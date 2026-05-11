الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت تعاونية الاتحاد عن إطلاق شراكة مع منصة Peekabox، المنصة الإماراتية المتخصصة في الحد من هدر الطعام، في خطوة تعكس التزامها بدعم منظومة الأمن الغذائي في الدولة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وتبدأ المبادرة في أقسام المخبز كمرحلة أولى، حيث سيتم طرح المنتجات الطازجة الفائضة في نهاية اليوم التشغيلي عبر المنصة بأسعار مخفضة، من خلال “صناديق المفاجآت”، بما يضمن الاستفادة من المنتجات بدلاً من فقدانها، ويحوّل الفائض إلى قيمة اقتصادية واجتماعية.

وأكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، أن تقليل الهدر الغذائي أصبح جزءاً أساسياً من إدارة الأمن الغذائي، وليس مجرد مبادرة بيئية، مشيراً إلى أن كفاءة إدارة الموارد تعادل في أهميتها استمرارية الإمداد.

وأضاف: “ننظر إلى الفائض كفرصة، وليس كمشكلة. هذه الشراكة تتيح لنا إدارة المنتجات بشكل أكثر كفاءة، وتقديم قيمة إضافية للمجتمع، مع الحفاظ على جودة المعروض واستقراره.”

وأوضح أن المبادرة ستُطبق كتجربة أولية، مع تقييم نتائجها تمهيداً للتوسع إلى أقسام أخرى، بما يعزز أثرها على مستوى العمليات والمجتمع.

من جانبها، تتيح منصة Peekabox للمستخدمين شراء فائض الطعام من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة بأسعار مخفضة، ما يسهم في تقليل الفاقد الغذائي، ودعم الاقتصاد الدائري، وتحقيق منفعة مشتركة للمستهلكين والمتاجر.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في رفع الوعي المجتمعي بأهمية إدارة الغذاء بكفاءة، وتعزيز دور قطاع التجزئة كشريك فاعل في دعم استقرار الأسواق وترسيخ منظومة أمن غذائي أكثر استدامة.

