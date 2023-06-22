في إنجازٍ تقنيٍّ جديد يطلق قدرات جديدة للجيل الخامس (5G) وما بعده

حققت "زين السعودية" إنجازاً تقنياً جديداً تمثل بنجاح تجاربها الخاصة بنموذجٍ عملي لتقنية إنترنت الأشياء ذاتية العمل غير الكهربائية (Passive IoT). ويأتي هذا السبق التقني في إطار إستراتيجية "زين السعودية" الهادفة إلى تطوير تجربة الجيل الخامس (5G) في المملكة وإطلاق القدرات المتقدمة لشبكتها للجيل الخامس لتوفير حلول وخدمات مبتكرة لعملائها.

وتُعد تقنية إنترنت الأشياء ذاتية العمل غير الكهربائية (Passive IoT) واحدة من التطبيقات المستقبلية الواعدة لشبكات الجيل الخامس، والتي تفتح مجالاً واسعاً للفرص والتطوير في الصناعات المختلفة مثل الخدمات اللوجستية و تطبيقات الرعاية الصحية والزراعة الذكية وغيرها، مما يمكّن الشركات من تحسين كفاءة عملياتها التشغيلية والتوفير في التكاليف . وعلى عكس أجهزة إنترنت الأشياء التقليدية ) (IoT ، فإن أجهزة إنترنت الأشياء ذاتية العمل غير الكهربائية (Passive IoT Tag) لا تعتمد على مصادر الطاقة النشطة مما يجعلها سهلة التركيب و يقلل من الحاجة إلى الصيانة والاستبدال المتكرر لها كما أنها توفر فترة تشغيلية طويلة المدى بتكلفةٍ أقل.

ومع نجاح اختبار نموذج تقنية إنترنت الأشياء ذاتية العمل غير الكهربائية (Passive IoT)، تدشن "زين السعودية" مرحلةً جديدة من الابتكار والكفاءة التشغيلية التي سيكون لها انعكاسات كبيرة عل طريقة أداء الأعمال في العديد من القطاعات حيث أظهرت نتائج الاختبار مستويات دقة عالية لناحية تتبع الأصول عبر تحديد المخزون المتبقي والتحديث الآني لدرجة الحرارة.

وتعليقاً على نجاح هذه الاختبارات، قال الرئيس التنفيذي للتقنية في "زين السعودية" المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى "تعمل زين السعودية على بناء منظومةٍ رقميةٍ متكاملة في المملكة تقوم على الابتكار والتطوير وزيادة الفائدة من شبكتنا للجيل الخامس (5G) وما بعده، لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية تدعم مسيرة التحوّل الرقمي الشامل في المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لناحية التنويع الاقتصادي واستدامته والارتقاء بجودة الحياة. ومع تقنية إنترنت الأشياء ذاتية العمل غير الكهربائية (Passive IoT)، نفتح فضاءات جديدة لتوظيف قدرات الجيل الخامس (5G) وما بعده لنقدم لعملائنا حلولاً مبتكرة ومستدامة ذات كفاءة عالية في التشغيل وتكاليف منخفضة، صديقة للبيئة تساعدهم في زيادة إنتاجيتهم وتحقيق خططهم وأهدافهم العملية ضمن رحلة رقمية متكاملة".

وتواصل "زين السعودية" العمل على تحقيق الاستفادة الأمثل من تقنية الجيل الخامس (5G) وما بعده عبر منتجات وتطبيقات جديدة تواكب الجيل المقبل من الحلول التقنية. فبعد إطلاقها تقنية الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس (5G Stand-Alone) استتبعت ذلك بتفعيلها لخاصية دمج الترددات ثلاثية النواقل للجيل الخامس (5G 3CC) لتكون الخيار المفضل والموثوق للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة.

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