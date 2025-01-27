دبي، الإمارات العربية المتحدة - تحتفل مجموعة Palace Group، واحدةً من أبرز شركات تطوير العقارات الفخمة في الإمارات العربية المتحدة، بعيدها الـخامس والعشرين مع مجموعة من المشاريع الاستثمارية المبهرة تبلغ قيمتها 36 مليار درهم إماراتي. على مدى ربع قرن، سلّمت الشركة أكثر من 200 مشروع سكني لترتقي بمفهوم عيش فائق الفخامة إلى مستوى جديد من الابداع، بحيث أدّت دوراً حيوياً في رسم ملامح البيئة الحضرية في الإمارات العربية المتحدة. بمحفظة مبهرة من المشاريع المنجزة بقيمة 20 مليار درهم إماراتي وعدد من المشاريع قيد التنفيذ بقيمة 16 مليار درهم إماراتي، تواصل مجموعة Palace Group ترك بصمة استثنائية في المجال العقاري.

تأسّست مجموعة Palace Group في العام 1999 على يد رائد الأعمال وسام دمعة وساهمت بشكل فعّال في تغيير ملامح قطاع العقارات الفخمة في الإمارات العربية المتحدة، والارتقاء به إلى مستوى آخر من التميّز. وبفضل القيادة الطموحة والابتكار المستمرّ، استطاعت المؤسسة إرساء معايير جديدة. فخلال السنوات الخمسة الأولى من تأسيسها، نجحت الشركة في إنشاء فروع جديدة وتوسيع انتشار المجموعة في أرجاء دولة الإمارات، بما فيها أبوظبي، دبي، الشارقة ورأس الخيمة. تستوفي مجموعة Palace Group أعلى معايير الفخامة والرقيّ بمختلف مشاريعها الاستثمارية، بدءاً من الفلل الفاخرة المصممة وفقاً لأعلى المعايير الخاصة، مروراً بالمباني الأيقونية الشاهقة وصولاً إلى مساحات العيش السابقة لعصرها.

إرث حافل بالابتكار والتميّز

منذ تأسيسها، رسّخت مجموعة Palace Group مكانتها كعلامة رائدة في القطاع، فسرعان ما أرست مشاريعها بالمعيار الفخم في مجال العقارات الخاصة. والجدير ذكره أنّ هذه المشاريع ليست مجرّد منازل، بل تُعتبَر رموزاً للفخامة إذ تمّ تصميم كلّ منها لتوفير مزيج استثنائي من الرفاهية والرقي.

وفيما تواكب مجموعة Palace Group طلبات المشترين وصيحات قطاع العقارات، تواصل توسيع خدماتها، بما فيها الفلل الخاصة والمجمعات السكنية الفاخرة. ومن أبرز المشاريع الحالية، نذكر:

15 فيلا أيقونة خاصة مطلة على الشاطئ في مجمّعات مثل La Mer و Jumeirah Bay Island ، مصممة بدّقة لامتناهية لضمان أعلى درجات الخصوصية والتميّز.

و ، مصممة بدّقة لامتناهية لضمان أعلى درجات الخصوصية والتميّز. AYA ، تعتبر واحة من الهدوء والسكينة تتضمّن 70 مسكناً فخماً في Dubai Gardens .

، تعتبر واحة من الهدوء والسكينة تتضمّن 70 مسكناً فخماً في . The Cliffs ، مشروع فائق الحداثة على طول قناة دبي المائية، يوفّر مساحات عيش تركّز على الرفاهية وإطلالات بانورامية على أفق المدينة.

، مشروع فائق الحداثة على طول قناة دبي المائية، يوفّر مساحات عيش تركّز على الرفاهية وإطلالات بانورامية على أفق المدينة. مشروع جديد سوف يتم الكشف عنه في مطلع العام 2025، ومن شأنه أن يرسّخ مكانة مجموعة Palace Group كعلامة رائدة في قطاع العقارات الفخمة.

وفي هذا السياق، صرّح وسام دمعة، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لمجموعة Palace Group، قائلاً: "لا يُعتبَر ذكرى تأسيس Palace Group الخامس والعشرين إنجازاً عادياً، بل هو رحلة تعكس التزامنا الثابت بالارتقاء بقطاع العقارات الفاخرة. تشكّل محفظتنا العقارية خير شاهد على إنجازاتنا المتواصلة والتزامنا المستمرّ بإرساء معايير جديدة في قطاع العقارات الفخمة. كما نفتخر بجودة مشاريعنا باعتبارها حجر الأساس في أعمالنا".

تلتزم الشركة بالتنمية المستدامة بشكل متأنٍ منذ العام 2016 تحت قيادة وسام دمعة، حيث أدخلت الطاقة المتجددة بالإضافة إلى سلسلة من الابتكارات الصديقة للبيئة. وفي هذا الإطار تؤكّد الاستثمارات في التكنولوجيا الكميّة، طاقة الهيدروجين وتحلية المياه على التزام مجموعة Palace Group بالمسؤولية البيئية إلى جانب تنفيذ المشاريع الفخمة. كما أنّ إدخال كافة عمليات تنفيذ المشاريع تحت سقف واحد قد سمح لمجموعة Palace Group بالحفاظ على أعلى مستويات الجودة في كلّ مرحلة من مراحل التنفيذ، بدءاً من تصوّر المشروع مروراً بتشييده وصولاً إلى التسليم النهائي، حرصاً على أن يلبّي كلّ من مشاريعها أعلى معايير الفخامة ورضى العملاء.

ويضيف وسام دمعة، قائلاً: مسيرتنا لم تخلو من بعض التحديات إلا أنّ قدرتنا على الصمود وشغفنا بالعمل، بالإضافة الى الأنظمة والبنى التحتية المتطوّرة في البلاد، قد ساعدتنا في تذليل العقبات والمضي قدماً نحو تحقيق أهدافنا وطموحاتنا. وفيما نتطلّع نحو مستقبل باهر، نتمسّك برسالتنا المتمثلة في تقديم ابتكارات استثنائية والريادة في قطاع العقارات ونتعهّد بتطوير إنجازاتنا وتقديم تجارب عيش استثنائية تجمع ما بين الفخامة والاستدامة”.

التطلّع نحو المستقبل

بالتزامن مع ذكرى تأسيس الـخامس والعشرين، تستعدّ مجموعة Palace Group للكشف عن مشروع استثنائي في مطلع العام 2025. من المتوقّع أن يرتقي هذا المشروع بسوق العقارات الفخمة، إذ يعكس روح الابتكار المتواصل لدى الشركة والتزامها بإنجازات تماشي نظرتنا المستقبلية في المجال العقاري.

وبفضل الشراكات المستمرّة مع نخبة من المهندسين المعماريين والمصمّمين البارزين عالمياً، إلى جانب مجموعة من المشاريع المرموقة التي تستعدّ الشركة لإطلاقها، ستستكمل مجموعة Palace Group إرثها في عالم التميّز فيما ترسم ملامح مستقبل العيش الفاخر في الإمارات العربية المتحدة خلال العقود المقبلة.

نبذة عن مجموعة Palace Group

رسّخت مجموعة Palace Group على مدى خمسة وعشرين عاماً مكانتها الرائدة المتواضعة في قطاع المقاولات، والتطوير العقاري للمشاريع الفاخرة في دولة الإمارات، حيث قامت بتسليم أكثر من 200 وحدة سكنية فريدة ومصممة بأعلى درجات الدقة والعناية. وتجسّد محفظة مشاريعها السكنية فائقة الفخامة قمّة التميّز والاحترافية، إذ تقدّم مجموعة واسعة من خدمات البناء وتطوِّر عقاراتٍ مميّزة تُشكّل مصدر إلهام حقيقياً وتُمثل التفوق. كما تعكس استشارات الفريق الدقيقة وعمليات التنفيذ السلسة اهتمامه بأدق التفاصيل، حيث يتجاوز حدود الابتكار ويضع معايير جديدة لأسلوب الحياة الفاخر. من مرحلة التصوّر إلى مرحلة الإنجاز، يشتمل كل مشروعٍ من مشاريع المجموعة على ميزات متطوّرة تجسّد التزامها بابتكار عقاراتٍ فريدة تُعيد صياغة مفهوم الرفاهية وتكسب رضا العملاء عبر قطاعات البناء المختلفة.

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