لندن/ دبي - كشفت OSN، خدمة البث الترفيهي الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونها مع كانتار ميديا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال قياس عدد المشاهدين، من أجل توفير خدمة قياس عدد مشاهدين جديدة قادرة على معالجة البيانات التي يتم جمعها من أجهزة استقبال المشتركين باستخدام تكنولوجيا بيانات مسار الإرجاع.

وتوفر أداة إعداد التقارير أدفانت إيدج من وحدة برمجيات تيك إيدج الخاصة بكانتار ميديا لـ OSN إمكانية الوصول إلى بيانات المشاهدة التي تم جمعها من مئات آلاف أجهزة الاستقبال الخاصة بـ OSN في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يتيح إمكانية الاستفادة القصوى منها. وتتميز هذه الأداة بقدرتها على التحقق من البيانات ومعالجتها واستخلاص المعلومات منها، لتعديل جلسات المشاهدة الطويلة إلى مستويات حقيقية. وتتوفر الخدمة لزبائن OSN بدءاً من اليوم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال آندي جرانت نائب الرئيس لشؤون البرامج في مجموعة OSN: "تمتلك OSN وصولاً إلى كمية كبيرة من البيانات الخاصة بأجهزة الاستقبال، ويسعدنا التعاون مع شركة كانتار ميديا الرائدة عالمياً لمساعدتنا في معالجة وتحليل هذه البيانات من أجل توفير رؤى جديدة. ونحن نتطلع إلى الاستفادة من هذه البيانات لفهم سلوك المشاهدين بشكل أفضل والمساعدة في وضع الخطط لوسائل الإعلام".

ومن جانبه، قال كيلد نيلسن، المدير الأول لشركة كانتار ميديا: "يسرنا التعاون مع مجموعة OSN للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة من بيانات المشتركين لديها. ومع التغيير الكبير الذي يشهده قطاع المشاهدة التلفزيونية وعادات المشاهدين، أصبح استخدام جميع أصول البيانات أمراً ضرورياً لتحقيق أكبر استفادة من تحليلات المشاهدين وفرص النمو. ونتطلع إلى توسيع نطاق شراكاتنا في المنطقة من أجل توفير وتنويع مصادر البيانات في المستقبل بما يعود بالنفع على قطاع الإعلام في الشرق الأوسط".

لمحة حول مجموعة OSN

تقدم مجموعة OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خدماتها في 22 دولةً في المنطقة، حيث تعرض أبرز الأفلام والمسلسلات المحلية والعالمية الحصرية عند الطلب. وتوفر المجموعة محتواها الترفيهي من خلال عدة منصات، تشمل +OSN وOSNtv وAnghami والعديد من العروض المشتركة مع الشركات في المنطقة.

وتُعد مجموعة OSN الخيار الأمثل للاستمتاع بأفضل وأحدث برامج الترفيه من Warner Bros. Discovery وNBCUniversal وSony Pictures في مختلف أنحاء العالم باللغات العربيّة والإنجليزية والتركية وغيرها من خلال منصاتها المتنوعة، حيث تبث باقةً من أحدث البرامج والمسلسلات بالتزامن مع توقيت عرضها الأصلي في الولايات المتحدة، بما يشمل أشهر مسلسلات وأفلام HBO على شباك التذاكر، بالإضافة إلى أفضل برامج الأطفال وأسلوب الحياة. وتأسست مجموعة OSN عام 2009 من خلال دمج أكبر شبكتي تلفزيون مدفوعتين في المنطقة Orbit وShowtime Arabia، وهي شركة فرعية تابعة لكيبكو، شركة مشاريع الكويت القابضة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.osn.com.

لمحة حول شركة كانتار ميديا

كانتار ميديا هي شركة رائدة عالمياً توفر مجموعة من الخدمات في مجال البيانات وقياس عدد المشاهدين وتصميم حملات موجهة لهم وتحليل بيناتهم إلى جانب خدمات المعلومات الإعلانية، والتي توفر إمكانية الاستفادة القصوى من التحليلات لاتخاذ قرارات مدروسة.

وتتعامل الشركة مع بيانات الطرف الأول والبيانات اللوحية في أكثر من 80 دولة، مما يجعلها الشركة ذات الحضور الأسرع نمواً على مستوى العالم في مجال القياس في جميع الوسائط، كما تتميز بالمرونة والنطاق الواسع والتكنولوجيا المتطورة والخبرات الراسخة، مما يوفر لها إمكانية تعزيز نمو الأعمال طويل الأمد للعملاء والشركاء. لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.kantarmedia.com.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

شام الأطرش

cham.alatrach@ipn.ae

إمباكت بورتر نوفيلي

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