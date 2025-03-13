أعلنت "شركة مصر للإبتكار الرقمي" (MDI)، إحدى شركات مجموعة بنك مصر، وهي الشركة المسئولة عن بناء أول بنك رقمي في مصر، عن نجاحها في الحصول على شهادة معايير أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) بالتعاون مع المقيّم الأمني المعتمد IGRC SQUARE. وقدمت مؤسسة "IGRC SQUARE" الدعم الشامل لشركة مصر للابتكار الرقمي خلال عملية الحصول على الشهادة، بدءاً من التخطيط وتحليل الفجوات، مروراً بتنفيذ ضوابط الأمان، واختبار الأنظمة للتأكد من التوافق، وصولاً إلى المساعدة في عملية التدقيق الرسمي والتوثيق.

ويعد هذا الإنجاز بمثابة اعتراف عالمي لشركة مصر للإبتكار الرقمي بحصولها على شهادة معايير أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع، كما يجعلها الشركة الأولى في هذا المجال التي تحصل على أحدث إصدار من هذه الشهادة v4.0.1. يقدم هذا الإصدار مرونة معززة، ومتطلبات أكثر وضوحاً، وتركيزاً أقوى على الأمان، وإدارة المخاطر، والمراقبة، مما يتماشى مع ممارسات الأمن السيبراني الحديثة ويعزز نهجاً استباقياً في حماية البيانات من المخاطر المحتملة.

يشمل معيار PCI DSS متطلبات أمنية صارمة لحماية الوسائط التي يتم فيها تخزين أو معالجة أو نقل بيانات حاملي البطاقات (CHD). ويعد ذلك بمثابة مقياس للمعايير التقنية، والتشغيلية المصممة لحماية بيانات حسابات الدفع. تعزز هذه الشهادة من موقف شركة مصر للابتكار الرقمي في مجال الأمن السيبراني، وتزيد من ثقة العملاء من خلال ضمان أعلى مستويات حماية البيانات.

وفي هذا السياق، صرح شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للإبتكار الرقمي قائلاً: "يمثل هذا الإنجاز مرحلة هامة في تاريخ مصر للإبتكار الرقمي، حيث إنه يؤكد التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال، ويعزز موقفنا فيما يخص المتطلبات التشريعية للبنك المركزي المصري. ومن خلال دعم IGRC SQUARE، يمثل هذا أول اعتراف دولي لبنكنا."

من جانبه، أضاف محمد حلمي، رئيس قطاع أمن المعلومات في شركة مصر للإبتكار الرقمي: "إن حصولنا على شهادة (PCI DSS) يعزز قدرتنا على كسب ثقة العملاء والشركاء وكافة الأطراف المعنية، من خلال تقديم أعلى معايير الأمان وحماية الخصوصية. وقد مررنا بعملية شاملة ودقيقة، بدأت بالتخطيط وتحليل الفجوات، تلتها عملية تنفيذ ضوابط الأمان واختبار الأنظمة لضمان التوافق، وصولاً إلى عملية التدقيق الرسمي والتوثيق."

وفي إطار شراكتهما الرئيسية في رحلة الحصول على الشهادة، قال عادل حجازي، الرئيس التنفيذي لشركة IGRC SQUARE

:"مهمتنا كجهة رائدة في تقديم الحلول الأمنية السيبرانية هي دعم المؤسسات في حماية بياناتها، وأجهزتها باستخدام أنظمة أمان من الطراز الأول. يعد هذا الإنجاز مهماً لنا بشكل خاص لأنه يتيح لشركة مصر للإبتكار الرقمي كسب ثقة عملائها في هذه المرحلة التحولية. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الإنجاز التاريخي لشركة مصر للابتكار الرقمي. وهدفنا هو تمكين المؤسسات في جميع المستويات من إدارة عملياتها في ضوء المشهد المعقد والمتطور للأمن السيبراني، وحماية بياناتها وأنظمتها الحساسة من التهديدات المتزايدة."

تعد شهادة PCI DSS الركيزة الأساسية لاستراتيجية إدارة المخاطر للمؤسسات المالية، والبنوك، ومزودي تكنولوجيا الأمن السيبراني، والخدمات. فهي لا تقتصر على تأمين البيانات الحساسة فحسب، بل تعزز من نزاهة العمليات، والمكانة التنافسية في صناعة تتسم بمتطلبات تنظيمية متزايدة، وتقدم تقني مستمر.

عن شركة مصر للإبتكار الرقمي:

مصر للإبتكار الرقمي (MDI) تم تأسيسها في ٢٠٢٠ بهدف بناء أول بنك رقمي مصري متكامل. من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة، تلتزم MDI بتحويل تجربة الخدمات المصرفية من خلال تقديم خدمات مالية رقمية سلسة وآمنة ومتاحة للجميع. وبدمج الخبرة العميقة في القطاع المصرفي مع الحلول الرقمية المتطورة، تقود MDI مسيرة إعادة تعريف مستقبل الخدمات المصرفية في مصر، مما يجعل الخدمات المالية أكثر كفاءة وشفافية وتركزًا على احتياجات العملاء. وكجزء من الإلتزام الاستراتيجي للدولة بالتحول الرقمي، تهدف MDI إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين العملاء من خلال منظومة رقمية متكاملة.

عن IGRC SQUARE:

إي جي آر سي سكوير (IGRC SQUARE) هي شركة رائدة في حلول المخاطر، والامتثال، والخصوصية، متخصصة في PCI DSS، PCI 3DS، PCI PIN، ISO 27001، وإطارات خصوصية البيانات. من خلال خبرتها الفائقة، تمكن IGRC SQUARE المؤسسات من تأمين أنظمة الدفع، وحماية المعلومات الحساسة، وتحقيق التميز التنظيمي. تضمن أساليبها المبتكرة والمصممة خصيصًا الامتثال السلس، والأمن القوي، والمرونة التشغيلية. موثوق بها من قبل الشركات على مستوى العالم، IGRC SQUAREبتعزيز معايير الحوكمة، والمخاطر، والامتثال، والخصوصية عبر الصناعات المختلفة.

-انتهى-

#بياناتشركات