى الحصول على تقارير دقيقة حول مصاريفهم بسرعة وسهولة عبر التطبيق. ويمكن للعملاء بذلك تحديد أهدافهم المالية المستقبلية والتخطيط لها بشكل أفضل.

وقد صرّح السيد دنيز جنكيز - رئيس إدارة الخدمات المصرفية الرقمية للمجموعة في بنك برقان- قائلا: "من خلال تسهيل إدارة الميزانية الشخصية والادّخار، تُمَكّن خدمة أداة الإدارة المالية الشخصية عملاءنا من اتخاذ قرارات استباقية والتحكم في مصاريفهم أكثر للتخطيط لمستقبلهم المالي بشكل أفضل. كما يمكنهم استثمار الأموال التي ادخروها باستخدام هذه الأداة في أحد خيارات الاستثمار المتاحة بسهولة مباشرة على تطبيق برقان، مثل فتح حساب استثمار أو حساب وديعة. ويمكن للعملاء أيضًا استثمار مدخراتهم من خلال فتح حساب كنز لتحقيق أعلى عائد على الاستثمار والتمتع بالمرونة والحرية في التحكم في أموالهم المودعة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر حساب كنز الفرصة للدخول في سحوبات متعددة منها جائزة السنوية 1,500,000 دينار والفوز بجوائز قيّمة مقابل كل 25 د.ك يتم إيداعها في الحساب."

وأضاف السيد جنكيز "نسعى دائمًا لتقديم أفضل العروض لعملائنا وسوف نواصل التقدم في رحلة التحول الرقمي التي نسعى من خلالها إلى طرح منتجات وخدمات جديدة تساعد على تلبية الاحتياجات المالية لعملائنا على المدى القصير والطويل لضمان تجربة مصرفية شاملة معززة لهم."

تمثل أداة الإدارة المالية الشخصية واحدة من الحلول الرقمية الذكية التي تعكس جهود بنك برقان لتعزيز منصاته الرقمية الحالية، خاصة تطبيق برقان، ومواصلة تنفيذ إستراتيجيته التي تهدف إلى تقديم حلول ومنتجات مصرفية جديدة مصممة لتلبية احتياجات العملاء من مختلف الشرائح ومساعدتهم على الاستثمار من أجل مستقبل أفضل.

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نبذة عن بنك برقان

تم تأسيس بنك برقان، الذي يعد من أحدث وأنشط المصارف التجارية في دولة الكويت وثاني أكبر بنك من حيث الاصول، في العام 1977. واستطاع أن يحتل موقعاً ريادياً في مجال التركيز على الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الشركات بالإضافة إلى تمتعه بقاعدة واسعة من عملاء خدمات التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية الخاصة.

ويمتلك بنك برقان حصة أكثرية في مصارف تابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مدعومة بأكبر شبكة فروع اقليمية. هذا وقد طور البنك من أدائه بشكل مستمر عبر السنوات الماضية وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات وتنويع مصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. كما أن اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته جعله في هذا المضمار مثالا يحتذى.

بني شعار بنك برقان وعلامته التجارية على أسس قيم حقيقية هي: الثقة، والالتزام، والتميز، والتطور. وهي القيم التي تذكرنا دوماً بالمعايير المتقدمة التي نسعى إلى تحقيقها. ولعل قناعة البنك بأن “العميل يأتي في المقام الأول” هي المرتكز الأساسي الذي يدعم كافة منتجاته وخدماته. وقد منحت شركة "براند فاينانس" العالمية لتقييم العلامات التجارية مرة اخرى علامة البنك التجارية بتصنيف AA مع نظرة مستقبلية ايجابية. وبذلك يحتل بنك برقان أعلى مرتبة ضمن قائمة تقييم أفضل علامة مصرفية في الكويت. والتميز هو واحد من أربع قيم أساسية يؤمن بها بنك برقان مما يجعله يجتهد دوما في تحقيق أعلى المعايير في الصناعة المصرفية. وفي هذا السياق، حصل البنك على شهادة الأيزو 9001:2008 لكافة عملياته المصرفية، وبذلك يعد بنك برقان المصرف الأول في دول مجلس التعاون الخليجي والوحيد في الكويت يحصل على مثل هذا الاعتماد للمرة الثالثة على التوالي. كما أن بنك برقان يعتبر الوحيد أيضاً في حصوله على جائزة الجودة لمؤسسة جى بى مورغان للسنة الثانية عشرة على التوالي.

هذا ويعد بنك برقان، التابع لشركة المشاريع الكويت (كبيكو)، من أبرز المؤسسات المالية في المنطقة.