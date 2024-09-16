OCI تساعد في تشغيل أكثر من مليون رحلة كل ساعة و 14 مليون تنبؤ في الثانية

تساعد في تشغيل أكثر من مليون رحلة كل ساعة و 14 مليون تنبؤ في الثانية OCI تساعد في تشغيل العشرات من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم في كل رحلة أوبر

الرياض، المملكة العربية السعودية: تعتمد أوبر، أكبر منصة للتنقل عند الطلب والتوصيل في العالم، على Oracle Cloud Infrastructure (OCI) للمساعدة في دعم النمو السريع، حيث تدعم أوبر أكثر من مليون رحلة كل ساعة. وقامت أوبر بتحديث تطبيقاتها والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي الخاصة بها ونقلت الكثير من بياناتها التشغيلية الكبيرة ومكدس البث إلى OCI لمساعدتها على دفع النمو المربح، وتقديم منتجات جديدة إلى السوق، وتسريع الابتكار.

وللمساعدة في نقل بنيتها التحتية الأساسية إلى السحابة، اختارت أوبر شركة Oracle في عام 2023 ومنذ ذلك الحين بدأت في ترحيل الآلاف من الخدمات المصغرة والعديد من منصات تخزين البيانات وعشرات من نماذج الذكاء الاصطناعي إلى OCI.

وفي هذا السياق قال كامران زارغاهي، المدير الأول لاستراتيجية التكنولوجيا وهندسة السحابة في أوبر : "في ظل استمرارنا في النمو وخططنا للدخول إلى أسواق جديدة، نحتاج إلى المرونة للاستفادة من مجموعة واسعة من خدمات السحابة للمساعدة في ضمان تقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء، وقد سمح لنا التعاون مع Oracle بالابتكار بشكل أسرع مع إدارة تكاليف البنية التحتية لدينا. حيث يمكن لمنتجاتنا وخدماتنا من خلال استخدام OCI أن تعمل على أفضل بنية تحتية مصممة لدعم بيئات متعددة السحابات ويمكنها التوسع لدعم النمو المربح."

لقد حققت أوبر نطاقًا وتشغيلًا آليًا وكفاءة مذهلة من خلال ترحيل طلبات رحلات التطبيقات الخاصة بها إلى OCI Compute معAMD وتحويل جزء كبير من أعباء العمل عديمة الحالة للعمل على OCI Compute مع Ampere Arm لتعزيز أداء أعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتحسين التكلفة والإنتاجية وزمن الوصول لخدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وتستفيد أوبر من البنية التحتية لـ OCI AI للمساعدة في تشغيل استدلال العشرات من نماذج الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه قال كاران باتا، نائب الرئيس الأول في Oracle Cloud Infrastructure : "تعد أوبر مثالًا رئيسيًا على المؤسسة التي تفكر في المستقبل والتي تتبنى شراكات متعددة السحابات لتقديم خدمات قيمة لعملائها. نحن نتطلع إلى تطوير شراكتنا السحابية مع أوبر مع استمرار نموها السريع."

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أوبر قامت بترحيل جزء من بيئة نظام الملفات الموزعة Hadoop (HDFS) الخاصة ببياناتها الضخمة، وهي واحدة من أكبر البيئات في القطاع، وأعادت بناء طبقة التخزين الخاصة بها إلىOCI Object Storage . ونتيجة لذلك، تتمتع أوبر بالمرونة لتوسيع نطاق التخزين إلى سعة غير محدودة تقريبًا مع متانة عالية للغاية.

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