يسر OQ Technology أن تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع أرامكو، مما يعزز تعاونها الحالي ويركز على التشغيل الآلي واتصال إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية للبنى التحتية للمواقع البعيدة لأرامكو.

تقنية العقدة المتكاملة الذكية (IIN) هي تقنية بنية تحتية مبتكرة للتشغيل الآلي اخترعتها أرامكو وطورتها شركة MOXA Inc. وهي تجمع بين قدرات التحكم في الأجهزة والمراقبة والحوسبة الطرفية في جهاز واحد محصن ضد الأعطال. توحد التكنولوجيا أجهزة مختلفة من بائعين متعددين وقد حصلت على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين لعام 2018 وجائزة التميز في الابتكار من الجمعية الدولية للتشغيل الآلي لعام 2020.

تكمن أهمية هذا التعاون في التآزر بين تقنية التشغيل الآلي للوحدات الطرفية في الأماكن النائية من أرامكو والبنية التحتية للمدار الأرضي المنخفض (LEO) 5G NB-IoT من OQ، مما يوفر إمكانات كبيرة. وسيعمل على تسريع تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء والمنتجات الشخصية والسلامة والأمن والمراقبة والحماية من الحرائق والسيارات والرعاية الصحية والدفاع الذكي وغيرها من الصناعات في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد العالمي.

يعتزم الطرفان العمل معًا لإنشاء حزمة متكاملة تتضمن تقنية التشغيل الآلي للحوسبة الطرفية من أرامكو من تطوير MOXA مع البنية التحتية لـ OQ Technology، ولتعزيز فرص الحلول في سلسلة قيمة تصنيع الشبكات المتعلقة بصناعة النفط والغاز.

وقال Omar Qaise، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OQ: "إن دمج تقنيات إنترنت الأشياء 5G وتقنيات IIN سيزيد من الكفاءة التشغيلية في النهاية ويقلل من استهلاك المواد الخام ويقلل من سفر الموظفين إلى المواقع النائية مما يساهم في اقتصاد أخضر أكثر كفاءة– وهو مكون رئيسي في رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030. تعزز مذكرة التفاهم أكثر من التعاون التكنولوجي بين أرامكو وشركة OQ".

في حين أن التركيز الحالي لتقنية IIN هو تقديم قيمة لشركات الطاقة العاملة، إلا أن هناك فرصًا كبيرة لدمج هذه التقنية الرائدة في قطاعات أخرى، مثل المدن الذكية والطاقة والمرافق والزراعة والنقل. وبالتالي، فإن هذا سيمهد الطريق لفرص الأعمال والاستثمار المربحة في سلسلة قيمة التشغيل الآلي وشبكة الاتصال.

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نبذة عن OQ Technology: www.oqtec.com

OQ Technology هي أول مشغل إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية 5G في العالم يوفر حلول إنترنت الأشياء الخلوية العالمية وحلول الاتصال من آلة إلى آلة من خلال الأقمار الصناعية. قد نفذت وأظهرت الشركة بنجاح اتصال إنترنت الأشياء ضيق النطاق عبر الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض وتنشر كوكبة عالمية لتوفير خدمات اتصالات إنترنت الأشياء 5G لمشغلي شبكات الهاتف المحمول والعملاء في صناعات مثل الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والبحرية والزراعة والدفاع. تسمح تقنية الشركة الحاصلة على براءة اختراع والتي يمكن تضمينها بسهولة في رقائق 5G الحالية لمليارات المستخدمين في جميع أنحاء العالم بالحصول على اتصال إنترنت الأشياء في كل مكان في أي مكان وباستخدام كل من الشبكات الأرضية والفضائية.