بموجب الاتفاقية؛ يستطيع مستخدمو تطبيق "باي باي" تفعيل بطاقات "يونيون باي" الافتراضية على التطبيق، مما يمكنهم من الدفع في أكثر من 222 ألف متجر في الدولة.

دبي الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة باي باي " PayBy "- شركة التقنيات المالية المبتكرة، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة يونيون باي العالمية " UnionPay International " – أكبر شبكة لحاملي البطاقات في العالم؛ وذلك في إطار رؤيتيهما الثنائية الرامية إلى تعميم بطاقة يونيون باي" UnionPay" الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لحرص الطرفين على تعزيز الشمول المالي والارتقاء بالمدفوعات الرقمية للمستخدمين بالدولة.

بموجب هذه الاتفاقية؛ يستطيع عملاء تطبيق PayBy الآن استخدام بطاقات UnionPay الافتراضية المفعًلة داخل التطبيق في أكثر من 222 ألف متجر في الدولة ممن يقبلون رمز الاستجابة السريعة QR ويعتمدون تقنية التواصل قريب المدى من دون تلامس؛ كما يمكن للمقيمين في الدولة استخدام بطاقات UnionPay لإتمام المعاملات اليومية، مثل التسوق في محلات السوبر ماركت ودفع أجور سيارات الأجرة.

في هذا السياق؛ يمثل التعاون بين الطرفين، خطوة استراتيجية لمنصات التكنولوجيا الرقمية لجلب فوائد الاقتصاد غير النقدي إلى كافة شرائح المجتمع. وفي إطار تلبية طلبات العملاء المتزايد على خدمات التكنولوجيا المالية، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تسريع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات.

بدوره؛ قال جيمس يانغ، المدير العام لشركة يونيون باي العالمية " UnionPay International " في الشرق الأوسط : "نحن ملتزمون تجاه تحسين وتعزيز تجارب العملاء على صعيد قطاع المدفوعات الرقمية. وهنا، تكتسب شراكتنا مع شركة باي باي PayBy أهمية قصوى، إذ تسهم في تسريع تعميم بطاقات UnionPay في دولة الإمارات. وسوف يستفيد التجار في الدولة من اقتناص فرص المبيعات وقبول المدفوعات من حاملي بطاقتنا والتي تتوسع نطاقها بشكل متزايد. وتماشياً مع رؤيتنا؛ نتطلع إلى تعزيز النظام البيئي للمدفوعات الرقمية في دولة الإمارات ."

من جانبه؛ قال شون وانج؛ المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة باي باي " PayBy: "يشكل التعاون بين شركة باي باي PayBy وشركة يونيو باي UnionPay -، علامة فارقة في استراتيجية النمو التي نسير وفق محاورها، إذ تسهم هذه الشراكة النوعية في تشجيع المستهلكين على تبني بطاقات يونيون باي UnionPay من جهة، وتزايد أعداد التجار لاعتماد الدفع من خلال هذه البطاقات من جهة أخرى. ونحن نتطلع إلى تطوير خدمتنا خلال الأشهر المقبلة؛ وتقوية الصلة والتفاعل بين حاملي البطاقات والتجار؛ فمن شأن كل ذلك المساهمة في تعزيز حجم مبيعات التجار لدينا ".

ومن خلال العمل مع أكثر من 2500 مؤسسة حول العالم، استطاعت شركة يونيو بالعالمية UnionPay تعميم البطاقة في 180 دولة ومنطقة مع إصدارها في أكثر من 70 دولة ومنطقة. هذا وتوفر الشركة خدمات دفع عبر الحدود عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة وآمنة لعملائها في العالم؛ والتي تضمن خدمات محلية ملائمة لعدد متزايد من حاملي بطاقات UnionPay والتجار حول العالم.

هذا وتوفر شركة باي باي " PayBy للمستهلكين في دولة الإمارات باقة من الحلول الشاملة للدفع عبر الهاتف المحمول بدون تلامس يسودها تجارب آمنة وفعالة. ومن خلال تطبيق PayBy ، يمكن للمستخدمين زيادة رصيد الهاتف المحمول الخاص بهم والتسوق لشراء مستلزماتهم من البقالة وإجراء حجوزات السفر ودفع أجور سيارات الأجرة في أبوظبي ، وإجراء مدفوعات وتحويلات الأموال من فرد إلى آخر.

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لمحة عن شركة باي باي:

شركة رائدة تعمل مجال التكنولوجيا المالية وتمتلك بنية تحتية للدفع الإلكتروني وفقاً لأعلى المعايير العالمية؛ وهي تهدف إلى توفير حلول الدفع السريعة والآمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تلتزم الشركة تجاه توفير خدمات مالية موحدة وشاملة لتواكب متطلبات العمل والحياة اليومية، وتحرص الشركة على الاتصال مع كافة الأفراد عبر أنحاء العالم. تتعاون PayBy مع شركاء موثوق بهم عبر مجموعة متنوعة من المؤسسات والشركات الرائدة ومنصات التجارة الإلكترونية

لمحة عن شركة يونيون باي العالمية

شركة تابعة لشركة يونيون باي الصينية التي تركز على نمو ودعم أعمال يونيون باي العالمية. بالشراكة مع أكثر من 2500 مؤسسة حول العالم ، استطاعت يونيون باي العالمية تعميم البطاقة في 180 دولة ومنطقة مع إصدار في أكثر من 70 دولة ومنطقة. تقدمالشركة خدمات دفع عبر الحدود عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة وآمنة لأكبر قاعدة لحاملي البطاقات في العالم وتضمن خدمات محلية ملائمة لعدد متزايد من حاملي بطاقات يونيون باي والتجار العالميين.

لمزيد من المعلومات، يرجى الضغط على الرابط التالي: www.unionpayintl.com/en

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محمود أبو شريف Mahmud.sherif@bpgorange.com