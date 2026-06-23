دبي، الإمارات العربية المتحدة : طلقت شركة PeopleStrong – الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الموارد البشرية القائمة على الذكاء الاصطناعي – منصة FutureOfTalent.ai، وهي أول منظومة متكاملة لإدارة المواهب البشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، صُممت لمساعدة الشركات على استكشاف المواهب الوطنية وتوظيفها وتنميتها طوال دورة الحياة المهنية. ويأتي هذا الإطلاق في مرحلة تبادر دول مجلس التعاون الخليجي بتسريع جهودها لتوطين القوى العاملة، وتنمية المهارات، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي.

وصُممت هذه المنصة خصيصاً لتلبي تطلعّات المواطنين والشركات والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية على حد سواء، إذ تدعم برامج التوطين الطموحة في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك مبادرات التوطين الإماراتية والسعودة والتعمين، وذلك من خلال تمكين المؤسسات من فهم قدرات القوى العاملة بشكل أفضل، وتحديد فجوات المهارات، وتعزيز مسارات مهنية واضحة للمواهب الواعدة.

وتم الكشف عن المنصة خلال ملتقى PeopleStrong المتنقل للذكاء الاصطناعي في دبي الأسبوع الماضي، وهي تعالج أحد أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، والتي تتمثّل في الفجوة بين متطلبات المهارات الناشئة وجاهزية المواهب. ووفقاً لبحث أجرته PeopleStrong وشمل أكثر من 300 مؤسسة، فإن أكثر من 70% من القادة يولون الآن أهمية عالية لإدارة المواهب والبرامج القائمة على المهارات، مما يؤكد بوضوح أن القدرة التنافسية للمؤسسات تعتمد بشكل متزايد على مدى فعاليتها في تطوير المهارات وتوظيفها على نطاق واسع. ومع ذلك، لا يزال لدى معظم المؤسسات كميات هائلة من بيانات القوى العاملة التي تجد صعوبة في الاستفادة منها وتحويلها إلى قرارات استراتيجية تتعلق بتخطيط القوى العاملة، والتنقل الوظيفي، والتطوير المستدام.

وهنا، يأتي دور منصة FutureOfTalent.ai لسد هذه الفجوة، حيث تقدم عبر منصة واحدة رؤى متقدمة حول القوى العاملة، وتطوير المهارات، ومسارات التعلّم، واستقطاب المواهب بآليات الذكاء الاصطناعي، مرتكزة في ذلك على هوية موحّدة للمواهب – وهي عبارة عن ملف تعريفي موثّــق وشامل يرافق المواطن عبر مسيرته المهنية، ويوثّــق مهاراته ومؤهلاته وتطلعاته، ما يمنح المؤسسات رؤية واضحة وشفافة للقدرات والكفاءات المتاحة.

وتدعم المنصة الأفراد والمؤسسات والحكومات من خلال منظومة متصلة ومتكاملة، تربط بين أصحاب المهارات والباحثين عنها. وبالنسبة للأفراد، تقدم المنصة إمكانات للتعلّم المخصص، وتقييمات منتظمة للمهارات، وتوجيهاً مهنياً يتناسب مع تطلعاتهم. أما للمؤسسات، فتتيح أدوات متطورة لتخطيط القوى العاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة التعاقب الوظيفي، والتنقل الداخلي، وتتبّع منجزات برامج التوطين. وبالنسبة للحكومات، توفر المنصة لوحة بيانات وطنية شاملة وفورية لاستقراء القدرات، والمهارات المتاحة، والفجوات الناشئة، ومدى الجاهزية لتلبية المتطلبات الاقتصادية المستقبلية.

وقال سانديب تشودري، الرئيس التنفيذي لشركة PeopleStrong: "يعتبر رأس المال البشري بمثابة البنية التحتية الحقيقية لاقتصاد المستقبل. والدول التي تستطيع تحديد المهارات وتطويرها وتوظيفها بسرعة أكبر، ستكون في طليعة النمو والابتكار خلال المرحلة المقبلة. ويسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق ذلك من خلال تحويل بيانات القوى العاملة إلى رؤى ومعلومات لحظية قابلة للاستخدام. ومع منصة FutureOfTalent.ai، نسعى على ربط الأفراد والشركات والحكومات عبر منظومة موحّدة للمواهب، والمساهمة في تحويل المهارات إلى فرص، والطموحات الوطنية إلى نتائج ملموسة. إن ثقة أكثر من 500 عميل حول العالم ترسّخ قناعتنا بأن هذا هو مستقبل المواهب في المنطقة”.

من جانبه، قال تايفون توبكوتش، نائب الرئيس الأول للأسواق الدولية في شركة PeopleStrong: "التحدي القادم لا يكمن في عدد الموظفين، بل في نوعية قدراتهم وكفاءاتهم. وبينما يُعيد الذكاء الاصطناعي صياغة ملامح القطاعات الاقتصادية، تحتاج المؤسسات إلى رؤية فورية لمهارات القوى العاملة، والفجوات، ومدى الجاهزية للمستقبل. وتساعد منصة FutureOfTalent.ai على تحقيق ذلك بدقة، إذ تحوّل بيانات القوى العاملة إلى معلومات ورؤى حية تساهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية بطريقة فعّالة. ونود أن نعرب عن خالص امتناننا لعملائنا وشركائنا الذين منحونا ثقتهم في هذه المسيرة. فمعاً، نعزز مستقبل المواهب في دول مجلس التعاون الخليجي، ونربط المهارات بالفرص، ونُسرّع وتيرة التوطين في المنطقة، ونبني قوى عاملة مستعدة لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة”.

وتتمتع PeopleStrong بمكانة رائدة في صدارة التحولات التي تشهدها بيئة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعة بثلاثة اتجاهات رئيسية تتمثل في رقمنة إدارة الموارد البشرية، واعتماد الذكاء الاصطناعي، والتوسع في استخدام حلول البرمجيات كخدمة (SaaS). وتوفر منصتها المتكاملة لإدارة رأس المال البشري المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مجموعة واسعة من الحلول الذكية تشمل قدرات تتبع المتقدمين للوظائف، وإدارة الرواتب، وتحسين تجربة الموظفين، وإدارة المواهب، بما يلبي احتياجات نخبة من المؤسسات الإقليمية الرائدة في مختلف القطاعات. ومع تنفيذ أكثر من 1.5 مليون معاملة شهرية للرواتب، تُعدّ PeopleStrong من بين أكثر المزوّدين موثوقية لخدمات الرواتب عبر تقنيات الحوسبة السحابية في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال منصة FutureOfTalent.ai، تتجاوز PeopleStrong المفهوم التقليدي لإدارة القوى العاملة لتساهم بفاعلية في بناء مستقبلها، والانتقال من مجرد إدارة المواهب إلى تمكين المؤسسات والدول وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات العالمية القادمة.

نبذة عن PeopleStrong

تعد PeopleStrong منصة عالمية رائدة لإدارة رأس المال البشري، تعتمد نموذج البرمجيات كخدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لها تقديم تجربة متكاملة للموظفين، وتمكين اتخاذ القرارات بناءً على البيانات، وتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع التغييرات. نالت المنصة جائزة "غريت بليس تو وورك" لأفضل أماكن العمل، حيث تقوم بتبسيط الحياة العملية في أكثر من 500 شركة كبيرة في أنحاء آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مع دعم أكثر من 2 مليون موظف من خلال أول نظام تشغيل لإدارة المواهب على الهواتف المتحركة مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يُغطي دورة حياة الموظف من التعيين إلى إنهاء الخدمة. كما حصلت المنصة على جائزة "اختيار العملاء" لحلول إدارة رأس المال البشري في تقرير جارتنر "صوت العملاء" للشركات التي تضم أكثر من 1000 موظف لمدة أربع سنوات متتالية (2022-2025)، وفازت بجائزة "أفضل مزود حلول للعام" في جوائز رأس المال البشري الصادرة عن "إيكونوميك تايمز”.

للاستفسارات الإعلامية:

ليث كمال – موجو غلوبال

layth@mojo-me.com

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