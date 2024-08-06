الشركات السعودية ستستفيد من حلول البنية التحتية للسحابة وخصائصها المتمثلة في الأداء العالي والأمن المضمّن والبيانات القوية والسحابة الموزعة وإجراءات مواجهة الكوارث للمساعدة في تسريع

ابتكار الذكاء الاصطناعي وتعزيز مرونة الأعمال.

ابتكار الذكاء الاصطناعي وتعزيز مرونة الأعمال. توسع نطاق عمل Oracle ليصل إلى ثماني مناطق سحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – وهي واحدة من أسرع عمليات التوسع التي تقوم بها أي شركة متخصصة في الحوسبة السحابية بالمنطقة.

أوستن، تكساس؛ الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة Oracle اليوم عن افتتاح ثاني منطقة سحابة عامة لها في المملكة العربية السعودية كجزء من مساعيها الدؤوبة لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وستساعد منطقة السحابة الجديدة في الرياض شركات القطاعين العام والخاص على نقل جميع أنواع أحمال العمل إلى البنية التحتية للسحابة (OCI) الخاصة بشركة Oracle، مما يتيح لها الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات السحابية لتحديث تطبيقاتها والابتكار باستخدام البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي. وتُعد شركة Center3 الشريك المضيف لمنطقة Oracle Cloud الجديدة في الرياض.

وكجزء من استراتيجية Oracle للسحابة الموزعة واستثمار الشركة البالغ 1.5 مليار دولار لتوسيع قدرات البنية التحتية السحابية في المملكة، ستساعد المنطقة الجديدة في تعزيز اقتصاد الذكاء الاصطناعي في المملكة، والذي من المتوقع أن يصل إلى 135.2 مليار دولار بحلول عام 2030. وتنضم منطقةOracle Cloud في الرياض إلى منطقة Oracle Cloud الحالية في جدة ومنطقة Oracle Cloud المخطط لها في مدينة نيوم معززةً حضور الشركة في السعودية. وتُعتبر Oracle شركة الحوسبة السحابية الوحيدة القادرة على تقديم خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع مجموعة كاملة تضم ما يزيد على 100 خدمة سحابية في بيئات سحابية مخصصة وعامة وهجينة في أي مكان بالعالم. وتشمل هذه الخدمات قاعدة البيانات الذاتية من Oracle، وخدمة HeatWave MySQL Database، وواجهة وقت تشغيل الحاوية Kubernetes، وحل VMware على Oracle Cloud، وخدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي للبنية التحتية لسحة Oracle والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ، والمجموعات الفائقة من البنية التحتية لسحابة Oracle.

وبهذه المناسبة، قال معالي المهندس هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: "يُعتبر افتتاح منطقةOracle السحابية الجديدة في الرياض خطوةً حاسمة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ويعكس جهود المملكة لتعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على التقنيات الحديثة والابتكار. وستساهم هذه الخطوة بشكل جوهري في تمكين الشركات العالمية والمحلية من تحقيق الابتكار وتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في مختلف القطاعات، مما يعزز المكانة الريادية للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي".

من جانبه قال ريتشارد سميث، نائب الرئيس التنفيذي لدى Oracle في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تلتزم Oracle عبر التوسع السريع لحلولنا السحابية في المملكة العربية السعودية بمساعدة المملكة على تحقيق هدفها في تطوير أحد أقوى الاقتصادات الرقمية في العالم. وكجزء من استثمارنا الأوسع في قدرات الحوسبة السحابية بالمملكة، ستساعد منطقة سحابة Oracle في الرياض على تسريع تبني تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار في جميع قطاعات الاقتصاد السعودي مع مساعدة الشركات على معالجة متطلبات استضافة البيانات المحلية".

حلول البنية التحتية لسحابة Oracle (OCI) توفر للعملاء والشركاء أساساً سحابياً مرناً وقابلاً للتطوير

سيتمكن العملاء والشركاء بفضل إضافة منطقة سحابةOracle في الرياض إلى منطقة السحابة الحالية في جدة من الاستفادة من زمن الوصول المنخفض إلى الخدمات السحابية، مما يساعدهم في الحصول على قيمة أفضل من بياناتهم. كما يستطيعون الاستفادة من التوافر الدائم وقدرات النسخ الاحتياطي واسترداد البيانات بعد الكوارث في المنطقتين ضمن المملكة، مما يعزز استمرارية الأعمال والمساعدة في معالجة اللوائح والمتطلبات المحلية لاستضافة البيانات المحلية. علاوةً على ذلك، تُمكّن قدرات الذكاء الاصطناعي السيادية للبنية التحتية لسحابة Oracle (OCI) العملاء من التحكم الشامل بمكان تخزين بياناتهم والبنية التحتية الحوسبية وكيفية إدارتها. ونتيجةً لذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المصممة مع مراعاة متطلبات الأطر الرقابية على السيادة الرقمية.

من جهةٍ أُخرى، تُمكن الهندسة السحابية الفريدة التي تتمتع بها البنية التحتية لسحابة Oracle (OCI) شركة Oracle من إطلاق مناطق سحابية متخصصة مع خدمات سحابية ضخمة داخل مراكز بيانات العملاء، ونشر المزيد من مناطق السحابة العامة بوتيرة أسرع من خلال البدء بنطاق انتشار مناسب والتوسع بعدها حسب الحاجة. ويساعد هذا النهج في تلبية احتياجات جميع الدول والأسواق دون المساس بإمكانيات السحابة، مع توفير الأداء المتسق واتفاقيات مستوى الخدمة والأسعار العالمية التي لطالما اشتهرت بها البنية التحتية للسحابة الخاصة بشركة Oracle.

الشركاء والمحللون يرحبون بمنطقة السحابة العامة الجديدة

تعليقاً على هذا الحدث، قال فهد الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة Center3: "يُسعدنا التعاون مع شركة Oracle ومساعدتها في توسيع بنيتها التحتية السحابية في المملكة العربية السعودية من خلال منطقة السحابة الجديدة في الرياض. وتتماشى هذه المبادرة الاستراتيجية مع رؤيتنا المشتركة الرامية لتعزيز الابتكار التقني والاقتصاد الرقمي في المملكة. وستلعب مناطق السحابة التابعة لشركة Oracle في السعودية دوراً مهماً في تعزيز سيادة البيانات ودفع عجلة التحول الرقمي وتمكين الشركات في جميع أنحاء المملكة من تحقيق أكبر قدر ممكن من المرونة والنمو".

في حين قال جوتي لالشانداني، نائب الرئيس والمدير العام الإقليمي لدى "آي دي سي" في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا والهند: "يُعد توسع Oracle المستمر لنطاق حضورها في مجال الحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية أمراً حيوياً، لاسيما وأنّه يواكب تزايد اعتماد الشركات على قدرات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي. وتساعد البنية التحتية السحابية المحلية المؤسسات على ضمان معالجة البيانات بشكل أسرع و تحسين أمن البيانات والامتثال للوائح الوطنية مما يساعدها على تعزيز الابتكار. وتدعم هذه الخطوة الاستراتيجية رؤية المملكة للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في حفز دفع التحول الرقمي، وتمكن الشركات أيضاً من استثمار الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي وتعزيز قدراتها التنافسية وتعزيز القيمة المحلية بما يدفع عجلة النمو في المملكة".

نبذة عن خدمات السحابة الموزعة من Oracle

توفر السحابة الموزعة من Oracle مزايا السحابة مع قدر أكبر من التحكم والمرونة. وتتضمن مجموعة السحابة الموزعة من Oracle ما يلي:

السحابة العامة : تخدم مناطق السحابة العامة الضخمة أي حجم من الشركات، وتشمل تلك التي تتطلب ضوابط صارمة كتلك الخاصة بمناطق السحابة السيادية للاتحاد الأوروبي. يمكنكم الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق، من هنا.

: تخدم مناطق السحابة العامة الضخمة أي حجم من الشركات، وتشمل تلك التي تتطلب ضوابط صارمة كتلك الخاصة بمناطق السحابة السيادية للاتحاد الأوروبي. يمكنكم الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق، من هنا. السحابة المخصصة : يمكن للعملاء تشغيل جميع خدمات البنية التحتية للسحابة من Oracle في مراكز البيانات الخاصة بهم من خلال المنطقة المخصصة بالبنية التحتية لسحابة Oracle ؛ في حين يُمكن للشركاء إعادة بيع خدمات Oracle السحابية وتصميم تجربتهم الخاصة عن طريق منصة Oracle Alloy . وتدير Oracle كذلك خدمات سحابية حكومية منفصلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ومناطق سحابية معزولة لأغراض الأمن القومي الأمريكي. وتوفر كل من هذه المنتجات مجموعة كاملة من حلول السحابة والذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للعملاء نشرها كسحابة سيادية.

: يمكن للعملاء تشغيل جميع خدمات البنية التحتية للسحابة من في مراكز البيانات الخاصة بهم من خلال المنطقة المخصصة بالبنية التحتية لسحابة ؛ في حين يُمكن للشركاء إعادة بيع خدمات السحابية وتصميم تجربتهم الخاصة عن طريق منصة . وتدير كذلك خدمات سحابية حكومية منفصلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ومناطق سحابية معزولة لأغراض الأمن القومي الأمريكي. وتوفر كل من هذه المنتجات مجموعة كاملة من حلول السحابة والذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للعملاء نشرها كسحابة سيادية. السحابة الهجينة : توفر البنية التحتية للسحابة من Oracle خدمات سحابية رئيسية محلياً عبر Oracle Exadata Cloud@Customer و Compute Cloud@Customer وتدير بالفعل عمليات النشر في أكثر من 60 دولة.

: توفر البنية التحتية للسحابة من خدمات سحابية رئيسية محلياً عبر و وتدير بالفعل عمليات النشر في أكثر من 60 دولة. السحابة المتعددة: تتيح للعملاء خيار الجمع بين القدرات الرئيسية لجميع أنواع السحابات؛ وتضم Oracle Database@Azure و MySQL HeatWave على AWS و Microsoft Azure و Oracle Interconnect لـ Microsoft Azure ، و Oracle Interconnect لـ Google Cloud .

نبذة عن Oracle

توفر Oracle مجموعات متكاملة من التطبيقات بالإضافة إلى بنية أساسية آمنة ومستقلة في Oracle Cloud. للمزيد من المعلومات حول Oracle )NYSE: ORCL)، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني على oracle.com.

العلامات التجارية

تُعد Oracle وJava وMySQL وNetSuite علامات تجارية مسجلة لدى شركة Oracle Corporation. تُعد NetSuite أول شركة سحابية - تستهل الحقبة الجديدة من الحوسبة السحابية.

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