أصبح بإمكان العملاء الآن الوصول إلى قاعدة بيانات Oracle المستقلة وخدمة Oracle Exadata Database على سحابة AWS ما يبسط عملية نقل أعباء عمل المؤسسات ونشرها في السحابة مع تحسين خفة الحركة والمرونة والأمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Oracle عن عقدها لشراكة استراتيجية مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، من خلال إطلاق Oracle Database@AWS، وهي خدمة جديدة تسمح للعملاء بالوصول إلى قاعدة بيانات Oracle المستقلة على بنية تحتية مخصصة، إلى جانب خدمة قاعدة بيانات Oracle Exadata داخل أمازون ويب سيرفيسز.

وستوفر خدمة Oracle Database@AWS للعملاء تجربة موحدة بين البنية التحتية لـ Oracle و AWS ، ما يسمح بإدارة مبسطة لقاعدة البيانات والفواتير ودعم موحد للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن العملاء من ربط بيانات المؤسسة في قاعدة بيانات Oracle بسلاسة بالتطبيقات التي تعمل على Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) أو خدمات AWS Analytics أو خدمات الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلم الآلة (ML) المتقدمة من أمازون ويب سيرفيسز، بما في ذلك Amazon Bedrock.

وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال الجلسة الحوارية التي جمعت كل من لاري إليسون، رئيس مجلس إدارة شركة Oracle ومديرها التنفيذي للتكنولوجيا، ومات جارمان، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز، على هامش فعاليات Oracle CloudWorld .

وتعتمد الخدمة الجديدة على الوصول المباشر إلى خدمة قاعدة بيانات Oracle Exadata على أمازون ويب سيرفيسز، بما في ذلك قاعدة بيانات Oracle المستقلة على البنية التحتية المخصصة وأعباء العمل التي تعمل على Oracle Real Application Clusters (RAC)، وتسمح خدمة Oracle Database@AWS للعملاء بجمع كل بيانات مؤسستهم معًا، ما يعزز الابتكار، ويوفر اتصال شبكة بزمن منخفض للوصول بين قواعد بيانات Oracle والتطبيقات على AWS.

والجدير بالذكر أن هذه الشراكة ستتيح للعملاء الاستفادة من خدمة Oracle Autonomous Database، وهي خدمة قاعدة بيانات Oracle المؤتمتة بالكامل، بالإضافة إلى الأداء والتوافر والأمان والكفاءة التكاليفية لخدمة Oracle Exadata Database Service، مع الاستمتاع بمزايا الأمان وخفة الحركة والمرونة والاستدامة التي توفرها أمازون ويب سيرفيسز.

وقال لاري إليسون، رئيس مجلس إدارة شركة Oracle ومديرها التنفيذي للتكنولوجيا: "نشهد طلبًا كبيرًا من العملاء الذين يرغبون في استخدام العديد من السحابات في وقت واحد، وتلبية لهذا الطلب وفي سبيل منح العملاء الخيار والمرونة التي يحتاجونها، تعمل AWS و Oracle على توصيل خدمات "أمازون ويب سيرفيسز" بسلاسة مع أحدث تقنيات Oracle Database، بما في ذلك Oracle Autonomous Database من خلال نشر البنية التحتية لـ Oracle Cloud داخل مراكز بيانات "أمازون ويب سيرفيسز"، حيث يمكننا من خلال هذه الخطوة تزويد العملاء بأفضل أداء ممكن لقاعدة البيانات والشبكة".

ومن جانبه قال مات جارمان، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز: "منذ عام 2008، تمكن العملاء من تشغيل أعباء عمل Oracle الخاصة بهم في السحابة، ومنذ ذلك الحين، اختارت العديد من أكبر المؤسسات وأكثرها حساسية للأمان في العالم نشر برامج Oracle على سحابة أمازون ويب سيرفيسز، حيث ستوفر هذه الشراكة الجديدة خدمات Oracle Database داخل سحابة أمازون ويب سيرفيسز للسماح للعملاء بالاستفادة من المرونة والموثوقية وقابلية التوسع في السحابة الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع في العالم جنبًا إلى جنب مع برامج المؤسسات التي يعتمدون عليها".

والجدير بالذكر أنه يمكن للعملاء بسهولة بدء تجربة خدمة Oracle Database@AWS الخاصة بهم باستخدام أدوات مألوفة مثل وحدة تحكم إدارة AWS أو عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) بالإضافة إلى AWS CloudFormation كما أنهم قادرون على الاستفادة من بنية AWS متعددة مناطق التوفر (AZ)، والتي تسمح للعملاء بهندسة تطبيقاتهم عبر مواقع مستقلة متعددة مما يتيح لهم بناء وإطلاق أعباء العمل بمستويات أعلى من التوفر. ومن المقررأن تتوفر خدمة Oracle Database@AWS للمعاينة في وقت لاحق من هذا العام مع توافر أوسع في عام 2025 حيث تتوسع إلى مناطق جديدة لتلبية احتياجات العملاء.

نبذة عن Oracle:

توفر Oracle مجموعات متكاملة من التطبيقات بالإضافة إلى بنية تحتية آمنة ومستقلة في Oracle Cloud

لمزيد من المعلومات حول Oracle (رمزها في بورصة نيويورك (ORCL: ، يرجى زيارة موقعنا على www.oracle.com.

نبذة عن أمازون ويب سيرفيسز

تواصل أمازون ويب سيرفيسز منذ العام 2006 تعزيز ريادتها في توفير أكثر عروض الخدمات السحابية شمولاً واعتماداً على مستوى العالم. وتعمل الشركة باستمرار على توسيع خدماتها لدعم جميع العمليات وأعباء العمل السحابية تقريباً، حيث تضم محفظة خدمات الشركة الآن أكثر من 240 خدمة كاملة الميزات للحوسبة والتخزين وقواعد البيانات والشبكات والتحليلات وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والاتصالات المتنقلة، والحلول الأمنية، إضافة إلى تقنيات وحلول الواقع الهجين والافتراضي والمعزز، وحلول وسائل الإعلام فضلاً عن خدمات تطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها من 105 منطقة لتوافر خدمات تتورع في 33 منطقة جغرافية حول العالم، مع خطط معلنة لإطلاق 21 منطقة إضافية لتوافر الخدمات وسبع مناطق أخرى لأمازون ويب سيرفيسز في كل من ماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية وتايوان وتايلاند وسحابة AWS الأوروبية السيادية. ويثق ملايين العملاء - بما في ذلك الشركات الناشئة الأسرع نمواً والمؤسسات الكبرى والجهات والهيئات الحكومية الرائدة – في سحابة أمازون ويب سيرفيسز نظراً لما توفره من مزايا فريدة تسهم في دعم أنظمة البنية التحتية والارتقاء بمستوى مرونة العمليات والمساعدة في خفض التكاليف. لمعرفة المزيد حول أمازون ويب سيرفيسز، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني aws.amazon.com.

العلامات التجارية

Oracle و Java و MySQL و NetSuite هي علامات تجارية مسجلة لشركة Oracle Corporation كانت NetSuite أول شركة سحابية - وهي تبشر بعصر جديد من الحوسبة السحابية.

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