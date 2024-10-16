

دبي، الإمارات العربية المتحدة - إيسي ليه مولينو، فرنسا: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وشركة "Orange"، العالمية الرائدة في مجال الاتصالات، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تعاونهما وتحفيز الابتكار في قطاع الاتصالات ودعمه بشكل أكبر وتحقيق رؤية الإمارات العربية المتحدة، وتم الإعلان عن الإتفاقية في معرض "جيتكس جلوبال 2024"، الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر، وتشارك فيه "دو"، تحت شعارها المستقبلي الطموح "وتحيا طموحات الغد بالابتكار، باستخدام الحلول المتكاملة.وتأتي هذه الشراكة تحت المظلة الشاملة لبرنامج "Orange Alliance"، وهي المبادرة الرائدة التي أطلقتها "Orange"، وتهدف إلى تعزيز التعاون مع شركات الاتصالات تطويرها خارج نطاقها المباشر. ومن خلال هذا البرنامج، ستتمكن دو من الوصول إلى خدمات "Orange" والاستفادة من خبراتها الواسعة التي تغطي مجموعة واسعة من المجالات والخدمات المتنوعة، وأفضل الممارسات في مجال الإدارة والحوكمة.

وتهدف "دو"، و"Orange" إلى مواجهة مختلف التحديات في قطاع الاتصالات واغتنام الفرص لتعزيز النمو ورفع الكفاءة. ويشمل الاتفاق بين الجانبين على قيادة الابتكار وتطوير تجارب العملاء وتحقيق التحول الرقمي للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا التعاون إلى تنمية فرص الأعمال المتبادلة وتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم كفاءة استخدام مصادر الطاقة لشبكات الاتصالات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. كما أنها تعطي الأولوية لتدريب المهارات وتطويرها بما يتناغم مع رحلة التحول الرقمي.

وفي هذا السياق، قال برونو زربيب، رئيس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجموعة "Orange": "يسعدنا التعاون مع "دو" في هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة لتحالف "Orange"، حيث نقدم خبراتنا ومنصاتنا وحلولنا للمساهمة في تطوير خدمات الاتصالات، حيث تعمل هذه الشراكة على تعزيز إمكانات مواجهة مجموعة واسعة من التحديات، بدءاً من الإنجازات التكنولوجية وحتى التحول الايكولوجي، فضلاً عن بناء المعرفة والقدرات البشرية المطلوبة. كما نظهر أيضاً استراتيجيتنا للابتكار المفتوح ورغبتنا في تنشيط النظام الايكولوجي لشركات الاتصالات والتقنية".

من جانبه، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": "تمثل شراكتنا مع "Orange" علامة بارزة في سعينا نحو ترسيخ جهود الابتكار ومواصلة التميز من خلال اتباع نهج استشرافي للتحول الرقمي. كما نهدف معاً إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية، وتوسيع خدماتنا، وترسيخ التزامنا بتحسين العمليات التشغيلية وخفض تكاليف ممارسة الأعمال ، ونحن متحدون في مهمتنا لمواجهة تحديات قطاع الاتصالات، في إطار الرؤية المشتركة لتقديم حلول لا مثيل لها لعملائنا".

نبذة عن دو:

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل متقدماً رقميا وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.-

نبذة عن شركة "Orange"

تُعد Orange واحدة من أبرز مشغلي الاتصالات على مستوى العالم، حيث سجلت إيرادات بلغت 39.7 مليار يورو في عام 2023. يعمل لديها 129,500 موظفًا حول العالم حتى 31 مارس 2024، منهم 72,500 موظفًا في فرنسا. تتمتع المجموعة بقاعدة عملاء واسعة تصل إلى 282 مليون عميل عالميًا حتى نفس التاريخ، بما في ذلك 243 مليون مستخدم لخدمات الهاتف المحمول و21 مليون عميل لخدمات النطاق العريض الثابت. تنتشر عمليات المجموعة في 26 دولة، بما في ذلك بعض الدول غير الموحدة. وتُعد Orange أيضًا مزودًا رائدًا لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية للشركات متعددة الجنسيات تحت العلامة التجارية Orange Business.

في فبراير 2023، أطلقت المجموعة خطتها الاستراتيجية "قيادة المستقبل"، التي تعتمد على نموذج عمل جديد يرتكز على المسؤولية والكفاءة. تستفيد هذه الخطة من التفوق الشبكي لتعزيز ريادة Orange في تقديم خدمات عالية الجودة. إن أسهم Orange مدرجة في بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ORA، وفي بورصة نيويورك تحت الرمزORAN.

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