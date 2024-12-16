دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "بروكتر آند غامبل" (P&G)، الرائدة عالمياً في قطاع السلع الاستهلاكية والتي تضم تحت مظلتها أكثر من 80 علامة تجارية بارزة، عن توقيعها عقد إيجار لتطوير وتشغيل نظام طاقة شمسية مع شركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيتم تركيب نظام الطاقة الشمسية المثبت على مواقف السيارات في مقر مكاتب شركة "بروكتر آند غامبل" (P&G) بالإمارات، الواقع في المنطقة الصناعية التابعة لسلطة المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا). وسيتضمن النظام الذي تبلغ سعته 500 كيلوواط على أكثر من 870 من ألواح الطاقة الشمسية ثنائية الوجه. ومن المقرر تنفيذ المشروع على أربع مراحل، بما يتوافق مع الجدول الزمني التشغيلي المحدد من قبل شركة "بروكتر آند غامبل" (P&G).

وأُقيم اليوم حفل وضع حجر الأساس لهذا المشروع بحضور نخبة من ممثلي شركة "بروكتر آند غامبل" (P&G) وشركة Yellow Door Energy. ومن المتوقع أن يولد نظام الطاقة الشمسية المثبت على مواقف السيارات، فور اكتماله، حوالي 813,500 كيلوواط-ساعة من الكهرباء النظيفة في العام الأول من التشغيل، مما سيساهم في تقليل انبعاثات الكربون لشركة بروكتر آند غامبل(P&G) بمقدار 323 ألف كيلوجرام.

وبهذه المناسبة، صرحت سونالي داوان، المديرة العامة لشركة بروكتر آند غامبل (P&G) الخليج: "تُعدّ الاستدامة البيئية ركيزة أساسية في نهجنا لمزاولة الأعمال. ويجسد تعاوننا مع شركة Yellow Door Energy من خلال عقد تأجير نظام الطاقة الشمسية التزامنا المستمر في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في مقرنا بدبي".

من جانبه، قال جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Yellow Door Energy: "يُسعدنا التعاون مع شركة "بروكتر آند غامبل" (P&G) في تنفيذ هذا المشروع المبتكر الذي سيوفر طاقة نظيفة في قلب المنطقة الحرة بجبل علي، ويسهم في دعم استراتيجية الطاقة المتجددة لدولة الإمارات. وبصفتنا شركة رائدة تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، نلتزم بمساعدة الشركات في تقليل البصمة الكربونية لأعمالها التشغيلية وخفض تكاليف الطاقة، مما يساعدهم على أن يكونوا رواداً في مجال الاستدامة. يضم ملف مشاريعنا للطاقة الشمسية حالياً على سعة تتجاوز 355 ميغاواط، مما يعزز من مكانتنا كشريك موثوق للطاقة المستدامة للشركات والمؤسسات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

وبصفتها المطوّر المسؤول عن مشروع الطاقة الشمسية، ستتحمل شركة Yellow Door Energy مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية طوال فترة عقد الإيجار. ويتميز نموذج تأجير الطاقة الشمسية الذي تقدمه الشركة بتمكين المؤسسات من خفض تكاليف الطاقة بشكل ملحوظ، دون الحاجة إلى استثمارات أولية أو تحمل أعباء تشغيلية، حيث يتيح هذا للشركات التركيز على أعمالها الأساسية والاستفادة من الحلول المستدامة التي تعزز كفاءة أعمالها التشغيلية.

نبذة عن شركة "بروكتر آند غامبل (P&G)

تتمتع العلامات التجارية التابعة لشركة "بروكتر آند غامبل" (P&G) بثقة عالمية راسخة، حيث تقدم منتجات ذات جودة استثنائية وأداء متفوق وقيمة مميزة، تلبي احتياجات التنظيف والصحة والنظافة اليومية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

تصل منتجات الشركة إلى ملايين المنازل حول العالم، لتشكل جزءًا من الحياة اليومية في غرف المعيشة والمطابخ وغرف الغسيل والحمامات، مما يجعلها جزءًا من تقاليد الأسر التي تنتقل بسلاسة من جيل إلى آخر.

نبذة عن شركة Yellow Door Energy

تقدم شركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات، خدماتها للعملاء في المجال التجاري والصناعي في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا. وتساعد حلول الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) التي تقدمها الشركة على خفض تكاليف الطاقة للشركات، وتعزيز موثوقيتها، وتقليل انبعاثات الكربون. وتساهم عقود إيجار واتفاقيات شراء الطاقة الشمسية على دعم جهود الشركات والدول لتحقيق الحياد المناخي.

وتضم قائمة المساهمين في شركة Yellow Door Energyكلاً من Actis، ومؤسسة التمويل الدوليةIFC ، وشركة ميتسوي وشركاه والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.yellowdoorenergy.com

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