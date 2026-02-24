دبي: أعلنت مجموعة تاتا، وشركة تاتا للخدمات الاستشارية، (المدرجة في بورصة بومباي للأوراق المالية BSE: تحت الرمز 532540، وفي السوق الوطنية للأوراق المالية NSE تحت الرمز TCS)، عن إبرام شراكة استراتيجية مع OpenAI متعددة الأبعاد بهدف دفع عجلة الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر قطاعات الشركات، والمستهلكين، والقطاعات الاجتماعية.

وتغطي هذه الشراكة مجالات متعددة ذات تأثير عالٍ، بما في ذلك تعزيز الابتكار الذي يقوده الذكاء الاصطناعي عبر شركات مجموعة تاتا، والجهود المشتركة لقيادة التحول بالذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات عالمياً، وتأسيس بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي.

أبرز نقاط الشراكة:

تمكين موظفي مجموعة تاتا عبر استخدام نسخة ChatGPT للمؤسسات: سيحصل عدة آلاف من موظفي مجموعة تاتا على إمكانية الوصول إلى نسخة ChatGPT للمؤسسات، مما يساهم في تسريع وتيرة الابتكار والإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد تاتا للخدمات الاستشارية من نموذج "Codex" التابع OpenAI من أجل تعزيز مخرجات هندسة البرمجيات.

بناء حلول الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء (Agentic AI): بموجب هذه الشراكة، ستتعاون مؤسسة OpenAI، بما تملكه من حلول رائدة في مجال "الذكاء الاصطناعي الوكيل"، مع شركة تاتا للخدمات الاستشارية، بمعرفتها السياقية العميقة بالصناعات ومهاراتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتطوير حلول مؤثرة مخصصة لقطاعات اقتصادية بعينها.

مبادرات مشتركة للدخول إلى السوق (GTM): ستمكّن تاتا للخدمات الاستشارية و Open AI معاً المؤسسات الهندية والعالمية من التحول عبر حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتوافق مع سياقاتها التنظيمية الخاصة. ومن خلال هذا التعاون، ستساعد تاتا للخدمات الاستشارية عملائها على تسريع التحول الذي يقوده الذكاء الاصطناعي عبر نشر ودمج وتوسيع نطاق منصات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من OpenAI في جميع أنحاء العالم.

تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي: اتفقت وحدة "هايبر فولت" (HyperVault) التابعة لشركة TCS مع OpenAI على شراكة متعددة السنوات لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الهند. وفي المرحلة الأولى، ستعمل تاتا للخدمات الاستشارية على تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بسعة 100 ميجاوات، مع خيار التوسع لتصل إلى 1 جيجاوات. وستدعم هذه البنية التحتية أحمال عمل الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم، مما يرسخ مكانة الهند كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي.

الأثر الاجتماعي: ستتعاون مؤسسة OpenAIمع شركة تاتا للخدمات الاستشارية لتوفير برامج تدريبية وموارد في مجال الذكاء الاصطناعي للشباب في الهند، بما يمكّنهم من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وكفاءة على نطاق واسع. كما سيعمل الطرفان على تطوير حِزم أدوات تكنولوجية مخصصة للمنظمات غير الحكومية، وإطلاق مبادرات تستهدف فئة الشباب، بهدف تحسين سبل العيش لما لا يقل عن مليون شاب هندي.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـOpenAI : "تتقدم الهند بالفعل في تبنّي الذكاء الاصطناعي، ومع ما تمتلكه من مواهب وطموح ودعم حكومي قوي، فهي في موقع يؤهلها للمساهمة في تشكيل مستقبله. ومن خلال مبادرة OpenAI من أجل الهند وشراكتنا مع مجموعة تاتا، نعمل معًا على بناء البنية التحتية والمهارات والشراكات المحلية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي مع الهند، ومن أجل الهند، وداخل الهند، بما يتيح لعدد أكبر من الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد الوصول إليه والاستفادة منه".

من جانبه، قال إن. تشاندراسيكاران، رئيس مجلس إدارة Tata Sons: "يمثل هذا التعاون العميق بين OpenAI ومجموعة تاتا محطة رئيسية في رؤية الهند لتصبح رائدًا عالميًا في الذكاء الاصطناعي. ويسعدنا التعاون مع OpenAI لإنشاء بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي في الهند. إنها فرصة فريدة لكلا الشركتين لإحداث تحول في مختلف الصناعات. وسنعمل معًا على تأهيل شباب الهند وتمكينهم من النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي."

وكانت تاتا للخدمات الاستشارية قد أسست وحدة HyperVault في عام 2025 بهدف توفير بنية تحتية آمنة وموثوقة وعلى نطاق واسع وجاهزة للذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى غيغاواط، لتلبية احتياجات مزودي الخدمات السحابية فائقي النطاق والمؤسسات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتعتمد هذه البنية على الطاقة الخضراء، وستوفر مراكز بيانات مصممة خصيصًا ومبرّدة بالسوائل بكثافات رفوف مرتفعة، إضافة إلى اتصال شبكي يشمل جميع المناطق السحابية الرئيسية. وتمثل هذه الشراكة نقطة تحول مهمة في مسار الهند نحو ترسيخ مكانتها كقوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء منظومة متكاملة تسرّع تطويره واعتماده.

نبذة عن تاتا للخدمات الاستشارية (TCS)

تعد شركة تاتا للخدمات الاستشارية TCS (المدرجة في بورصة بومباي للأوراق المالية BSE: تحت الرمز 532540) الشريك التكنولوجي المفضل للمؤسسات الرائدة عالميًا. ومنذ تأسيسها عام 1968، التزمت الشركة بأعلى معايير الابتكار والتميز الهندسي وخدمة العملاء.

ووضعت تاتا للخدمات الاستشارية هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح أكبر شركة خدمات تكنولوجية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تمكّن عملاءها من التحول عبر مختلف طبقات منظومة الذكاء الاصطناعي، بدءًا من البنية التحتية وصولًا إلى طبقة التطبيقات والحلول الذكية.

وانطلاقًا من إرث مجموعة تاتا، تركز تاتا للخدمات الاستشارية على خلق قيمة طويلة الأجل لعملائها ومستثمريها وموظفيها والمجتمع ككل. وبفضل قوة عاملة عالية المهارة منتشرة في 55 دولة، و202 مركزًا لتقديم الخدمات حول العالم، حصدت الشركة تصنيفًا كأحد أفضل جهات العمل في ست قارات. وبفضل قدرتها على التطبيق السريع وتوسيع نطاق التقنيات الجديدة، بنت الشركة شراكات طويلة الأمد مع عملائها، وساعدتهم على التحول إلى مؤسسات قادرة على التكيف المستمر. واستمرت العديد من هذه العلاقات لعقود، وواكبت مختلف الدورات التكنولوجية، من الحواسيب المركزية في سبعينيات القرن الماضي إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي اليوم.

وترعى تاتا للخدمات الاستشارية 14 من أبرز سباقات الماراثون وفعاليات التحمل العالمية، من بينها ماراثون نيويورك سيتي، وماراثون لندن، وماراثون سيدني، في إطار التزامها بدعم الصحة والاستدامة وتمكين المجتمعات. وحققت تاتا للخدمات الاستشارية إيرادات موحدة تجاوزت 30 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.tcs.com.

