الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة اوراكل (Oracle) تحقيق إنجاز مهم في تنفيذ تطبيقات الحوسبة السحابية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة اليوم. و يتضمن تنفيذ الهيئة حلول إدارة رأس المال البشري (Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM))، و تخطيط موارد الشركات (Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP))، وإدارة سلاسل التوريد (Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM)) كما تم تطوير تطبيق مخصص لإدارة مدفوعات الموردين.

كما نجحت الشركة مع الهيئة في نقل تطبيقات الحوسبة السحابية من موقع دولي إلى منطقة الحوسبة السحابية لشركة Oracle في جدة. وساعدت هذه المبادرة الهيئة على تعزيز أمن البيانات وتحسين أداء النظام. وقد تمت إعادة نشر مجموعة تطبيقات الحوسبة السحابية ونقل البيانات بشكل سلس وآمن، مما يتيح للهيئة الاستفادة القصوى من ميزات تطبيقات الحوسبة السحابية من Oracleلتحسين العمليات والإنتاجية.

قالت رهام الموسى، نائب الرئيس لشؤون القطاع العام والتطبيقات السحابية ومديرة الشركة في المملكة العربية السعودية فيOracle : "تُمكّن مجموعة تطبيقات Oracle Fusion Cloud الشركات والمؤسسات من الاستفادة من إمكانات السحابة في كسر الحواجز التنظيمية وتوحيد العمليات وإدارة البيانات المالية وسلسلة التوريد والموارد البشرية عبر منصة سحابية متكاملة واحدة. وأنشأت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة من خلال هذا النشر منصة تطبيقات سحابية حديثة من شأنها أن تساعد في تسريع مبادراتها.

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