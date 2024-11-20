عمّان: أعلنت "الوصلة" لحلول الدفع -إحدى شركات مجموعة أوفتك القابضة- حصولها على شهادة الالتزام بتطبيق معايير أمن المعلومات وبيانات بطاقات الدفع الإلكترونية (PCI-DSS) بتاريخ 31 تشرين الأول 2024، وذلك بعد أن استوفت جميع متطلبات مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع العالمي (PCI Security Standards Council) ضمن نطاق الامتثال المُسنَد إليها.

وضع مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع العالمي -المنظمة العالمية التي تضم أبرز شركات الدفع مثل فيزا، وماستر كارد، وأمريكان إكسبريس، وديسكفر- شهادة أمن المعلومات وبيانات بطاقات الدفع الإلكترونية بوصفها معيارًا دوليًا للأمان، يهدف إلى التأكد من تعامل جميع المؤسسات مع بيانات بطاقات الدفع وفقًا لإجراءات صارمة تضمن الأمان وتُسهِم في تقليل مخاطر الاختراق، وذلك باستيفاء 12 متطلبًا أمنيًا بما يشمل الحفاظ على أمن الشبكات، وحماية بيانات حاملي البطاقات، ومراقبة الأنظمة واختبارها بانتظام.

يُشكّل هذا الإنجاز خطوة مهمة لـ "الوصلة"، لا سيما أنّه يُعزّز ثقتها المتبادلة مع عملائها؛ إذ تعكس الشهادة الجديدة التزام الشركة بأعلى معايير الأمان وحماية بيانات الدفع والسلامة ضمن جميع خدماتها، وتؤكّد مساعيها الدائمة لتعزيز أعمالها وتطوير بيئة آمنة تحمي معلومات عملائها، وبالتالي ترسيخ مصداقيتها في سوق حلول الدفع الإلكتروني.

نبذة عن مجموعة أوفتك القابضة:

"مجموعة أوفتك القابضة" هي شركة مساهمة عامة مُدرجة في سوق عمان المالي تحت رمز (OFTC) وتعمل برأس مال إجمالي قيمته 34.85 مليون دينار أردني. تمتلك الشركة الإقليمية الرائدة، ثلاث شركات فرعية: شركة "أوفتك" التي توفر خدمات وحلولاً مبتكرة في مجالات الأعمال والتكنولوجيا، وشركة "الوصلة" التي تقدم حلول التأجير والتمويل الميسّرة، بالإضافة إلى شركة "واتكو" المتخصصة بحلول الإنارة ومنتجات الإضاءة الهندسية المتطورة. جميع الحلول التي تقدمها المجموعة مصمّمة خصيصًا لتوفير قيمة مستدامة لدى عملائها وشركائها ومورديها وجميع الجهات المعنية بأعمالها على حد سواء.