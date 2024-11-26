المنامة، مملكة البحرين: أعلنت Opportunity Network، المنصة الرائدة عالمياً في مجال الربط بين الشركات، عن شراكة جديدة مع خليجي بنك. يهدف هذه التعاون إلى إحداث تحول ثوري في بيئة الأعمال لعملاء خليجي، ليمكنهم من الوصول بشكل حصري لشبكة واسعة من الرؤساء التنفيذيين وصناع القرار المرموقين الذين يوفرون فرصاً تجارية على مستوى العالم.

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستقوم Opportunity Network بتوفير إمكانية الوصول إلى منصتها الحصرية لعملاء خليجي بنك والتي تضم أكثر الرؤساء التنفيذيين مصداقيةً على مستوى العالم، مما يضمن تواصلًا على درجة عالية من الثقة والجودة العالية، وذلك في اتساق مع التزام خليجي الثابت بتقديم أفضل الفرص لعملائه.

إضافة إلى ذلك، ستتيح Opportunity Network، التي تضم أكثر من 72,000 عضوًا في أكثر من 130 دولة، لعملاء خليجي فرصة الدخول إلى الأسواق الدولية، واكتشاف فرص جديدة في الأعمال والشراكات والاستثمارات، لتفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة للعملاء الذين يسعون لتوسيع نطاق نشاطهم على الصعيد العالمي.

هذا ويتوافق هذا التعاون بشكل مثالي مع استراتيجية خليجي في استغلال التكنولوجيا المتطورة لتعزيز تجارب العملاء. وتهدف منصة Opportunity Network الرقمية إلى تعزيز جهود خليجي في التحول الرقمي، مقدمةً حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة.

كما سيستفيد عملاء خليجي الذين تحقق شركاتهم عوائد تتجاوز 2.5 مليون دولار أمريكي من الوصول بشكل حصري إلى منصة Opportunity Network، حيث يمكنهم التواصل مع 72,000 عضو مرموق واستكشاف أكثر من 20,000 صفقة قائمة.

ولا تقتصر فوائد هذه الخدمة المتميزة على جذب العملاء الجدد، بل تلعب أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على العملاء ذوي الدخل العالي عبر تقديم فرص نمو استثنائية.

وفي هذا السياق، قال السيد براين بالاس، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة Opportunity Network "تعد شراكتنا مع خليجي بنك، المؤسسة المالية الموثوقة والمبتكرة، خطوة مثيرة لنا في رحلة توسعنا في منطقة الشرق الأوسط. صممت منصتنا لتسهيل المعاملات المهمة ونمو الأعمال على المستوى العالمي. معاً، نتطلع لإحداث تأثيرات كبيرة ودائمة على نمو وتدويل عملاء خليجي بنك".

بدوره، علق السيد أحمد محمد براشد، مدير إدارة الخدمات المصرفية للشركات وأسواق رأس المال المدين في خليجي بنك، قائلًا "تزامنًا مع انطلاقنا في هذه الشراكة الاستراتيجية مع منصة Opportunity Network، يسرنا أن نقدم لعملائنا الكرام إمكانية الوصول لأول مرة إلى شبكة عالمية من الرؤساء التنفيذيين وأصحاب القرار من ذوي الكفاءة العالية. ستعزز هذه الشراكة بشكل كبير آفاق أعمال عملائنا، مما يفتح أمامهم فرص النمو والتوسع التي تتجاوز الحدود الجغرافية".

وأضاف "من خلال دمج منصة Opportunity Network المتطورة ضمن خدماتنا، نحن على ثقة تامة بأن عملائنا سيكونون في موقع جيد للاستفادة من اتجاهات السوق الناشئة ومجموعة واسعة من الفرص التجارية الدولية. وتعكس هذه الشراكة التزامنا الثابت بتقديم تجارب استثنائية لعملائنا الكرام، وتبرز تفانينا في دفع نجاح أعمالهم".

من جانبه، صرح السيد ميثم عبدالحميد غلام، مدير إدارة تطوير الأعمال في خليجي بنك، بالقول: "نسعى في خليجي بنك باستمرار لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات لعملائنا الفورية، بالإضافة إلى فتح آفاقًا لهم للنمو في المستقبل. وتمثل هذه الشراكة مع Opportunity Network خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف."

وأضاف: "من خلال تمكين عملائنا من الوصول إلى شبكة عالمية حصرية من صانعي القرار وفرص الأعمال النوعية، نعمل على تمكينهم من التموضع بشكل استراتيجي لتحقيق النجاح في سوق يشهد تطورًا مستمرًا. كما نؤمن بأن هذه الشراكة ستكون محفزًا لطموحات عملائنا، حيث تمنحهم القدرة على الاستفادة من أسواق جديدة وبناء علاقات مؤثرة ستساهم في دفع أعمالهم نحو المزيد من النمو وتحقيق طموحات العمر لعملائنا الكرام."

وتؤكد هذه الشراكة على الرؤية المشتركة لكل من خليجي بنك و Opportunity Network لتمكين قادة الأعمال من خلال فرص عالمية لا مثيل لها ودفع النمو الكبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الدولية.

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