تتكون المجموعة من 60 وحدة ثانوية ووحدات قيد الإنشاء فائقة الفخامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع استمرار سوق العقارات الفاخرة في دبي في تسجيل نموٍّ ملحوظ، أعلن Penthouse.ae، القسم المتخصص بتقديم الخدمات العقارية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ضمن شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، عن إطلاق مجموعة الوحدات العقارية الفاخرة The Luxury Collection، والتي تضم 60 وحدة عقاريةً فائقة الفخامة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار درهم إماراتي.

وتتكون هذه المجموعة الاستثنائية من وحدات قيد الإنشاء ووحدات ثانوية تقع في مواقع استراتيجية ضمن بعض الوجهات الأكثر جاذبية في دبي، بما في ذلك نخلة جبل علي، ونخلة جميرا، وجزيرة خليج جميرا، وجزر جميرا، ووسط مدينة دبي وغيرها. وتتضمن المجموعة، وهي عبارة عن فلل فخمة وشقق بنتهاوس راقية، وحدات عقارية مستقلة من مطورين متميزين في السوق، ومساكن ذات علامات تجارية مثل فيرمونت، وأرماني، وباجاني، وباكارات، وسيكس سينسيز، وإس إل إس وغيرها. وتتراوح أسعار العقارات في هذه المجموعة المتميزة من 10 مليون درهم إماراتي إلى مليار درهم إماراتي، بمساحات تتراوح بين 3,000 قدم مربع إلى 30,000 قدم مربع.

وتقدم مجموعة The Luxury Collection للمستثمرين مجموعة من العقارات فائقة الفخامة التي توفر عائداً مرتفعاً على الاستثمار، يتجه إلى الارتفاع على المدى الطويل. وتم تصميم عقارات هذه المجموعة باستخدام مواد عالية الجودة وحرفية عالية، وهي تتميز بعناصر معمارية فريدة وتشطيبات متميزة وتقنيات حديثة، مما يسمح بالتخصيص وإضفاء الطابع الشخصي على العقارات بما يناسب الاحتياجات والتفضيلات المحددة للمشترين. وتتمتع هذه الوحدات العقارية أيضاً بإطلالات جميلة ووسائل راحة رائعة، مثل أحواض سباحة وغرف سبا وصالات لياقة بدنية ومسارح منزلية، فضلاً عن مساحات خارجية واسعة للترفيه وأنظمة أمن متقدمة.

وفي تعليقه على هذه المجموعة فائقة الفخامة من الوحدات العقارية، قال بيتري مانيلا، رئيس قسم العقارات الفاخرة في Penthouse.ae: "تمثل مجموعة The Luxury Collection مثالاً لأسلوب الحياة الفاخرة وهي تعد صفوة الصفوة في سوق العقارات الفاخرة في دبي. وتوفر هذه الوحدات العقارية لعملائنا فرصة فريدة للاستثمار في بعض العقارات الأكثر تميزاً في أهم المواقع الرئيسية الجذابة في دبي. ونحن على ثقة تامة بأن هذه الوحدات ستجذب مشترين مميزين من جميع أنحاء العالم، لا سيما وأن دبي تعد وجهة مفضلة للأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة".

لمزيد من المعلومات حول مجموعة The Luxury Collection، يرجى زيارة الرابط https://shorturl.at/bnBHI أو الاتصال هاتفياً أو المراسلة عبر تطبيق واتساب على الرقم +971 52 222 2105.

هذا وكان قسم Penthouse.ae قد حصل مؤخراً على جائزة "أفضل وكالة عقارية عن فئة مكتب واحد في المنطقة العربية" و"أفضل وكالة عقارية عن فئة التسويق في المنطقة العربية" في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية. ويتم منح هذه الجوائز المرموقة للشركات العاملة في مختلف القطاعات العقارية وصناعة العقارات التي تقدم أعلى مستويات الإنجاز. ويمكن للمتخصصين في مجال العقارات السكنية والتجارية من جميع أنحاء العالم التقديم على هذه الجوائز، والتي تعتبر علامة تميز عالمية المستوى.

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حول Penthouse.ae

Penthouse.ae هو قسم خاص ضمن شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، الوكالة العقارية الرائدة التي تقدم خدمات متكاملة في دبي والتابعة لمجموعة متروبوليتان. تم تأسيس هذا القسم في عام 2022 لتلبية الاحتياجات المميزة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن تجربة عقارية مخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتعامل القسم بشكل حصري مع العقارات التي تتجاوز قيمتها 15 مليون درهم إماراتي، وهو يقدم خدمات شاملة لعملائه، بدءاً من المساعدة في الحصول على التأشيرات ومروراً بفتح الحسابات المصرفية وتأسيس الشركات وإدارة الممتلكات وتوفير الخدمات القانونية وغير ذلك.

حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.