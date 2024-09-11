دبي/مومباي: تفخر شركة PDS لخدمات الدفع الإلكتروني بالإعلان عن قيامها بإطلاق تسهيلات تمويل تجارية ذات أهمية استراتيجية مدعومة من قبل بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، والتي ستشهد قيامنا بإطلاق منصة بنية تحتية عالمية لقطاع صناعة الأزياء لتوظيف رأس المال بشكل سليم، ومرتبط بأهداف تمويل مستدامة قابلة للقياس، وذلك ضمن إطار تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية الهامة حول العالم.

هذا وقد انضم الدكتور ديباك كومار سيث، رئيس مجلس إدارة PDS لخدمات الدفع الإلكتروني، إلى كل من باتريشيا غوميز، رئيس الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة، في حفل توقيع اتفاقية الشراكة في دبي للاحتفال بإطلاق هذه التسهيلات وبهذه الشراكة الخاصة.

وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود بتوحيد مؤشرات الأداء الرئيسية للتمويل المستدام المرتبطة بالتسهيلات واعتمادها من قبل السلطات التنظيمية المختصة في كل من سوق الإمارات العربية المتحدة وسوق هونغ كونغ - في وقت واحد. والغاية من هذا الهيكل هو دمج الأهداف البيئية ضمن استراتيجيات التمويل وسيدعم بشكل واضح تقليل الأثر البيئي على خدمات الدفع الإلكتروني بشكل مستمر.

وتعتبر هذه الاتفاقية الممتدة لخمس سنوات إنجازاً مهماً بالنسبة لبنك HSBC من خلال إعادة تشكيل كيفية دعم التمويل التجاري للأهداف المستدامة بشكل مباشر. وبموجب شروط هذه الشراكة، سيقوم بنك HSBC بخفض تكاليف التمويل بناءً على تحقيق أهدافنا بما في ذلك خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري، واستهلاك مصادر المياه العذبة، وزيادة تغطية الامتثال على المستوى العالمي.

وفي معرض حديثه عن الشراكة، قال الدكتور ديباك كومار سيث، رئيس مجلس إدارة شركة PDS لخدمات الدفع الإلكتروني: "نحن متحمسون للشراكة مع بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود في مبادرة تمويل التجارة المرتبطة بالاستدامة. وتتماشى هذه الشراكة تماماً مع التزامنا بدفع التأثير البيئي والاجتماعي الإيجابي عبر عملياتنا. ومن خلال دمج أهداف الاستدامة ضمن استراتيجياتنا المالية، فإننا لا نقوم بتمويل أعمالنا وحسب، بل أننا نستثمر أيضاً في ضمان مستقبل أفضل. ويمثل هذا التعاون لحظة محورية في رحلتنا نحو المزيد من المساءلة والشفافية والتأثير، ووضع معايير جديدة لهذا القطاع من الأعمال."

ومن جانبها، قالت باتريشيا غوميز، الرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "تعتبر الاستدامة من أجندات الأعمال ذات الأهمية المتزايدة في مختلف القطاعات والصناعات. وهذه خطوة مهمة جداً في علاقتنا طويلة الأمد مع شركة PDS لخدمات الدفع الإلكتروني. ويسعدنا أن نكون قادرين على دعمهم في هيكلة أولى تسهيلاتهم التمويلية المرتبطة بالاستدامة، ودمج مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تشكل جوهر استراتيجية الاستدامة الخاصة بهم وتتماشى معها. وباعتبارنا بنكاً رائداً في سوق التمويل المستدام، فنحن حريصون على مواصلة الاستفادة من خبراتنا وحلولنا الشاملة لمساعدة العملاء على المضي قدمها في مرحلة انتقالهم."

حول شركة PDS المحدودة (www.pdsltd.com):

تعتبر شركة PDS لخدمات الدفع الإلكتروني منصة بنية تحتية عالمية لقطاع صناعة الأزياء تقوم بتطوير المنتجات والتوريد والتصنيع والتوزيع للعلامات التجارية ومحلات تجارة التجزئة الكبرى حول العالم، حيث تقوم بتنفيذ تعاملات بما يزيد عن 1.8 مليار دولار من القيمة الإجمالية للبضائع. كما تقوم الشركة بإدارة شبكة عالمية واسعة تغطي أكثر من 90 موقعاً في أكثر من 20 بلداً، ولديها أكثر من 4,200 موظفاً و6,000 مصنع شريك حول العالم. كما تقدم شركة PDS أيضاً حلاً مخصصاً للاستعانة بالمصادر الخارجية بشكل كامل، حيث تشارك المهارات والبنية التحتية كذراع ممتدة لتجار التجزئة والعلامات التجارية. وأعلنت الشركة عن إيرادات مجمعة بلغت 10,373 مليار روبية في السنة المالية 2024. ولقد تم إدراج PDS في أسواق البورصات الرائدة في الهند، وبورصة بومباي المحدودة (رمز السهم: 538730) والبورصة الوطنية الهندية المحدودة (رمز السهم: PDSL).

حول بنك HSBC

يعتبر بنك HSBC من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر إتش إس بي سي مساهماً بنسبة 31٪ في البنك السعودي الأول (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك إتش إس بي سي السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.

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