إحدى أكبر مزودي خدمات التوظيف والبيئة واستقطاب المواهب في الإمارات ترتقي بالابتكار عبر تعزيز أنظمتها التقنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت دلسكو، إحدى أكبر مزودي خدمات التوظيف والحلول البيئية، عن تبنّيها لمجموعة تطبيقات Oracle Fusion Cloudكجزء من برنامج تحولها الرقمي الهادف إلى تعزيز تجربة العملاء والموظفين وأتمتة عملياتها وتحسين كفاءتها التشغيلية.

ووقع الاتفاقية كل من مارتن برادلي، المدير المالي لدى دلسكو وراؤول ميسرا، نائب رئيس قسم تطبيقات الأعمال لدى Oracle في الخليج وجنوب أفريقيا، وحضر التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لدلسكو ممثلو الشركة، تياجو كوستا، الرئيس التنفيذي لشركة باريسيما تالنت وفيجاي جين، رئيس قسم تقنية المعلومات في دلسكو، إلى جانب كل من سيمون الخالد، مدير أول وعباس منتري، مدير الحسابات لدى Oracle.

وقال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لدى دلسكو: "نحن في سوق سريعة التغير والتطور، ولتحقيق رؤيتنا وأهدافنا المختلفة علينا التكيف واتباع المرونة بالعمل، مع الاستمرار في الابتكار لتحقيق ثقة عملائنا ومتطلباتهم، ومن شأن الشراكة مع Oracle أن تمكننا من تحسين العمليات باستخدام مجموعة من التطبيقات المتكاملة، حتى نتمكن من العمل بكفاءة أكبر، وتوسيع نطاق أعمالنا بالوتيرة التي نحتاجها".

ومن جانبه قال راؤول ميسرا:"مع استمرار توسع دلسكو، تُمكّن تطبيقات Oracle Fusion الشركة من الوصول إلى إمكانات الأتمتة المتقدمة حتى يمكنها بسرعة الاستجابة لظروف السوق المتغيرة وإطلاق فرص عمل جديدة. إن تعزيز التطور التكنولوجي، وتمكين القدرات، والارتقاء بخدمة العملاء، يمكّن دلسكو من تحقيق آفاق جديدة ومبتكرة."

وستقوم دلسكو بتنفيذ العديد من البرامج باستخدام تطبيقاتOracle Fusion للإدارة المالية وسلسلة التوريد والموارد البشرية وخدمة العملاء،و بالتالي ستتمكن الشركة من توحيد عمليات الأعمال على منصة واحدة لتمكين فرقها من إطلاق العنان لكفاءاتها جديدة وتضع نفسها بنجاح لتحقيق النمو في المستقبل.

ويعمل لدى دلسكو أكثر من14,000 موظف في جميع أنحاء البلاد للمساعدة في إدارة محفظتها التي تشمل أكثر 2500 عميل في 70 قطاع خدمة. مع نمو الشركة وتنوع خدماتها بسرعة في السنوات القليلة الماضية، احتاجت إعادة تقييم طريقة إدارة عملياتها التجارية الأساسية كي تتمكن من تحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات لتلبية الطلب المتزايد .بعد التقييم الدقيق، قررت دلسكو تحديث أنظمة تقنية المعلومات لديها باستخدام تطبيقات Oracle Fusion لنكون شريكها التقني المختار.

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معلومات عن شركة Oracle

توفر Oracle مجموعات متكاملة من التطبيقات بالإضافة إلى بنية أساسية آمنة ومستقلة في Oracle Cloud. لمزيد من المعلومات حول Oracle (NYSE: ORCL)، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني على oracle.com

العلامات التجارية

تُعد علامات تجارية مسجلة SQLو Javaو Oracleلدى شركة Oracle.

نبذة عن مجموعة دلسكو

تُعدّ دلسكو شركة محلية تقدّم الحلول المتكاملة. ويعمل لدى الشركة الإماراتية أكثر من 14,000 موظف، وتقدم خدماتها بهدف تعزيز الإنتاجية والكفاءة والاستدامة لدى المجتمع وتحسين الرفاهية وجودة الحياة.

أطلقت مجموعة دلسكو في عام 1935 كمزود لحلول القوى العاملة، وطورت أعمالها لتصبح رائدة في قطاعيّ الحلول البيئية والتوظيف المهني. وتقدم دلسكو حلولاً لأكثر من 2500 شركة ومؤسسة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وينعكس التزامنا تجاه عملائنا المتنوعين في شهادات نظام الإدارة التي تشمل 2015 9001: ISO الخاصة بالجودة و 14001: ISO2015 الخاصة بالبيئة و2018 45001: ISO الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.

معلومات جهة الاتصال

غوراف باتناغار

مدير أول، قسم اتصالات الشركات، بالشرق الأوسط وأفريقيا

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