الدوحة، قطر: أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن حصوله على شهادة PCI DSS؛ والتي تؤكد التزام المصرف بتحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات الحساسة لحاملي البطاقات.

وتعد شهادة PCI DSS معياراً عالمياً لأمن معالجة المدفوعات الآمنة، وتنطبق على جميع الكيانات التي تخزن أو تنقل بيانات حاملي البطاقات أو تعالجها، كما تغطي العناصر التقنية والتشغيلية للنظم المدمجة أو المتصلة ببيانات حاملي البطاقات، مما يبين جهود المصرف لتأمين المعاملات المالية وحماية بيانات العملاء من التهديدات السيبرانية.

وبحصوله على هذا الشهادة، يؤكد المصرف التزامه الراسخ بأمن المعلومات، مما يمنح عملاءه فوائد كبيرة ويعزز ثقتهم، كما أنها توضح التدابير واسعة النطاق التي يتخذها لحماية بياناتهم وتأمينها أثناء المعاملات وعند التخزين، وبالتالي تقليل مخاطر السرقة أو الاختراق. ومع الالتزام بهذه المعايير الصارمة، تزداد ثقة العملاء في حماية معلومات الدفع الخاصة بهم حتى لا يتعرضوا للاحتيال أو الخسارة المالية.

وعلاوة على ذلك، يعكس الامتثال لمعايير PCI DSS سعي المصرف المستمر للحد من كشف بيانات الدفع، حتى يكون الاطلاع عليها مقتصراً فقط على من يتعاملون مع بيانات العملاء بشكل مباشر، وهو ما يعزز تأمينها ويقلل من مخاطر سوء الاستخدام، كما ترفع هذه الشهادة مستوى ثقة العملاء واطمئنانهم إلى أن معلوماتهم المالية محمية في كل معاملة يجرونها عبر أنظمة الدفع الخاصة بالمصرف. فمن خلال اتباع هذه المعايير العالمية، ينجح المصرف في توفير تجربة مصرفية أكثر أمناً للجميع.

وتعليقاً على حصول المصرف على هذه الشهادة، قال السيد راكيش سانغفي، المدير العام لمجموعة المخاطر في المصرف: "إن الحصول على شهادة PCI DSS تعكس سعينا الدائم لتحقيق التميز في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء، كما تؤكد على التزامنا بتقديم خدمات مالية آمنة، وتعد كذلك مؤشراً واضحاً على تفاني المصرف في بناء تجربة مصرفية متكاملة من خلال المنتجات والخدمات المتطورة. إن تركيزنا على الامتثال لمعايير PCI DSS في نسختها الرابعة يأتي مدفوعاً بالتزامنا بحماية بيانات العملاء، وضمان حماية كل معاملة وفقاً لأعلى المعايير".

يظل المصرف في طليعة المؤسسات التي تطبق أحدث التقنيات ويعتمد أفضل الممارسات لتعزيز بنيته التحتية الرقمية. وتؤكد هذه الشهادة على مكانة المصرفية باعتباره مؤسسة مالية رائدة ملتزمة بتوفير خدمات وأمن استثنائيين.

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