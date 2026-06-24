جيمس للتعليم تصبح أول مجموعة مدارس خاصة في العالم تنضم إلى مبادرة تطوير المهارات (SDI) التابعة لجامعة (Oracle University) Oracle.

تأهيل أكثر من 11,000 طالب وطالبة من مجموعة جيمس للتعليم في دولة الإمارات بالمهارات اللازمة للوظائف التقنية الأكثر طلباً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تمكين طلاب المرحلة الثانوية وخريجي مدارس جيمس للتعليم من الوصول إلى برنامج مهارات رقمية بمستوى جامعي وشهادات تأسيسية في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والحوسبة السحابية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : وقّعت مجموعة جيمس للتعليم مذكرة تفاهم مع شركة Oracle، بهدف تزويد طلاب المرحلة الثانوية وخريجي مدارس جيمس بمهارات رقمية معتمدة ومعترف بها على مستوى القطاع. وفي إطار هذا التعاون، ستشارك مدارس جيمس في مبادرة تطوير المهارات (Skills Development Initiative - SDI) التابعة لجامعة Oracle، والتي توفر محتوى تعليمي عالي الجودة وشهادات تأسيسية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والحوسبة السحابية، وذلك دون أي تكلفة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها ضمن مبادرة تطوير المهارات التابعة لجامعة Oracle، يتم توسيع نطاق البرنامج ليشمل شبكة مدارس خاصة، بما يتيح لطلاب المرحلة الثانوية الاستفادة من تجارب تعليمية بمعايير مهنية متقدمة كانت تقتصر في السابق على طلبة التعليم العالي والمهنيين الراغبين في تطوير مهاراتهم أو إعادة تأهيلها.

وفي هذا الإطار، صرح دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم : "ستتحدد القدرة التنافسية للدول في المستقبل بمدى نجاحها في إعداد كوادر تمتلك الكفاءة الرقمية وعقلية الابتكار. وفي دولة الإمارات، تشكل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي ركائز أساسية لرؤية الدولة طويلة الأمد، فيما يلعب التعليم دوراً محورياً في دعم هذه الطموحات. ومن خلال شراكتنا مع شركة Oracle، نتيح لطلاب المرحلة الثانوية لدينا الوصول إلى تجارب تعليمية معتمدة ومؤهلات معترف بها على مستوى القطاع، كانت تقتصر في السابق على التعليم الجامعي أو المراحل الأولى من الحياة المهنية. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في إعادة تصور التعليم المدرسي في عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ومعاً، نعمل على إعداد جيل من الكفاءات القادرة على النجاح والمساهمة الفاعلة في اقتصاد المعرفة بدولة الإمارات."

ويتيح هذا التعاون لمجموعة جيمس للتعليم اعتماد نهج أكثر تنظيماً لتطوير المهارات الرقمية، يركز على تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية وتعزيز قدراتهم وصولاً إلى الحصول على شهادات مهنية معتمدة. وتتضمن مذكرة التفاهم أهدافاً واضحة تتمثل في تأهيل ما لا يقل عن 11,000 طالب وطالبة عبر مدارس جيمس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع حصول 50% من المشاركين على شهادات مهنية معتمدة.

ومن جانبه، قال ليوبولدو بوادو لاما، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Oracle: "تضع دولة الإمارات معياراً عالمياً يُحتذى به في كيفية إعداد المجتمعات لمستقبل يقوده الذكاء الاصطناعي. ومن خلال توسيع نطاق مبادرة تطوير المهارات التابعة لجامعة Oracle لتشمل التعليم الثانوي للمرة الأولى بالتعاون مع مجموعة جيمس للتعليم، نتيح للطلاب الوصول إلى المهارات التقنية الأساسية والمؤهلات المهنية التي تحظى بتقدير متزايد لدى الجامعات وأصحاب العمل حول العالم. ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بإعداد كوادر تمتلك المهارات اللازمة للمستقبل، وتمكين الشباب من المشاركة بفاعلية في الاقتصاد الرقمي والمساهمة في تطويره."

وفي إطار هذا البرنامج، سيتمكن طلاب وخريجو مدارس جيمس من الوصول إلى منصة Oracle MyLearn، التي توفر مسارات تعليمية منظمة تدعم التطوير المستمر للمهارات، بدءاً من المستويات التأسيسية وصولاً إلى المستويات المتقدمة. وتضم المنصة مجموعة من الدورات التدريبية المطلوبة في سوق العمل، تشمل أساسيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، والحوسبة السحابية، ومنصات البيانات والتحليلات، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تطبيقات المؤسسات مثل تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإدارة رأس المال البشري (HCM)، وتجربة العملاء (CX)

ومن خلال خبرتها العالمية في مجالات تقنيات المؤسسات والذكاء الاصطناعي والحلول السحابية، ستسهم شركة Oracle في تزويد الطلاب بمهارات ومؤهلات عملية معترف بها على مستوى القطاع خلال مسيرتهم التعليمية. كما تضع الاتفاقية إطاراً لشراكة طويلة الأمد بين الطرفين تتيح توسيع مجالات التعاون مستقبلاً.

وسيتمكن المشاركون من الحصول على شارات رقمية (Digital Badges)، إلى جانب فرص مجانية للتقدم لاختبارات الشهادات المهنية. وعند اجتياز هذه الاختبارات بنجاح، سيحصلون على مؤهلات معترف بها على مستوى القطاع، بما يعزز فرصهم عند التقديم للجامعات ويدعم جاهزيتهم للحياة المهنية.

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