وقع صندوق التنمية السياحي مذكرة تفاهم مع مجموعة فنادق Palladium Hotel Group العالمية، لدراسة فرص التطوير والمشاريع في عددٍ من مناطق المملكة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وتقييم الفرص، ودراسة جدوى المشاريع، بما في ذلك تحديد هيكل مناسب للاستثمار ودراسة الترتيبات الفنية والتشغيلية، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الخطوة النوعية في إطار سعي الصندوق لجذب الاستثمارات، وتمكين قطاع السياحة في المملكة، إذ تفتح الباب أمام دخول مجموعة فنادق Palladium Hotel Group إلى المملكة بوصفها من العلامات المتميزة في مجال فنادق الخدمة الشاملة ذات الجودة العالية، والمنتجعات المتكاملة التي تركز على الضيافة العصرية ونمط الحياة، وتلبي تطلعات شرائح متنوعة من الزوّار الباحثين عن التجارب السياحية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري أن مذكرة التفاهم تُشكّل محطة جديدة في مسيرة صندوق التنمية السياحي لتمكين قطاع السياحة في المملكة، ويتم العمل على جذب الاستثمارات النوعية، واستقطاب الخبرات العالمية التي تُسهم في تطوير المعروض السياحي في مختلف المناطق، وإثرائه بمرافق ضيافة متميزة وفق أعلى المعايير العالمية، مبدياً فخره بهذا التعاون لتقييم الفرص ودراستها، ووضع أسس واضحة لمشاريع نوعية تُحدث أثرًا ملموسًا، وتدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية السعودية 2030.

من جهته عد الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق Palladium Hotel Group خيسوس سوبرينو، هذه الشراكة فرصة نوعية لدراسة إمكانية الدخول إلى القطاع السياحي في المملكة، الذي يزخر بفرص استثمارية فريدة ونمو سريع.

وفي إطار مذكرة التفاهم، من المقرر أن يستهل الطرفان تعاونهما بدراسات تقييم أولية للفرص الاستثمارية السياحية في جدة وينبع، وتحديد آفاق التعاون بالاستفادة من الحوافز والمُمكّنات الاستثمارية المتميزة التي يقدمها صندوق التنمية السياحي.

يُذكر أن مجموعة فنادق Palladium Hotel Group تُعد من كبرى مجموعات الضيافة عالميًّا، وتملك أكثر من 50 سنة من الخبرة في تطوير وتشغيل وإدارة الفنادق والمنتجعات، ومحفظة استثمارية تتضمن 45 فندقًا حول العالم في الأمريكيتين، وأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا، وسلسلة من المطاعم العالمية، لتقدم تجربة

سياحية متكاملة تُضاف إلى المعروض السياحي في المملكة.

ويواصل صندوق التنمية السياحي، من خلال شراكاته الدولية في جذب أبرز المستثمرين العالميين، وترسيخ موقع المملكة على خارطة السياحة العالمية، ودعم نمو مشاريع الضيافة النوعية التي تعكس طموحات القطاع السياحي.

صندوق التنمية السياحي:

يُعد صندوق التنمية السياحي المُمكّن الوطني لقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، حيث يتجاوز دوره تقديم التمويل، ليشمل تحفيز الاستثمارات النوعية وتعزيز تنافسية الوجهات السياحية.

يعمل الصندوق على دعم روّاد الأعمال والمنشآت السياحية من خلال توفير حلول مالية وبرامج دعم غير مالية، كما يستقطب المستثمرين المحليين والدوليين للمساهمة في تطوير مشاريع سياحية كبرى.

يهدف الصندوق إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشراكات الإستراتيجية وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وإثراء تجارب الزوار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، ملتزماً بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للسياحة، ومؤكداً على قربه من المستثمرين والمهتمين بالقطاع.

