دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت تينابل القابضة، الشركة المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز TENB والمتخصصة بإدارة التعرض للمخاطر السيبرانية، عن بدء تعاونها مع OpenAI في إطار برنامج الشركاء السيبرانيين OpenAI Daybreak Cyber Partner Program. ويجمع هذا التعاون بين قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي توفرها OpenAI وريادة تينابل في مجال إدارة التعرض للمخاطر بهدف مساعدة المؤسسات على فهم المخاطر السيبرانية بصورة أفضل، وترتيب أولويات معالجتها والتقدم على المهاجمين من خلال دمج هذه القدرات ضمن منتجات تينابل وتدفق عمل خدماتها.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل مشهد التهديدات السيبرانية. فقد بدأ المهاجمون بالفعل في توظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات الاستطلاع وأتمتة اكتشاف الثغرات الأمنية وتقليص الفترة الزمنية الفاصلة بين ظهور الثغرة واستغلالها. وفي المقابل، تواجه فرق الأمن السيبراني تحدياً متزايداً يتمثل في اتساع حجم التعرض المحتمل وتعقيده بوتيرة تفوق قدرة الفرق البشرية على تقييمها يدوياً، في الوقت الذي تتقلص فيه المهلة المتاحة للاستجابة.

وقد صُممت منصة Tenable One Exposure Management Platform خصيصاً لمواجهة هذا التحدي. فبدلاً من الاكتفاء بإنتاج المزيد من نتائج الفحص والتنبيهات، تساعد Tenable One المؤسسات على تحديد حالات التعرض التي تمثل خطراً حقيقياً. وتعتمد المنصة على Tenable Exposure Data Fabric لربط بيانات التعرض للمخاطر عبر مختلف مكونات سطح الهجوم الحديث، ثم تضيف السياق اللازم للتمييز بين ما هو مجرد ثغرة أمنية وما يمثل بالفعل خطراً فعلياً على المؤسسة. وعند دمج هذه الإمكانات مع قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تصبح المؤسسات قادرة على الانتقال من مرحلة التحليل إلى اتخاذ الإجراءات بسرعة أكبر، بما يمكّن فرق الأمن من التركيز على حالات التعرض الأكثر تأثيراً على الأعمال قبل أن يتمكن المهاجمون من استغلالها.

ومن المتوقع أن يركز التعاون على عدد من المجالات، من أبرزها:

تعزيز أبحاث الأمن السيبراني وذكاء التعرض للمخاطر .

تسريع اكتشاف حالات التعرض القابلة للاستغلال ومسارات الهجوم وترتيب أولوياتها .

تحسين آليات تحديد أولويات التعرض الأكثر أهمية والتحقق منها والاستجابة لها .

تبسيط العمليات الأمنية وتسريع جهود الحد من المخاطر .

وفي هذا الصدد قال إريك دوير، الرئيس التنفيذي للمنتجات لدى تينابل: "يتطلب عصر الذكاء الاصطناعي تبني نهج مختلف جذرياً في الأمن السيبراني. فالمهاجمون يتحركون بسرعة أكبر ويعملون على نطاق يجعل الاعتماد على الأمن التفاعلي وحده غير قابل للاستمرار. وفي إطار برنامج Trusted Access for Cyber التابع لشركة OpenAI، تعمل تينابل حالياً على تقييم الكيفية التي يمكن من خلالها لقدرات GPT-5.5 تسريع سير العمل الدفاعي عبر عمليات دمج آمنة داخل منتجاتها، بما يمكّن العملاء من البقاء في صدارة المهاجمين والتحرك بسرعة وثقة أكبر. وهذا هو المفهوم الحقيقي للأمن الاستباقي على أرض الواقع."

ويؤكد هذا الإعلان استمرار استثمارات تينابل في تطوير حلول إدارة التعرض للمخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتزامها بمساعدة عملائها على الحد من المخاطر السيبرانية بصورة استباقية في ظل مشهد تهديدات يزداد تعقيداً باستمرار.

للمزيد من المعلومات حول Tenable One، المنصة الرائدة لإدارة التعرض للمخاطر والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة الرابط: https://www.tenable.com/products/tenable-one.

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سناء اللبابيدي sana@oakconsulting.biz| |

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