القاهرة، مصر: أعلنت ماستركارد عن عقد تعاون استراتيجي مع مجموعةPayTabs ، بهدف تسهيل حلول الدفع الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

في إطار هذا التعاون، ستستفيد PayTabs من قدرات شبكة ماستركارد العالمية لإتاحة منصة مدفوعات رقمية تحمل علامتها التجارية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على قبول المدفوعات، ودعم استخدام المدفوعات اللاتلامسية على نطاق واسع، وتسريع تنفيذ أجندة التحول الرقمي في البلاد.

ستقدم المنصة للشركات الصغيرة حلولاً سريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة، مع إمكانية تخصيصها لتسهيل قبول المدفوعات الرقمية. وبفضل واجهة المستخدم المرنة، يمكن للتجار إنشاء روابط دفع بشكل سريع؛ مما يقلل من الوقت والجهد مقارنة بالطرق التقليدية. كما تعزز المنصة الكفاءة من خلال التكامل السلس مع أنظمة العمل القائمة، وتوفر ميزات إضافية مثل رموز الاستجابة السريعة، لتحسين تجربة الدفع الرقمية.

توفر المنصة أيضًا تجربة دفع سلسة ومريحة، خصوصاً لمستخدمي الهواتف المحمولة. حيث تتيح روابط الدفع إجراء المعاملات بسهولة، مما يمكّن العملاء من إتمام مدفوعاتهم بسرعة وأمان. ومن خلال تحسين إدارة التدفق النقدي وتقليل الاعتماد على النقد، تساهم المنصة في دمج المزيد من الشركات والعملاء في النظام المالي الرسمي.

صرّح كريم عيادة، المدير العام لشركة PayTabs فى مصر: "سعداء للتعاون مع ماستركارد لتقديم حلول دفع متكاملة تحمل علامات تجارية مخصصة إلى السوق المصري. وندعم جهود الدولة نحو إنشاء مجتمع غير نقدي وتعزيز الوصول إلى سبل الدفع الرقمي من خلال إطلاق هذه المنصة الحديثة. كما نساهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في الاقتصاد الرقمي. ومن خلال التعاون مع ماستركارد، نسعى لزيادة حجم المعاملات الرقمية، وتوسيع نطاق المدفوعات عبر الإنترنت، وتحسين تجربة المستخدمين بشكل عام لكل من التجار والعملاء في مصر."

قال محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان: "نؤمن في ماستركارد بأهمية العمل المشترك لتطوير بنية تحتية قوية ودفع التغيير الإيجابي الذي يعود بالنفع على الشركات والمستهلكين، والذي يساهم في مستقبل أكثر شمولاً واستدامة لمصر. وبالتعاون مع PayTabs، نقدم الجيل الجديد من حلول الدفع التي ستدعم تقدم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتعزز دوره في التحول الرقمي، وتساهم في تحقيق المرونة الاقتصادية على المدى الطويل."

تأسست شركة PayTabs في عام 2014، لتكون أول شركة سعودية متخصصة في التكنولوجيا المالية، تقدم حلول التجارة الإلكترونية بشكل سلس وآمن للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبصفتها شركة متخصصة في مجال البنية التحتية للمدفوعات، تدعم PayTabs المعاملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير حلول بسيطة وآمنة وقابلة للتطوير، مما يعزز التجارة المحلية ويشجع الشمول المالي في المنطقة.

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

نبذة عن PayTabs

PayTabs هي شركة بنية تحتية للمدفوعات، تقدم حلولاً استثنائية بسيطة وآمنة وقابلة للتطوير لدفع التجارة المحلية وتعزيز الشمول المالي في المنطقة. أسس الشركة رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف.

بعد معالجة أول معاملة بوابة دفع مباشرة في عام 2014، تعالج PayTabs اليوم المعاملات بعملات وأسواق متعددة، بسرعة وأمان. من خلال توفير البنية التحتية لحلول الدفع B2B، بما في ذلك الفواتير الرقمية للشركات، ورمز الاستجابة السريعة، ومدفوعات وسائل التواصل الاجتماعي، ونقاط البيع ومنصات التبديل، تسهل PayTabs حلول التجارة الإلكترونية والتجارة الاجتماعية للتجار والتجار الكبار، والحكومات.

على مدار عقد من الزمان، تمكنت PayTabs من بناء وتصدير مجموعة كاملة من الحلول المتميزة. تشمل هذه التطبيقات: تطبيقات الهاتف المحمول، وخدمات الاستضافة، والحلول للجهات الحكومية، والتعليم، وشركات الطيران، والسفر، والنقل، وحلول الفواتير، بهدف ربط سلسلة أسواق الشركات التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات في المنطقة.

في عام 2021، أطلقت PayTabs تطبيق PT Touch، أول حل لنقاط البيع في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحويل الهواتف الذكية إلى نقاط بيع تجارية (POS). في عام 2022، حققت PayTabs قفزة كبيرة في ريادة مدفوعات الجيل التالي، من خلال إطلاق منصة تنظيم المدفوعات ومعالجة المعاملات المملوكة لها والمُعتمدة عالميًا. تمكن عملية تنسيق معالجة المدفوعات الموحدة من PayTabs الحكومات والمؤسسات واسعة النطاق من أن تصبح منصات دفع مستقلة لخدمة صناعاتها.

في عام 2022، استحوذت الشركة على منصة التجارة الاجتماعية التركيةPaymes لتعزيز محفظتها الحالية في مجال البيع بالتجزئة. وفي أوائل عام 2023، حصلت PayTabs على شهادة بوابة الدفع من شركة المدفوعات السعودية. ومع نهاية عام 2023، نالت أيضا جائزة أفضل حل للتجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تكريمها كأحد الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية لهذا العام. وفي أكتوبر 2024، تم اختيار PayTabs ضمن أفضل 100 شركة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

تمتلك PayTabs مكاتب مخصصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تواجدها في دول أخرى مثل: الأردن وتركيا ومصر. توفر الشركة فرص عمل متكافئة.

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