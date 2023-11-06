دبي، الإمارات العربية المتحدة- حصدت Pacific Prime Dubai، شركة وساطة التأمين الصحي العالمية التي تمتد خبرتها في المجال لأكثر من 20 عامًا، "جائزة مزايا الموظفين الطبية لأفضل شركة منتجة ضمن فئة SME & PL" من GIG Gulf في 12 أكتوبر لعام 2023 تقديرًا لجهودها وأدائها المميز في المنطقة.

عند تقديم الجائزة، صرحت Laura Gerstein Alvarez، مدير قسم مزايا الموظفين في GIG Gulf، قائلة: "نيابةً عن GIG، يسعدني تقديم "الجائزة الطبية لأفضل شركة منتجة ضمن فئة SME & PL" لشركة Pacific Prime المرموقة. ومن جانبنا، فنحن مستمرون في تقدير علاقة التعاون الوثيقة مع فريق Pacific Prime بأكمله ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح معًا. أشكركم على حسن صنيعكم!"

ورد David Hayes، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة Pacific Prime Dubai، قائلاً: "نيابةً عن فريقنا بأكمله في Pacific Prime Dubai، أتقدم بخالص الشكر لشركة GIG على هذه الجائزة، التي تمثل برهانًا على العمل الجاد الذي يقوم به فريقنا الذي دائمًا ما يتجاوز توقعات عملائنا بغية توفير تجربة إيجابية لهم. ومن جانبي، فأنا أتطلع إلى مواصلة شراكتنا البناءة مع GIG والانطلاق معًا في رحلة تنطوي على الكثير من النجاحات المستقبلية!"

عن GIG Gulf

تعد GIG واحدة من أكبر مجموعات التأمين وأكثرها تنوعًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبصفتها واحدة من أفضل ثلاث شركات في مجلس التعاون الخليجي وشركة التأمين الإقليمية رقم 1 التي تسجل حضورها في 13 سوقًا، تعد GIG واحدة من أفضل 10 شركات تأمين رائدة وفقًا لتصنيف Forbes Middle East، وإضافةً إلى ذلك، فقد حصلت مؤخرًا على جائزة أفضل شركة تأمين عامة لعام 2021 من MIIA.

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عن Pacific Prime

تأسست Pacific Prime في عام 2000 وهي شركة وساطة تأمين عالمية حاصدة للعديد من الجوائز ومتخصصة في برامج مزايا الموظفين إذ تقدم حلولاً تأمينية فعالة للأفراد والشركات. ومع وجود 750 مليون دولار تحت إدارتها، أصبحت الشركة ثالث أكبر وسيط لمزايا الموظفين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد الاستحواذ على شركات وساطة فرعية تابعة لشركة CXA Group في 2021. هذا، وتضم الشركة بين جنباتها أكثر من 1000 موظف و15 مكتبًا على مستوى العالم، ومنها هونج كونج وسنغافورة والصين وتايلاند وماليزيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمكسيك والفلبين.