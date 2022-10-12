دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بايرماكسPayerMax ، المزود العالمي لحل السداد والتحصيل متعدد-الأساليب، عن تعاونها معShoplazza ، منصة التجارة الإلكترونية العالمية الرائدة كخدمة (SaaS). وسيتم في إطار هذه الشراكة دمج حلول الدفع المتنوعة لتحصيل الأموال وسداد المدفوعات حول العالم، بالإضافة إلى مصفوفة خدمة إدارة الأموال الموحدة من PayerMax في منصة Shoplazza SaaS. وسيستمتع مستخدمو المنصة من التجار والمتسوقين بتجربة دفع سلسة وفعالة وآمنة، بالإضافة إلى الحصول على الدعم الذي يحتاجونه في بيئة التجارة العالمية سريعة التغير.

ويؤكد التعاون الجديد مع Shoplazza على التزام PayerMax بتطوير منظومة من الشراكات الاستثنائية مع مجموعة متّسعة من منصات التجارة الإلكترونية، وتزويد العلامات التجارية والتجار حول العالم، بحلول مبتكرة لتحصيل المدفوعات في إطار عمليات محسّنة، بالإضافة إلى مجموعة من خدمات التكنولوجيا المالية الأساسية في مجالات التسوق الرقمي.

تشهد التجارة الإلكترونية نمواً متسارعاً في منطقة جنوب شرق آسيا، ومن المتوقع أن تتجاوز المبيعات الرقمية 100 مليار دولار بحلول عام 2023 عبر دول المنطقة، على نحو يحاكي التنامي الملحوظ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق الناشئة الأخرى. ويؤدي هذا الواقع إلى توجيه التجار للعمل على نحو واع ومتوازن، لضمان تحصيل المدفوعات من الشريحة السكانية الهائلة التي لا تعتمد الخدمات المصرفية في المنطقة، تزامناً مع مواجهة التحديات التنظيمية وتحقيق النجاح عبر تجنب مخاطر السوق، بالإضافة إلى مجموعة من التحديات الأخرى التي يشهدها التعامل في العالم الرقمي.

ويوفر التعاون بينPayerMax وShoplazza مجموعة من الحلول منها توحيد عمليات الدفع وإدارة الحسابات المتعددة وإدارة الأموال، ما يؤدي إلى الارتقاء بمستويات أداء التجار حول العالم والمساهمة في حل الجوانب السلبية لتوفير بوابات دفع متعددة، مع الاستمرار في ابتكار طرق دفع مرنة ومحلية للمتسوقين.

وتتعاون PayerMax مع مجموعة متنوعة من أنظمة الدفع المحلية، معززة حضورها على نحو ملحوظ في الأسواق الناشئة. وتدعم المنصة جميع طرق الدفع المحلية المعتمدة في إندونيسيا، بالإضافة إلى تغطية القسم الأكبر من طرق الدفع الرقمية في ماليزيا، والتي تتضمن المحافظ الإلكترونية المتنوعة والتحويلات المصرفية. من ناحية أخرى حصلت PayerMax على شهادة PCI-DSS التي تمثل معيار صناعة أمن بيانات بطاقات الدفع، كما تمتلك نظام مراقبة للمخاطر المرتبطة بالشؤون المالية، لضمان سلامة كافة الصناديق وتجنب المخاطر على نحو كلي عند إنجاز المعاملات المالية رقمياً.

وتلتزم PayerMax بتوفير حلول دفع استثنائية ومتكاملة عبر الإنترنت، وتدعم أكثر من 350 طريقة دفع و40 عملة عالمية. وتنتشر حلولها في أكثر من 50 دولة، تشمل مناطق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا وغيرها. ويرتكز نطاق خدمات PayerMax على البث المباشر عبر الإنترنت وتوزيع الألعاب وإجراء عمليات التجارة الإلكترونية عبر الحدود والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وتوفر Shoplazza منصة SaaS المتكاملة لأكثر من 360.000 تاجر في جميع أنحاء العالم، يقدمون خدماتهم للمستهلكين في أكثر من 150 سوق. وتقدم جميع الحلول والخدمات اللازمة لإنشاء علامات تجارية قابلة للتطوير توفر خدماتها مباشرة للمستهلكين DTC، مع تطوير أعمال التجارة الرقمية من الفئة المؤسسية B2B والأعمال التي تركز على العملاء B2C، والتي تتبع السياسات التنظيمية وتعتمد نهج التدريب وتعمل على تطوير ثقافتها لتسريع مسار أعمالها في السوق العالمية.

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نبذة حول PayerMax

PayerMax حل الدفع العالمي الرائد، مع أكثر من 350 طريقة دفع عبر 5 قارات تركز على تمكين #borderlessgrowth التجار الرقميين الرائدين في الأسواق العالمية المتقدمة.

تأسس PayerMax عام 2020، وهو مزود لخدمات الدفع الرقمي المنظم الرائد في السوق الناشئة الذي يخدم التجار الإلكترونيين من ذوي الطموحات الهائلة. يقع المقر الرئيسي لشركة PayerMax في سنغافورة ولها مكاتب رئيسية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وشنغهاي وماليزيا وإندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند والبرازيل.

نبذة حول Shoplazza

توفر Shoplazza ، وهي منصة برمجيات كخدمة SaaS ، حائزة على جوائز، لسلة واسعة من خدمات التسوق للعلامات التجارية من جميع الفئات والأحجام، لتمكينها من إطلاق متاجرها عبر الإنترنت وإدارتها وتسويق منتجاتها. وتتوافق المنصة مع تكنولوجيا متقدمة وموثوقة وقابلة للتطوير والتكيف لضمان تجربة تجارية حرة من المستوى التالي.

تقدر Shoplazza المطورين وتلتزم بالاستثمار في المنظومة العالمية للمطورين، لتمكين التجار من تحقيق نجاح في عالم الأعمال العالمي.