ستقوم شركة Otis بتحديث 34 مصعدًا وثمانية سلالم متحركة وصيانة جميع الوحدات في المعلم الشهير عالميًا

بتحديث 34 مصعدًا وثمانية سلالم متحركة وصيانة جميع الوحدات في المعلم الشهير عالميًا قامت شركة Otis بتركيب المصاعد والسلالم المتحركة الأصلية للمبنى الشهير في عام 2010

بتركيب المصاعد والسلالم المتحركة الأصلية للمبنى الشهير في عام 2010 برج خليفة هو أطول مبنى في العالم، ويستقبل حوالي 17 مليون زائر سنوياً

ستدعم هذه التحديثات التنقل العمودي الآمن والفعال لسنوات قادمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – قامت شركة إعمار العقارية باختيار شركة Otis العالمية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: OTIS)، الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع المصاعد والسلالم المتحركة والممرات المتحركة، لتحديث 34 مصعدًا من أصل 57 وجميع السلالم المتحركة الثمانية. في برج خليفة أطول مبنى في العالم. ويتضمن العقد صيانة جميع الوحدات لمدة 10 سنوات إضافية.

"لقد كانت شركة Otis شريكًا موثوقًا به منذ تركيب أول المصاعد والسلالم المتحركة في عام 2010. وقد أثبت فريق Otis خبرته في توفير حركة رأسية آمنة وسلسة وفعالة لمبنانا الشاهق الذي يزيد ارتفاعه عن 828 مترًا وأكثر من 160 طابقًا وجميع الركاب يتحركون في جميع ألانحاء. وقال أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية: "نحن نثق بهم في تطبيق نفس المستوى من الخبرة والاهتمام أثناء تحديث معداتنا وضمان جودة الخدمة المستمرة طوال مدة عقد الخدمة الجديد".

قامت شركة Otis بتركيب المصاعد والسلالم المتحركة الأصلية للمبنى. ولنقل الركاب إلى الأعلى، يتحرك مصعدان ذو طابقين بسرعة تصل إلى 10 أمتار في الثانية، حيث ينقلان الركاب من الطابق الأرضي إلى سطح المراقبة في الطابقين 124 و125 خلال 60 ثانية فقط.

منذ افتتاحه، كان فنيو Otis متواجدين على مدار الساعة في برج خليفة للحفاظ على تشغيل مصاعد البرج والسلالم المتحركة بأعلى كفاءة. يقوم نظام إدارة المصاعد، EMS Panorama، بمراقبة أداء النظام بشكل مستمر، ويقوم بتغذية المعلومات إلى شاشات العرض في غرفة التحكم. بمجرد تحديثه، سيتم استبدال EMS Panorama الحالي بنسخة مطورة ستمنح موظفي المبنى وفنيي Otis التحكم عن بعد في الوقت الحقيقي بالمعدات وإعدادات القاعة، وإدارة المهام المجدولة. وسيقوم النظام أيضًا بإدارة مجموعة كاملة من الوظائف التشغيلية الحيوية التي تساعد على تقليل أوقات الانتظار ورحلات أسرع وأكثر كفاءة، مثل مراقبة معلومات السفر والأبواب والهبوط.

ستقدم شركة Otis خبرتها وأفكارها المكتسبة من خلال التحديث الآمن للمشاريع الشهيرة الأخرى مثل مبنى إمباير ستيت في الولايات المتحدة الأمريكية، وبرج إيجي في باريس، ومبنى إليفادور لاسيردا في البرازيل إلى هذا المشروع للمساعدة في تقليل الإزعاج للشاغلين وما يقرب من 17 مليون زائر يزورون المبنى. أطول مبنى في العالم كل عام.

وقال إنريكي مينيارو فيسيراس، رئيس شركة Otis في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تتواجد شركة Otis في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 50 عاماً، ونحن فخورون بشكل خاص بعملنا في برج خليفة، الذي يعد بحق رمزاً عالمياً". "نحن نقدر الثقة التي أولتها لنا إعمار العقارية من خلال تركيب معداتنا الأصلية في عام 2010، ويشرفنا أن يتم اختيارنا لتحديث هذه المعدات بأحدث الأنظمة والتقنيات والاستمرار في تقديم خدمة استثنائية على مدى العقد المقبل."

حول Otis

Otis هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تصنيع وتركيب وخدمات المصاعد والسلالم المتحركة. نقوم بنقل 2.3 مليار شخص يوميًا ونحافظ على ما يقرب من 2.3 مليون وحدة عملاء في جميع أنحاء العالم، وهي أكبر مجموعة خدمات في الصناعة. يقع المقر الرئيسي لشركة Otis في ولاية كونيكتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل بها 71000 موظف، بما في ذلك 42000 متخصص ميداني، جميعهم ملتزمون بتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا وركابنا في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

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