تعتبر هذه الصفقة الأكبر من نوعها لبيع فيلا على المخطط، وواحدة من أكبر خمس صفقات عقارية هذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Penthouse.ae، القسم المتخصص بتقديم الخدمات العقارية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في دبي ضمن شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، عن إغلاقها صفقة قياسية بقيمة 125 مليون درهم إماراتي لبيع فيلا على المخطط في مجمع سي ميرور السكني الحصري بجزيرة جميرا باي.

وتمثل هذه الصفقة أكبر عملية بيع لفيلا على المخطط لهذا العام وأكبر صفقة في تاريخ مجموعة متروبوليتان. حيث نجح أنطونيو كافيجليا، مدير المبيعات الدولية في Penthouse.ae، بإتمام الصفقة مع أحد الأثرياء الأوروبيين، بعد عملية دقيقة استمرت أربعة أشهر.

وتم شراء الفيلا المكونة من 5 غرف نوم، وتغطي مساحتها 15,000 قدم مربع، من قبل أحد الأثرياء الأوروبيين الذين يبحثون عن مقر إقامة عائلي ومكتب منزلي. ومن المقرر تسليم هذه الفيلا التي تمثل أول استثمار للمشتري في الإمارات العربية المتحدة، في أوائل عام 2026.

وفي معرض تعليقه على الصفقة، قال ماركوس أندرسون، مدير المبيعات في Penthouse.ae: "تؤكد هذه الصفقة القياسية على مكانة دبي القوية كوجهة رائدة عالمية في مجال العقارات الفاخرة. ونحن نلمس كيف تواصل الرؤية الاستراتيجية للإمارة، إلى جانب بنيتها التحتية عالمية المستوى وعروضها الفريدة لأسلوب الحياة، في جذب مستثمرين دوليين مميزين. كما أننا فخورون جداً بتسهيل إتمام هذه الصفقة التاريخية، وإرساء معيار جديد لمبيعات العقارات على المخطط. ويساهم فهمنا العميق لمشهد العقارات في دبي والتزامنا القوي بتقديم خدمة مخصصة في ضمان استفادة عملائنا من فرص الاستثمار المتوفرة الأكثر ربحية".

هذا ويقع مجمع سي ميرور (Sea Mirror) في جزيرة جميرا باي الحصرية، ويوفر تجربة معيشة لا مثيل لها، إذ يضم 18 فيلا فريدة من نوعها. وتم تصميم الفلل من قبل شركتي الهندسة المعمارية الرائدتين عالمياً Jacobsen Arquitetura وStudio MK27، وهما شركتا تصميم برازيليتين مشهورتان وحاصلتان على العديد من جوائز التصميم المحلية والدولية. بينما تم تصميم الديكورات الداخلية من قبل باتريشيا أوركيولا، المهندسة المعمارية والمصممة الإسبانية المقيمة في ميلانو، والتي تعرض أعمالها في متاحف عالمية رائدة. وتوفر العقارات في هذا المجمع الحصري مساحات داخلية وخارجية فسيحة، تعززها وسائل راحة عالمية المستوى، مثل منتجع ومرسى ونادي يخوت بولغاري المجاور.

من جانبه، قال أنطونيو كافيجليا، الوكيل العقاري المسؤول عن هذه الصفقة: "كان فهم الاحتياجات المحددة لعميلنا أمراً أساسياً لعقد هذه الصفقة التاريخية. إذ كان مهتماً في البداية بشراء شقة، لذلك عرضنا عليه ثلاثة عقارات مختلفة قبل أن نوصي له بفيلا في مجمع سي ميرور باعتبارها الخيار الأمثل لمتطلباته، حيث توفر جميع المعايير التي يرغب بها من مساحة ووظائف وموقع مرموق. وساهم التصميم الفريد ووسائل الراحة المميزة في مجمع سي ميرور في تعزيز جاذبية هذه الفيلا بالنسبة للعميل، ومثلت فرصة مميزة له للحصول على مسكن فريد من نوعه في دبي".

حول Penthouse.ae

Penthouse.ae هو قسم خاص ضمن شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، الوكالة العقارية الرائدة التي تقدم خدمات متكاملة في دبي والتابعة لمجموعة متروبوليتان. تم تأسيس هذا القسم في عام 2022 لتلبية الاحتياجات المميزة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن تجربة عقارية مخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتعامل القسم بشكل حصري مع العقارات التي تتجاوز قيمتها 15 مليون درهم إماراتي، وهو يقدم خدمات شاملة لعملائه، بدءاً من المساعدة في الحصول على التأشيرات ومروراً بفتح الحسابات المصرفية وتأسيس الشركات وإدارة الممتلكات وتوفير الخدمات القانونية وغير ذلك.

حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

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