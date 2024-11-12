دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بايمنتولوجي" Paymentology، الشركة الرائدة عالمياً في إصدار ومعالجة بطاقات الدفع، عن إبرام شراكة إحالة استراتيجية مع "زاند"، أول بنك رقمي متكامل ومرخّص كليّاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. يركّز هذا التعاون على توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة إلى شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة، بهدف تسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن بنك "زاند"، ومنذ تأسيسه في عام 2022، يساهم بفاعلية في دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ويساعد الشركات والمؤسسات العالمية والعملاء من أصحاب الثروات على تحقيق أقصى استفادة من الفرص الجديدة ودفع عجلة النمو المستدام وإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الرقمي.

ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل "بايمنتولوجي" و"زاند" على تمكين شركات التكنولوجيا المالية من تحقيق التقدم والازدهار من خلال تزويدها بمجموعة متنوعة من الخدمات المتخصصة، ومن ضمنها خدمات رعاية رقم التعريف المصرفي (BIN)، وأرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN) الافتراضية، وحسابات أموال العملاء. تم تصميم هذه الخدمات لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية على إطلاق وتوسيع نطاق خدماتها وعروضها بوتيرة أسرع، فضلاً عن تزويدها بالبنية الأساسية اللازمة لطرح حلولها في السوق بكفاءة واقتدار.

وتأتي هذه الشراكة في الوقت المناسب تماماً كونها تتماشى مع جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قوي من خلال إطلاق استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9.7٪ (أبريل 2022) إلى 19.4٪ خلال العشر سنوات القادمة. وبدورها، تدعم الشراكة بين "بايمنتولوجي" و"زاند" هذه الرؤية، حيث تقدم لشركات التكنولوجيا المالية الأدوات اللازمة للابتكار، في حين أنها تساهم كذلك في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي وعالمي للاقتصاد الرقمي.

من خلال تقليل الحواجز التي تحول دون دخول مزودي خدمات التكنولوجيا المالية الجدد إلى السوق، وتسريع وتيرة الابتكار المالي، ستساهم هذه الشراكة في إنشاء منظومة مالية أكثر شمولاً وكفاءة. كما أن توفير البنية الأساسية القوية وإطار الامتثال اللازمين لشركات التكنولوجيا المالية سيمكّنها من التركيز بشكل أكبر على الابتكار وكسب المزيد من العملاء، مما يُشكّل قوة دافعة لنمو الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، تحدث مايكل تشان، الرئيس التنفيذي في "زاند" قائلاً ، "من دواعي سرورنا إبرام هذه الشراكة مع "بايمنتولوجي" لتحفيز تبني التكنولوجيا المالية وتسريع وتيرة انتشارها في المنطقة. ونحن نرى في هذه الشراكة فرصة فريدة من نوعها لكلا الطرفين، كونها تتيح تأسيس المزيد من علاقات التعاون الوطيدة في المستقبل، بدءاً من من برنامج رعاية رقم التعريف المصرفي (BIN) الخاص بنا. من خلال العمل معاً، يمكننا المساعدة في تشكيل مستقبل الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتمكين شركات التكنولوجيا المالية من تقديم حلول مبتكرة إلى السوق بشكل أسرع."

وأشار المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "بايمنتولوجي" نعمان حسن ، بالقول، "إن شراكتنا مع بنك "زاند" من شأنها أن تعزز التزامنا بتوفير البنية الأساسية اللازمة من الجيل المقبل التي تتطلبها شركات التكنولوجيا المالية لتحقيق النجاح. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نكون جزءًا من هذه الرحلة لتمكين الشركات الناشئة والمبتكرين من إنشاء الجيل المقبل من الخدمات المالية التي ستحفّز الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتدفعه للمضي قدماً نحو مزيد من النمو والازدهار."

نبذة عن شركة Paymentology:

تعد Paymentology المنصة الرائدة عالمياً والجيل التالي من حلول إصدار ومعالجة البطاقات. فهي تمنح البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات الحلول التكنولوجية والفريق والخبرة لإصدار ومعالجة أي نوع من البطاقات الفعلية والافتراضية، فضلاً عن بطاقات الخصم ومسبوقة الدفع والائتمان والبطاقات القائمة على مفهوم "اشتر الآن، وادفع لاحقاً" (BNPL) والبطاقات ذات الرصيد المتجدد وغيرها في أي مكان في العالم وبسرعة وعلى نطاق واسع.

وما يميز Paymentology عن غيرها كرائدة في قطاع المدفوعات يتمثل في منصتها الفائقة متعددة السحابة التي تقدم أمثلة معالجة مشتركة ومخصصة، وحضورها العالمي الواسع، وما توفره من بيانات أكثر ثراءً في الوقت الفعلي. ولدى الشركة حالياً خبراء مدفوعات يتمتعون بمعرفة عميقة بالأسواق المحلية على أرض الواقع في 60 دولة عبر 14 منطقة زمنية مما يضمن دعماً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما أن لدى Paymentology التزام راسخ برفع مستوى الشمول المالي في جميع أنحاء العالم، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://www.paymentology.com/

نبذة عن "زاند":

يعد "زاند" بنك مرخص بالكامل من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي منذ يوليو 2022. مهمتنا هي تمكين عملائنا من الشركات والمؤسسات وأصحاب الثروات في دولة الإمارات والعالم لإتاحة فرص جديدة، وتعزيز النمو المستدام، ودفع الآثار الإيجابية معا في الاقتصاد الرقمي المتطور. "زاند"، أكثر من مجرد خدمات مصرفية.

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