دبي، الإمارات العربيّة المتّحدة: لا تزال معالم مشروع «إيدن هيلز» تتبلور، وفي هذا السياق، تمّ تكليف مجموعة PALACE GROUP بتنفيذ واحدة من أرقى مجموعات المنازل ضمن المجتمع السكني. ويُشكّل هذا التعيين محطّةً جديدة في مسيرة تطوير المجتمع السكني الذي تطوّره شركة إتش آند إتش للتطوير العقاري H&H Development حول الطبيعة، حيث تتربّع المنازل على قطع أراضٍ مميّزة تُطلّ على الوادي المركزي في قلب المخطّط الرئيسي.

ومن المُقرّر إنجاز المشروع عام 2028، حيث ستتولّى مجموعة PALACE GROUP الإشراف على أعمال بناء مجموعة حِصريّة من فلل «لونا» المؤلّفة من ستّ غرف نوم، والتي تُعدّ من أرقى المساكن ضمن مشروع إيدن هيلز. وتبلغ المساحة الإجماليّة المبنيّة لهذه المساكن الرئيسيّة 2,010.94 مترًا مربّعًا (21,646 قدمًا مربّعة)، فيما تمتدّ كلّ منها على قطعة أرض فسيحة بمساحة 40 × 50 مترًا، وتتراوح أسعارها بين 63 مليون درهم إماراتي و125 مليون درهم إماراتي.

وصمّمت شركة Elastic Architects الفلل لتُوفّق بسلاسة بين العمارة والطبيعة وروح المجتمع، فيما تولّت H&H Interior Design تصميم المساحات الداخليّة. وتتوزّع الفلل على قطع أراضٍ مميّزة تُطلّ على الوادي المركزي، أبرز معالم المشروع، وعلى المساحات المنسّقة والمهيّأة للمشاة.

وتمّ توقيع الاتفاقيّة بحضور كلّ من شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة H&H، وميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة H&H، ووسام دمعة، مُؤسِّس مجموعة PALACE GROUP ومالكها، بما يعكس التزامًا مشتركًا بتقديم منازل تتّسم بتصميمٍ مدروس، وحِرَفيّة متقنة تحتفظ بجمالها على مرّ السنين، ورؤيةٍ لمجتمعات صُمِّمت لتمنح أجيالًا متعاقبة تجربة سكن استثنائيّة.

يتبلور مشروع «إيدن هيلز» في واحدة من أكثر الوجهات السكنيّة طلبًا في دبي، وهو مستوحى من إحساس عميق بالانتماء إلى الطبيعة. ويضمّ مجموعةً من الفلل المصمّمة بعناية، تتمحور حول الضوء، ورحابة المساحات، والمرافق العصريّة، وروابط مجتمعيّة هادفة.

ويمتدّ شارع رئيسي تصطفّ الأشجار على جانبَيه انطلاقًا من المدخل، لينساب عبر مختلف أرجاء المشروع ويوفّر وصولًا سلسًا بين الأحياء، ضمن بيئة تُمكّن السكّان من العيش والتواصل والازدهار.

وتعليقًا على الشراكة، قال وسام دمعة، مُؤسِّس مجموعة PALACE GROUP ومالكها: «تجمع مجموعة PALACE GROUP وشركة H&H في مشروع إيدن هيلز خبراتهما المشتركة لتقديم فلل فائقة الفخامة، تقوم على انضباطٍ صارم في التصميم والتنفيذ، وتتّسم بالتناغم، والحِرَفيّة المتقنة، وطابعٍ يصمد أمام امتحان الزمن«.

وبدوره، قال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة H&H: «يُشكّل تعيين مجموعة PALACE GROUP محطّةً مهمّة في مسيرة تحويل فلل «لونا» الرائدة ضمن مشروع إيدن هيلز إلى واقع. وتُجسّد هذه المساكن المُصمَّمة خصّيصًا أعلى معايير الحِرَفيّة والتصميم داخل المجتمع السكني، كما يعكس اختيار مقاول يتمتّع بخبرة PALACE GROUP المثبتة التزامنا بتقديم منازل تتميّز بجودة استثنائيّة. ومع تقدّم أعمال البناء، نُواصل التركيز على ابتكار وجهة سكنيّة تتّسم بقيمة تدوم، وتنفيذ مدروس، وعناية فائقة بأدقّ التفاصيل«.

وتُرسِّخ هذه الشراكة كذلك سمعة مجموعة PALACE GROUP الراسخة بوصفها واحدةً من أبرز شركات المقاولات في قطاع العقارات فائقة الفخامة في دولة الإمارات. وقد عزَّزت المجموعة مكانتها من خلال تنفيذ مشاريع سكنيّة راقية تتميّز بجودة استثنائيّة، وعناية فائقة بأدقّ التفاصيل، والتزام راسخ بالحِرَفيّة المتقنة. ويُمثّل هذا التعاون مع شركة H&H محطّةً بارزةً جديدة في مسيرة الشركة، إذ يرفع السقف في مجال ابتكار جيلٍ جديد من الفلل الفريدة، والمُصمَّمة لمواكبة نمط الحياة العصري الفاخر.

نبذة عن مجموعة PALACE GROUP

تُسهم مجموعة PALACE GROUP ، بقيادة مُؤسِّسها، في رسم ملامح المشهد السكنيّ النُّخبويّ في دولة الإمارات العربيّة المُتّحدة، بصفتها شركة تطويرٍ عقاريّ فائقة الفخامة. وتنطلق من إيمانٍ ثابتٍ بأنّ العملَ الفنّيّ لا يتكرَّر، فتُبدِع مساكنَ فريدةً تُجسِّد جودةً لا تقبل المساومة، وأصالةً في التصميم، وإحساسًا بالمكان لا يُضاهى، يترك بصمةً لا يستطيع أيّ منزل آخر أن يُحاكيها.

تأسَّست مجموعة PALACE GROUP عام 1999 على يد وسام دمعة، وتملك إرثًا يضمّ أكثر من 200 فيلا فائقة الفخامة في عدد من أرقى جزر دبي وواجهاتها البحريّة، بما في ذلك جزيرة «جميرا باي» و«لا مير». وتنطلق المجموعة من قناعة راسخة بأنّ أعلى المعايير هي وحدها الجديرة بالسعي إليها، وقد أسهمت مساكنها البارزة في رسم ملامح سوق دبي فائق التميُّز، وتعزيز مكانة الإمارة كعاصمة عالميّة لفنّ العيش فائق الفخامة.

نبذة عن H&H

تتّخذ شركة H&H للتطوير العقاري وإدارة الأصول من دبي مقرًّا لها، وتُرسّخ معايير جديدة للمشاريع النّخبوية والراقية في مفهومها وتنفيذها. ومنذ عام 2007، بنت الشركة سمعةً راسخة تقوم على التميّز في التصميم، والقيمة المستدامة، والالتزام الثابت بأعلى معايير الجودة.

وتضمّ محفظة H&H شديدة الانتقائيّة مشاريع تفرض حضورها بهدوء، مستندةً إلى حِرَفيّة استثنائيّة، ومواقع مميّزة، وشراكات هادفة. وتُطوَّر كلّ وجهة برؤية واضحة، بما يعكس نهجًا استراتيجيًّا في انتقاء المشاريع، أتاح للشركة استقدام علامات عالميّة مرموقة إلى دبي، مثل فورسيزونز Four Seasons وأمان Aman و«جانو»Janu و«روزوود» Rosewood، إلى جانب تطوير علامتها المحليّة Eden House التي أعادت رسم معايير القطاع، بهدف إرساء معيار جديد للتميّز القائم على القيمة في المساكن الموسومة بعلامات تجاريّة.

وفيما تمضي دبي قدمًا نحو تحقيق رؤيتها لعام 2040، تُواصل H&H تصدُّر المشهد والمساهمة في رسم ملامح المستقبل من خلال مشاريع مدروسة تترك أثرًا ملموسًا. وتضمّ محفظتها مساكن خاصّة، وعقارات تجاريّة، ومجتمعات متكاملة، ووجهات ضيافة، فيما تنتهج الشركة رؤية بعيدة المدى في مختلف أعمالها. وتلتزم H&H بإرساء معايير حضريّة بارزة في مختلف أنحاء المدينة، عبر تطوير وجهات غير مسبوقة وتجارب أسلوب حياة لا مثيل لها. ومن خلال مقاربتها الاستشرافيّة والريادية، تُواصل الشركة الارتقاء بمعايير القطاع في المشاريع الراقية، وبناء قيمة مستدامة، والإسهام بصورة ملموسة في المشهد المتجدّد لمدينة دبي.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.h-h.ae.

نبذة عن مشروع «إيدن هيلز»

يقع مشروع إيدن هيلز السكني بمحاذاة دبي هيلز في دبي، وهو من تطوير شركة H&Hالعقارية.

صُمِّم إيدن هيلز ليبقى موطنًا للأجيال المقبلة، إذ يجمع بين العمارة وتنسيق المساحات الطبيعيّة والتخطيط المدروس، ليُوفّر بيئة تنمو فيها العائلات وتتطوّر وتواصل العيش عبر الأجيال.

ويتوزّع المجتمع على ثلاثة أحياء يربط بينها شارع رئيسي منسّق بعناية، فيما يتمحور تصميمه حول وادٍ طبيعي وشبكة من المساحات الخضراء. وتجمع الفلل بين وضوح التصميم العصري وانسجامها مع المشهد الطبيعي، لتمنح السكّان الخصوصيّة والهدوء وإحساسًا طبيعيًّا بالراحة. كما تدعم مسارات المشاة المحاطة بالأشجار، وحدائق الأحياء، والمساحات المشتركة تفاصيل الحياة اليوميّة، وتُشجّع على التَّواصُل والحَرَكة وقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق.

ويُشكّل إيدن هيلز وجهةً راسخة في تميّزها، حيث يتناغم التصميم العصري الخالد مع الطبيعة ليصوغا إحساسًا دائمًا بالانتماء إلى المكان.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.edenhills.ae.

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