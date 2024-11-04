المنامة، البحرين: أعلن صندوق العمل (تمكين) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Oracle وذلك لافتتاح مركز هندسي متخصص لشركة Oracle في مملكة البحرين.

جاء ذلك على هامش منتدى بوابة الخليج 2024، والذي تستضيفه مملكة البحرين في نسخته الثانية بمشاركة دولية من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين.

ومن خلال هذه الشراكة، ستقدمOracle التدريب التقني اللازم والشهادات الاحترافية للكفاءات الوطنية بهدف تعزيز قاعدة المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة، وتوظيف البحرينيين في مجال تقنية المعلومات، حيث تتطلع المؤسسات إلى توظيف الكوادر المحلية بشكل متزايد لدفع الابتكار والنمو الرقمي، كما ستساعد هذه المبادرة أيضًا في تلبية الطلب المتزايد على حلول Oracle Cloud في منطقة الخليج العربي.

وتأتي هذه الشراكة بالتماشي مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 والمرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

وبهذه المناسبة ، أكدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" قائلة: " نحرص على تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة التي تلبي متطلبات سوق العمل في مجال تقنية المعلومات المتنامي مما يضمن تنافسيتهم على المستوى المحلي والعالمي."

ومن جانبه قال نيك ريدشو، نائب الرئيس الأول لقسم "تك كلاود" بشركة Oracle في الشرق الأوسط وأفريقيا: "ستدعم برامجنا التدريبية نمو النظام البيئي لشركاء Oracle في البحرين وتوفر منصة تعليمية رائدة في هذا المجال للطلاب البحرينيين".

وكجزء من الاتفاقية، ستتعاون Oracle و "تمكين" لطرح برامج أوراكل التدريبية المدعومة من تمكين، وذلك لتطوير مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التقنية تلبية لاحتياجات مركز Oracle الهندسي في البحرين. كما ستساعد هذه المبادرة في تأهيل الكفاءات التقنية المحلية لعملاء أوراكل في المنطقة، مما يعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز للكوادر التقنية.

نبذة عن Oracle:

توفر Oracle مجموعات متكاملة من التطبيقات بالإضافة إلى بنية تحتية آمنة ومستقلة في Oracle Cloud

لمزيد من المعلومات حول Oracle (رمزها في بورصة نيويورك (ORCL: ، يرجى زيارة موقعنا على www.oracle.com.

العلامات التجارية:

أوراكل، جافا، ماي إس كيو إل، ونت سويت هي علامات تجارية مسجلة لشركة أوراكل. كانت نت سويت أول شركة سحابية، مما مهد الطريق لعصر جديد من الحوسبة السحابية.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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