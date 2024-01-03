أبوظبي: أعلنت كل من "ماغناتي"، الشركة الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجموعة Oxinus Holdings، المتخصصة بالبرمجيات والأجهزة المبتكرة للمستهلكين والشركات والجهات الحكومية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تعاون استراتيجي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال المدفوعات بقطاع الأطعمة والمشروبات. ومن خلال هذه الشراكة، سيتم دمج حلول نقاط البيع Spotlight التي طورتها Oxinus، مع منظومة الدفع المرنة التي توفرها "ماغناتي" لتوفير تجربة أفضل وأكثر سلاسة للشركات التي تزاول أنشطتها في قطاع الأطعمة والمشروبات.

حيث تندمج حلول Spotlight سهلة الاستخدام، مع تقنيات المعالجة الآمنة للمدفوعات من "ماغناتي"، مما يضمن تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء في نقاط البيع، بالإضافة إلى تحسين تجربة شركات الأطعمة والمشروبات من خلال تقليل المهام اليدوية التي تستهلك وقت الموظفين، وتعزيز مستوى رضا العملاء، وتحسين كفاءة التكاليف، ومعالجة المدفوعات بسرعة أكبر.

بهذه المناسبة قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي: "تمثّل الشراكات البناءة عنصراً أساسياً في تعزيز الابتكار؛ ومن خلال تعاوننا مع Oxinus Holdings، فإننا نؤكد التزامنا بإحداث تحول نوعي في منظومة المدفوعات في قطاع الأطعمة والمشروبات. وستعمل هذه المنصة على تمكين الشركات وتحقيق قفزة نوعية في طريقة إدارة معاملات الدفع. نتطلع قدماً للعمل معاً على إرساء معايير جديدة في الكفاءة والأمان وتجربة العملاء، وتوفير تجربة شاملة ومتميزة للشركات".

ومن جانبه قال سبيروس بيلافاس، الرئيس التنفيذي لشركة Oxinus Holdings: "يسرنا أن نتعاون رسمياً مع ماغناتي التي تتسق رؤيتها المستقبلية مع تقنيات Spotlight، من أجل الارتقاء بمنظومة مدفوعات قطاع الأطعمة والمشروبات نحو مستويات جديدة من التميز والابتكار. كما تؤكد هذه الخطوة التزامنا بالاستفادة من الفرص المتاحة ودخول أسواق جديدة في المنطقة".

وتعتبر Oxinus Holdings المحرك الرئيسي لحلول Spotlight لنقاط البيع القائمة على السحابة والمصممة لتبسيط العمليات وزيادة العائدات وتعزيز تجارب العملاء، وإدارة منظومة المعاملات بكفاءة. وتتميز هذه البرمجيات بكونها منصة نقاط البيع السحابية الوحيدة التي توفر مجموعة شاملة من الحلول مثل خدمات نقاط البيع، وحلول الدفع المباشر، وخدمات الطلبات الإلكترونية، وخدمات الحجز، والتذاكر الإلكترونية عبر منصة واحدة. وبدورها تلتزم بتزويد العملاء بحلول دفع آمنة وفعالة، تضمن أكبر قيمة ممكنة.

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نبذة عن ماغناتي

ماغناتي (Magnati) هي الشركة الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، وتركز على الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الدفع والإصدار، وتوفر للجهات الحكومية والتجار والمؤسسات منصة مدفوعات ذكية تتيح توظيف البيانات لتعزيز الدخل باستخدام الجيل الجديد من الحلول التقنية المتطورة التي تحسن أداء الأعمال وكفاءتها.

وتستند الهوية المؤسسية لشركة ماغناتي على الإمكانيات الكبيرة والفرص المثمرة والشراكات المتينة، والتي تسعى الشركة من خلالها إلى تحويل قطاع المدفوعات إلى فرص واعدة.

وتتخذ ماغناتي من أبوظبي مقراً لها وستساهم خبراتها الواسعة وشبكة علاقاتها الممتدة في تزويد منصة مثالية لجذب شركاء إقليميين وعالميين، وإرساء معايير جديدة للابتكار والخدمات في قطاع المدفوعات.

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