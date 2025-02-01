دبي، الإمارات العربية المتحدة--(BUSINESS WIRE)--حصلت شركة Pacific Prime Dubai الرائدة عالميًا في مجال وساطة التأمين الصحي والمزايا الوظيفية، بجائزة أفضل مُنتج في مجال المزايا الوظيفية لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME ) وقطاع التجزئة لعام 2024 من GIG Gulf. وقد جرى تقديم الجائزة في أثناء حدث GIG VIP Brokers Event لعام 2025، الذي أقيم في Four Seasons Resort Dubai الكائن على ضفاف شاطئ الجميرا في 9 من يناير 2025.

يأتي هذا التكريم تقديرًا للأداء الاستثنائي الذي تقدمه شركة Pacific Prime Dubai على صعيد توفير حلول المزايا الوظيفية المصممة خصوصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وعملاء التجزئة، وقد احتفى الحدث بشركات الوساطة والشركاء ذوي الأداء المتميز، مؤكدًا على أهمية مد جسور التعاون بين الأطراف كافة بغية توفير خدمات متميزة.

صرحت Laura Gerstein، مديرة قسم الرعاية الصحية ومزايا الموظفين في GIG Gulf، في أثناء حفل تقديم الجوائز، قائلة: "إن التزامكم بالتميز لم يؤهلكم للحصول على هذه الجائزة فحسب، بل دعّم أيضًا أواصر الثقة والشراكة التي نقدرها حق التقدير. لذا فإنني أتقدم بخالص الشكر لكم على جهودكم ومساهماتكم الاستثنائية. فنجاحكم مصدر إلهام لنا جميعًا ووقود يدفعنا إلى التطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات معًا. نتمنى لكم مواصلة السير على طريق النمو والتعاون والنجاح في تقديم منتجات استثنائية إلى عملائنا."

التقطت الصور التذكارية للسيد David Hayes، المدير التنفيذي الإقليمي لشركة Pacific Prime Dubai، في أثناء تسلمه الجائزة، إذ صرح، قائلاً: "نيابةً عن فريقنا بأكمله في Pacific Prime Dubai، أود أن أتقدم بخالص الشكر لشركة GIG Gulf على هذه الجائزة المرموقة. نحن نسعى باستمرار لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين تجربة المزايا الوظيفية. وهذه الجائزة التقديرية من شأنها تحفيزنا على تعزيز شراكتنا مع GIG Gulf وتحسين الخدمات التي نقدمها."

نبذة عن GIG Gulf

تعد GIG Gulf شركة تأمين إقليمية حاصلة على تصنيف "A"، إذ تتقلد مركزًا ضمن المراكز الخمسة الأولى في كل من الأسواق الفاعلة فيها. كما تتمتع GIG Gulf بحضور نافذ في منطقة الخليج العربي لمدة تزيد عن 70 عامًا حيث ينصب تركيزها الإستراتيجي على كل من النمو والاستثمارات، ناهيك عن أنها شركة متكاملة تقدم مجموعة كبيرة من منتجات وخدمات التأمين التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والعملاء الأفراد في كل أنحاء الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين وقطر.

للتعرف على مزيد من المعلومات عن GIG Gulf، الرجاء زيارة: www.giggulf.ae/en/

نبذة عن Pacific Prime

تأسست Pacific Prime في عام 2000 وهي شركة وساطة تأمين عالمية حاصدة للعديد من الجوائز ومتخصصة في برامج المزايا الوظيفية إذ تقدم حلولاً تأمينية فعالة للأفراد والشركات، وقد أصبحت الآن شركة Pacific Prime، التي تمتلك رأس مال قدره مليار دولار أمريكي تحت إدارتها، ثالث أكبر شركة وساطة للمزايا الوظيفية، والمزود الرائد لحلول المزايا المرنة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد الاستحواذ على شركات وساطة فرعية تابعة لشركة CXA Group في عام 2021. هذا، وتضم الشركة بين جنباتها أكثر من 1,000 موظف و15 مكتبًا على مستوى العالم، ومنها هونج كونج وسنغافورة والصين وتايلاند وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمكسيك والفلبين وأستراليا.

-انتهى-

#بياناتشركات