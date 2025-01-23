دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجلس سيدات أعمال دبي وشركة Oracle اليوم عن إطلاق برنامج sAIdaty 2025، النسخة الثانية من برنامج التدريب التحويلي الذي يهدف إلى تمكين المختصات ورائدات الأعمال في دبي والإمارات العربية المتحدة بمهارات الذكاء الاصطناعي. ويأتي استكمال برنامج sAIdaty 2025 بعد نجاح النسخة الافتتاحية من المبادرة، والتي قامت بالفعل بتدريب وتطوير مهارات 500 امرأة إماراتية.

وزودت النسخة الأولى من برنامج sAIdaty المشاركات بالمهارات الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، مما مكنهنّ من استكشاف سُبُل نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في شركاتهم الناشئة وبيئات العمل المهنية. وتهدف المرحلة الجديدة من البرنامج إلى توسيع نطاق البرنامج والتركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة وريادة الأعمال واستراتيجيات التحول الرقمي.

من خلال جلسات التدريب والورشات التي قدمها خبراء من شركة Oracle والقطاع، اكتسبت المجموعة الأولى من المشاركات في برنامج sAIdaty المعلومات القيّمة حول أساسيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما ركزت النسخة الافتتاحية على تنمية المهارات القيادية وتعزيز الثقة والتفكير الاستراتيجي بين المهنيات ورائدات الأعمال.

وقال نيك ريدشو، نائب الرئيس الأول لتقنيات السحابة في الشرق الأوسط وإفريقيا ورئيس شركة Oracle في الإمارات العربية المتحدة: "حظيت مبادرة sAIdaty باستجابة ممتازة من رائدات الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، واكتسبت المشاركات خلال مدة البرنامج التي استمرت عاماً كاملاَ، فهماً عميقاً للذكاء الاصطناعي والطرق التي يمكن فيها من الاستفادة من هذه التقنية المذهلة في مجال العمل. ونعتزم الاستمرار بهذا الزخم توسيع البرنامج في عام 2025 ليشمل مشاركات جديدة في جميع أنحاء دولة الإمارات بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي. وتؤكد مبادرة sAIdaty على التفاني المشترك لمجلس سيدات أعمال دبي وOracle في تعزيز الشمول وتطوير المهارات، ما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية الإمارات العربية المتحدة لتصبح رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي".

ومن جانبها قالت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي: "نلتزم في مجلس سيدات أعمال دبي بتمكين ودعم سيدات الأعمال وإقامة شراكات ذات مغزى تعمل على توسيع أثرنا الجماعي. ويتجاوز عملنا توفير الأدوات والمعرفة، ويركز على إنشاء مبادرات تحويلية تُعِدُّ النساء لمستقبل العمل وتُمكنهن من القيادة والابتكار والازدهار في عالم سريع التغير. ويُجسّد النجاح الباهر لبرنامج sAIdaty الافتتاحي، الذي مكّن 500 امرأة من مهارات الذكاء الاصطناعي المتطورة، قوة التعاون. وأتاحت لنا الشراكة مع Oracle تقديم برنامج يطلق العنان للإمكانات ويعزز التقدم ويلهم التغيير. ونؤكد مع إطلاقنا لبرنامج sAIdaty 2025 التزامنا بتعزيز مجتمع سيدات الأعمال المرن والمستعد للمستقبل، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للريادة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي".

ستستهدف مرحلة 2025 من البرنامج جمهوراً أوسع، بهدف صقل مهارات مجموعة جديدة من المحترفات ورائدات الأعمال. وسيقدم خبراء Oracle جلسات تدريبية متخصصة حول أفضل الممارسات واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي للنشر في العالم الحقيقي

نبذة عن Oracle:

توفر Oracle مجموعات متكاملة من التطبيقات بالإضافة إلى بنية تحتية آمنة ومستقلة في Oracle Cloud

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Oracle و Java و MySQL و NetSuite هي علامات تجارية مسجلة لشركة Oracle Corporation كانت NetSuite أول شركة سحابية في العصر الجديد للحوسبة السحابية.

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