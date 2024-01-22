الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة PayTabs الحاصلة على جائزة MEASA لحلول المدفوعات عن شراكتها مع وحدة البنوك المفتوحة وشركة التقنية المالية Fintech Galaxy تهدف هذه الشراكة لتوفير خدمات معالجة البيانات والشروع في خدمات الدفع السريع عن طريق الاستفادة من خبرات PayTabs العالمية المتوسّعة في منصات تنظيم المدفوعات. ستبدأ هذه الخدمة في السوق السعودي والإماراتي وستتوسع بشكل مباشر في الأسواق الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بتحقيق هذه الشراكة المميّزة سيتحقق دمج للإمكانيات والخبرات في هيكلة تنظيم المدفوعات من PayTabs مع قدرات المصرفية المفتوحة من Fintech Galaxy لتوفير حلول للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات متضمنّة توثيق فوري للحسابات، والمدفوعات الميسرة والقروض المميّزة لأجهزة نقاط البيع.

أحدثت PayTabs توسّعاً في السوق الاقتصادي بقدرات مميّزة للوصول للعالمية. بدعوة المؤسسات المالية والمستخدمة للتقنية المالية للاستفادة من قدرات المصرفية المفتوحة ومكاناتها في دعم المؤسسات. وبدمج منصة تنظيم المدفوعات من PayTabs ستضم جناح شامل يحوي بوابة دفع متعددة الاستخدامات والإدارة الكاملة للمتاجر، وفعالية تحويل EFT، والبرامج الوسيطة، وبوابات واجهة برامج التطبيقات الموحدة لعمليات مالية سهلة. وأفضل ما يميز هذه الشراكة هو تصميمها الثوري لتسهل التوسع دون تكبد نفقات كبيرة من البنوك.

شركة Fintech Galaxy، المرخصة من البنك المركزي البحريني والحاملة الشهادة اللازمة من المدفوعات السعودية، تستفيد من منصتها المميزة FINX لتحسين إجراءات الحماية والتأكد من خضوعها للقوانين وتزويد المستخدم بتجربة فريدة من نوعها بالإضافة إلى الاستفادة من قدرات المصرفية المفتوحة. بشراكتها مع PayTabs يكون الهدف الأساسي التركيز على توثيق الحسابات خلال الفترة التمهيدية للعميل بالإضافة للتأكد من الخضوع لقوانين حماية المستخدم. هذه الشراكة تهدف لتسريع العمليات، والتزويد بتجربة مستخدم مميزة بإضافة خدمة البنوك المفتوحة والتي يتم بلورتها بسرعة في المنطقة.

هذا التعاون يعزز من التحقق من الحسابات والمدفوعات بين الحسابات بالاستفادة من الحصول على معلومات حركات الحساب للعملاء والتي تقدمها FINX ل PayTabs عن طريق واجهة واحدة لتطبيقات البرامج. فالتحقق من أن المعلومات دقيقة ومحدّثة هو شيء أساسي لتسهيل القروض للشركات. هذه الشراكة الإستراتيجية تعمل على توسيع قدرات PayTabs لتخدم المزيد من المؤسسات والشركات في مجال المدفوعات الإلكترونية وتنظيم المدفوعات وقدرات القروض الإلكترونية.

بالإضافة لذلك ستعمل PayTabs على الاستفادة من فعالية الحركات الصادرة من FINX لتماثلها مع المواصفات التقنية المُدرجة من البنك المركزي السعودي SAMA في الربع الأول من عام 2024.

من خلال هذه الشراكة ستقوم Fintech Galaxy باستكشاف حلول قروض نقاط البيع للشركات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من منصة المدفوعات عبر نقاط البيع التي تقدمها PayTabs. باستخدام هذه الطرق المبتكرة سيتم الحد من مخاطر عديدة عن طريق توفير قروض فورية معتمدة على حركات نقاط البيع ومعلومات مكتب البطاقات وبيانات المصرفية المفتوحة. تقدم حلول القروض من PayTabs تعزيزاً لوصول الشركات لتحقيق الأرباح بتوفير سيولة مالية مهمة لمواكبة التغييرات الديناميكية في الأسواق.

تعليقاً على هذه الشراكة، يقول عبد العزيز الجوف Abdulaziz Al Jouf المدير التنفيذي والمؤسس لPayTabs: "هذه الشراكة تمثّل خطوة مهمة لشركة PayTabs لنبقى متصدرين في الطليعة بت تزويد خدمات مالية مبتكرة وخدمات مخصصة لتنظيم المدفوعات للتجار والشركات. نحن متحمّسون للاستفادة من منصة FINX للمصرفية المفتوحة التابعة ل Fintech Galaxy لتسهيل اصدار المدفوعات واستكشاف توسّع سوقنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وعقّب ميرنا سليمان المدير التنفيذي والمؤسس ل Fintech Galaxy على هذه الشراكة: "نحن متحمسون للشراكة مع PayTabs لاستقطاب الحلول المالية المفتوحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه الشراكة مخصصة لتعزيز قوة المصرفية المفتوحة لتقديم خدمات سهلة تلبّي الاحتياجات المتغيرّة للعملاء، بإعادة تخيل طريقة تقديم الخدمات المالية."

هذه الشراكة تعتبر فصلاً مهماً في خارطة التقنية المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تعزم PayTabs و Fintech Galaxy على الأخذ بزمام هذه الشراكة لتحقيق أفضل النتائج. ومع تطوّر هذه الشراكة سيتم التركيز على التوسّع لضم العديد من الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشروط وأحكام المصرفية المفتوحة، لتضع كل الشركات على إطلاع دائم لكل ما هو جديد في عالم التقنية المالية في المنطقة.

نبذة عن Fintech Galaxy

هي منصة اقليمية للمصرفية المفتوحة تهدف إلى نشر الخدمات المالية عن طريق التزويد ببنية تحتية آمنة وموثوقة للAPI ليتم دمجها مع اللاعبين الأساسيين في هذا القطاع، بالإضافة لوضع المزيد من الرقابة على البيانات المالية والمدفوعات لتصل في يد العملاء النهائيين. وهي شركة مرخصة من قبل البنك المركزي البحريني تأسست بهدف تحريك العجلة في القطاع المالي وتمارس نشاطها في الإمارات والبحرين ومصر، السعودية، لبنان ومولدوفا. للمزيد من المعلومات: www.fintech-galaxy.com

نبذة عن PayTabs

PayTabs هي شركة رائدة في مجال حلول المدفوعات حائزة على العديد من الجوائز أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف Abdulaziz Al Jouf.

بعد اجراء أول معاملة مالية نشطة على بوابة الدفع في يونيو 2014 كخطوة أولى، تُعالِج PayTabs اليوم العديد من المعاملات بخيارات عملات وأسواق متعددة بسرعة وأمان، من خلال توفير البنية التحتية لحلول الدفع B2B، والتي تتضمن الفواتير الرقمية للشركات، ورمز الاستجابة السريعة، ومدفوعات وسائل التواصل الاجتماعي، ونقاط البيع وتبديل المنصات، تسهل PayTabs التجارة الإلكترونية السلسة وحلول التجارة الاجتماعية للتجار وكبار رجال الأعمال.

على مدى عقد من الزمان، قامت PayTabs ببناء وتصدير مجموعة كاملة من الحلول التي تغير قواعد اللعبة. وتشمل تطبيقات الهاتف المحمول والضيافة والتطبيقات الحكومية والتعليمية وشركات الطيران والسفر والنقل وحلول الفواتير، من أجل ربط سلسلة أسواق الشركات التي تُقدَّر بمليارات الدولارات في المنطقة.

في عام 2021، أطلقت PayTabs حل PT Touch، وهو أول حل Soft POS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحويل الهواتف الذكية إلى محطات نقاط بيع تجارية (POS). في عام 2022، قامت PayTabs بقفزة نحو الريادة في مدفوعات الجيل المتقدّم، من خلال إطلاق مدفوعات موحَّدة مملوكة محليًا ومعتمدة عالميًا ومنصة معالجة المعاملات من الجيل المتقدّم Payment Orchestration. لتنسيق معالجة الدفع الموحد لـ PayTabs حيث يمكّن الحكومات والمنشآت واسعة النطاق من أن تصبح منصات دفع مستقلة لخدمة صناعاتها.

في عام 2022، استحوذت الشركة على منصة التجارة الاجتماعية التركية Paymes لاستكمال محفظة البيع بالتجزئة الحالية. في أوائل عام 2023، حصلت PayTabs على شهادة بوابة الدفع من المدفوعات السعودية.

أنشأت PayTabs مكاتب مخصصة في دول التعاون الخليجي تشمل الإمارات العربية المتحدة والسعودية وأوجدت فروعًا لها في العديد من دول المنطقة التي تشمل الأردن وتركيا ومصر. الشركة هي صاحبة عمل ذات فرص متكافئة مع فريق متعدد الثقافات. لمزيد من المعلومات عن الإنجازات تفضل بزيارة https://site.paytabs.com/ar/

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