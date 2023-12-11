التوسع يأتي بعد تضاعف حجم الشركة في مصر خمس مرات خلال عام واحد من خلال منصة "استثمر وامتلك" التي تقدم حلولاً غير تقليدية للتملُك المشترك

​​البنك​ ​المركزي​ ​اليوناني​: ​ارتفاع​ ​مشتريات​ ​الأجانب​ ​من​ ​العقارات​ ​في​ ​اليونان​ ​بنسبة​ 60.2% ​سنويًا لتبلغ​ 1.28 ​مليار​ ​يورو​

القاهرة، مصر: أعلنت شركة Partment، الشركة الناشئة في مجال تكنولوجيا العقارات المتخصصة في تقديم فرص لتَمَلك منازل مشتركة ،عن توسعها في السوق اليوناني. تُظهر هذه الخطوة الإستراتيجية التزام ​شركة​ Partment المستمر بتقديم أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا العقارات ​وتأتي ​ ​بعد​ أداء الشركة المتميز خلال عامها الأول في السوق المصري. ​ويظهر​ دخول الشركة إلى السوق اليوناني التفاني المستمر لدى شركة Partment في فتح آفاق استثمارية جديدة، وتعزيز التقدم في مجالي تكنولوجيا العقارات وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في العقارات المصرية، حيث أن 15% من المالكين الحاليين لـ Partment هم أجانب أو وافدين.

تُقدم شركة Partment رؤية "استثمر ​وامتلك​" وهي منصة تُمكن الأفراد من تخطيط استثماراتهم العقارية بناءً على قدراتهم المالية ومتطلباتهم وتطلعاتهم، محدثة بذلك تغييرًا في الشكل التقليدي لحيازة العقارات. ومن خلال امتلاك أجزاء من عقارات ​قد​ تم تصميمها بدقة وإدارتها بخبرة، يحصل مُلاك Partment على عدد محدد من الليالي للاستخدام الشخصي أو للتأجير، وتُدار العملية بواسطة برمجيات Partment، بما في ذلك "نظام الحجز الذكي" الذي يحدد من يحق له استخدام العقار ومتى. كما يتمتع المُلاك بمزايا متنوعة تضمن الوصول إلى حلول شاملة لإدارة الممتلكات العقارية وتحقيق عوائد مربحة عند التنازل عن استثماراتهم.

علق الرئيس التنفيذي لشركة Partment نديم ناجي على هذا التوسع قائلاً: "دخولنا إلى السوق اليوناني يمثل نقطة فارقة في رحلتنا ويتماشى مع رؤيتنا العالمية في تعزيز رخاء الأفراد من خلال توفير وصول مستدام إلى المساكن الإستثمارية او الساحلية، مما يجعل استثمارات العقارات في متناول الجميع من حيث التكلفة الذي يساهم في إتاحة فرص استثمارية مميزة بشكل أسهل وإنشاء محافظ استثمارية حديثة ومتنوعة".

​​أضاف​ ​نديم​: "​قمنا​ ​بإجراء​ ​دراسة​ ​شاملة​ ​لسوق​ ​العقارات​ ​اليوناني​​، ​​ونحن​ ​واثقون​ ​من​ ​أن​ ​منصتنا​ ​المبتكرة​ ​ستلبي​ ​الطلب​ ​المتزايد​ ​على​ ​نماذج​ ​الاستثمار​ ​المرنة​ ​والمستدامة​. ​وتقدم​ ​اليونان​ ​فرص​​ً​​ا​ ​هائلة​ ​للمستثمرين​ ​ومحبي​ ​السفر​​، ​​ونحن​ ​متحمسون​ ​لتقديم​ ​حل​ ​تكنولوجي​ ​عقاري​ ​يساعد​ ​عملائنا​ ​على​ ​اتخاذ​ ​قرارات​ ​مستنيرة​ ​بشأن​ ​التملك​ ​في​ ​هذا​ ​البلد​". يرجى الضغط على الرابط لمعرفة المزيد عن عقارات Partment في اليونان.

بناء على دخولها الناجح إلى السوق المصري ومضاعفة حجم أعمالها خمس مرات خلال عام واحد، تهدف Partment إلى مواصلة رؤيتها العالمية من خلال الدخول إلى السوق اليوناني، وهي وجهة جاذبة للاستثمار العقاري والترفيه. وفقًا للبنك المركزي اليوناني، شهدت أسعار المنازل ارتفاعًا قويًا، حيث زادت بنسبة 11.32% في المناطق الحضرية خلال العام حتى الربع الثالث من عام 2022. وخصوصًا في "أثينا" حيث سجلت زيادة سنوية في أسعار المنازل بنسبة 13.02% في نفس الفترة. كما شهدت اليونان ارتفاعًا كبيرًا في الطلب من قِبل المشترين الأجانب، حيث ارتفعت قيمة مشتريات العقارات من قِبل الأجانب بنسبة 60.2% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022.

كشركة رائدة في تقديم مزايا الحياة الفاخرة، أبرمت Greca Homes شراكة استراتيجية مع شركة Partment في مشروع يهدف إلى تحقيق تحول جذري في أساليب ​ال​تملك في المنازل الاستثمارية او الساحلية. ​و​علق ​مؤسس​ ​شركة​ Greca Homes أحمد عباسي على هذه الشراكة قائلاً: "من خلال تعاوننا مع شركة Partment، نتبنى أحدث الابتكارات لتسهيل عملية التملك والاستثمار" ​وتابع​: "معًا، نفتح أفقًا جديدًا لامتلاك العقارات في أهم المناطق، ما يجعل تحقيق حلم الحصول على منزل الأحلام أكثر قابلية وسلاسة. يُمثل هذا التعاون مرحلة جديدة في استغلال الفرص المتاحة في سوق العقارات اليوناني".

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نبذة عن Partment:

​​تأسست​ Partment ​في​ ​مصر​ ​في​ ​العام​​ 2022، ​​وحققت​ ​نجاحا​​ً ​​كبيرا​​ً ​​في​ ​السوق​ ​المحلي​ ​من​ ​خلال​ ​تبني​ ​نهج​ ​مبتكر​ ​يركز​ ​على​ ​الملكية​ ​المشتركة​ ​للمنازل​ الاستثمارية . ​الشركة​ ​عملت​ ​على​ ​توسيع​ ​نطاق​ ​أعمالها​ ​ليصل​ ​إلى​ ​ما​ ​هو​ ​أبعد​ ​من​ ​السوق​ ​المحلي​. ​نجحت​ ​منصة​ "​استثمر​ ​وامتلك​" ​التابعة​ ​للشركة​ ​في​ ​توفير​ ​فرص​ ​استثمار​ ​عقارية​ ​بأسعار​ ​معقولة​​، ​​ما​ ​يعزز​ ​ توارث​ ​الممتلكات​ ​عبر​ ​الأجيال​ ​ويرقى​ ​بمستوى​ ​الرفاهية​ ​من​ ​خلال​ ​توفير​ ​فرص​ ​مستدامة​ ​لامتلاك​ ​المنزل​ ​الثاني​.

​للحصول​ ​على​ ​مزيد​ ​من​ ​المعلومات​​، ​​ي​​ُ​​رجى​ ​زيارة​ ​موقع​ ​الشركة​ ​على​ www.partment.co.