*تم التحديث في الفقرة الثانية للبيان بناء على طلب الشركة المرسلة له

الاتفاقية الإطارية للشراكة تهدف إلى استطلاع فرص تطوير منصة سحابية جديدة تساعد في تلبية المتطلبات التنظيمية وسيادة البيانات

Oracle CloudWorld Tour، دبي: أبرمت شركة Oracle ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وهي إحدى أكبر مشغلي خدمات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، اتفاقية تعاون لنشر منصة ستساعد في إطلاق الخدمات السحابية واسعة النطاق الخدمات السحابية واسعة النطاق لعملاء من القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى التوقيع على الاتفاقية الإطارية للشراكة اليوم ضمن فعاليات Oracle CloudWorld Tour Dubai حيث وقعها كل من جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بالإنابة)؛ ونيك ريدشو، نائب الرئيس الأول - سحابة التكنولوجيا، الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في Oracle.

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بالإنابة): "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أسرع أسواق الخدمات السحابية نمواً في العالم، كما تواصل المؤسسات الحكومية في الدولة اعتمادها المتسارع للخدمات السحابية وتحقيق الفوائد الناتجة عنها ومن ضمنها المستويات الأفضل من المرونة والكفاءة والأمن، إلى جانب إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة".

وأضاف: "ويعد هذا التعاون خطوة كبيرة في مسيرة التحول الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تمتعنا بالقدرة على نشر الخدمات السحابية في منطقة مخصصة ضمن مركز بيانات محلي في غاية الأهميةـلا سيما وأنه سيساعد العملاء من القطاع الحكومي على تسريع مبادراتهم للتحول الرقمي انطلاقاً من مرافق موجودة داخل الدولة".

من جهته قال نيك ريدشو، نائب الرئيس الأول - سحابة التكنولوجيا، الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في Oracle: "يعد توسيع نطاق الخدمات السحابية ركناً أساسياً في استراتيجية السحابة الموزعة لشركة Oracle التي تهدف إلى تزويد عملائنا وشركائنا بخيارات أوسع حول كيفية قيامهم بتصميم الخدمات السحابية ونشرها وتشغيلها. تتمتع دو بشبكة عملاء راسخة وقدرات محلية متميزة، ما يجعلها في موقع يتيح لها مساعدة المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستفادة من الأداء العالي والمرونة والأمن وقلبلية التطوير التي توفرها Oracle".

#بياناتشركات

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نبذة عن دو:

تعمل دو تحت مظلة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على إحداث تحولات إيجابية عبر جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمكنت الشركة بناءً على استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير واستقدم أحدث الابتكارات الرقمية التي تركز على الارتقاء بمختلف جوانب تجربة وحياة العملاء، من توسيع قاعدة المشتركين في خدماتها لتصل إلى نحو 9 مليون عميل خلال فترة زمنية قصيرة. وتعمل الشركة على تمكين جميع شرائح عملائها من التواصل بشكل سلس إلى جانب تعزيز نمو عمليات عملائها من المؤسسات. ورسخت دو مكانتها في السوق كشريك موثوق في مجال خدمات الاتصال وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الالتزام برؤيتها التي أطلقتها منذ تأسيسها والهادفة إلى إعادة رسم معالم قطاع الاتصال والوصول إلى مستقبل متصل ومستدام. وإلى جانب توفير خدمات الاتصال الأساسية، تقدّم دو محفظة متكاملة من أحدث حلول وتقنيات البنية التحتية لمشروع المدينة الذكية إلى جانب حلول وتقنيات متطورة ومخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخزين وحماية البيانات للجهات الحكومية والمؤسسات عبر كافة القطاعات بمختلف أحجامها فضلاً عن خدمات عالية الجودة في مجال الترفيه المنزلي.

http://du.ae

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Oracle CloudWorld Tour هو الحدث العالمي الذي تنظمه Oracle للتعبير عن تقديرها لعملائها وشركائها. يمكنك الانضمام إلينا لاكتشاف المعلومات المعمقة التي تحتاج إليها لمواجهة أكبر تحديات الأعمال لديك وبناء القدرات والمعارف والاتصالات وتعلم المزيد حول البنية التحتية للسحابة وقاعدة البيانات والتطبيقات من الأشخاص نفسهم الذين يقومون بإنشائها واستخدامها. للوصول إلى الخطابات الافتتاحية المباشرة وتفاصيل الجلسات والأخبار وأكثر، تفضل بزيارة oracle.com/cloudworld-tour أو .oracle.com/news

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إن Oracle وJava وMySQL و NetSuite هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة .Oracle كانت NetSuite أول شركة تعمل على السحابة، ففتحت معها الأبواب إلى عصر الحوسبة السحابية الجديد.

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غوراف باتناغار

مدير أول، قسم اتصالات الشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا، Oracle

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