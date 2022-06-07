أعلنت شركة OPay الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني عن توقيع برتوكول تعاون مع شركة تنميه أحد أكبرالشركات الرائدة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتقديم الحلول الرقمية و خدمات التحصيل الإلكتروني لعملاء تنميه، وحضر مراسم توقيع الاتفاقية أ. محمود خضر رئيس قطاع تطوير الأعمال و الشراكات الاستراتيجية بشركة OPay و أ. حسام النجار الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة تنميه .

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي شركةOPay الدائم في تطوير حلولها الرقمية المقدمة لعملائها من الشركات والأفراد، إلى جانب عقد الشراكات الفعالة مع العديد من الشركات في مختلف القطاعات، مما يخدم استراتيجيتها التوسعية في السوق المصري و الوصول لكافة شرائح المجتمع المختلفة.

وتتيح الاتفاقية لعملاء شركة تنميه إمكانية سداد مدفوعاتهم و أقساطهم من خلال شبكة تجار OPay و ماكينات POS المنتشرة في جميع محافظات مصر.

و صرح محمود خضر رئيس قطاع تطوير الأعمال و الشراكات الاستراتيجية بشركة OPay :" تسعى جاهدة شركة OPay في توفير أنظمة سداد ذكية من أجل دعم سوق المدفوعات الإلكترونية المحلي، و كذلك تأمل في عقد العديد من الاتفاقيات مع الشركات الرائدة للوصول إلى أكبر قدر من العملاء وتوفير أفضل خدمات الدفع الإلكترونية، كما تسعى إلى المساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي والشمول المالي للوصول إلى مصر الرقمية".

و أضاف خضر: "نسعى دائماً إلى أن نكون سباقين في تقديم كافة حلول الدفع المختلفة لعملاء شركة تنميه لسداد مختلف مدفوعاتهم من خلال قنواتنا الرقمية، و نأمل في استمرارية التعاون المثمر مع شركة تنميه، والمزيد من التعاون المشترك لتحقيق الهدف المشترك في تسهيل والتيسير على العملاء في سداد مدفوعاتهم".

كما اعرب حسام النجار عن سعادته بالتعاون مع شركة Opay لما تحققه من نجاحات قوية في السوق المصري و التي تقدم حلول تكنولوجية ذكية تتواكب مع استراتيجية تنميه التوسعية فيما يخص الرقمنة و التكنولوجيا المالية و علوم البيانات لما تتمتع به تنميه من قاعدة عملاء عريضة قاربت من 2 مليون عميل منذ نشأة الشركة و ذلك في إطار تسهيل عملية دفع اقساط عملاء شركة تنميه من خلال شبكة OPay المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

و الجدير بالذكر ان بنهاية الربع الأول من 2022 وصلت تنميه بقاعدة عملائها الي 392 ألف عميل قائمين في 25 محافظة من خلال 307 فرع حالياً بحجم محفظة بلغت حوالي 4 مليار جنيه.

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عن OPay

OPay هي شركة سريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية للدفع عبر الهاتف المحمول، حيث حققت OPay نموًا كبيرًا في السنوات الثلاث الماضية وأصبحت واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا المالية في إفريقيا والشرق الأوسط مع حصة سوقية لائقة في الأسواق الرئيسية بما في ذلك نيجيريا و مصر و باكستان و غيرها.

و تقدم OPay خدمات مخصصة لمختلف العملاء لتناسب احتياجاتهم؛ تتضمن بعض هذه الخدمات الدفع في وضع عدم الاتصال والدفع عبر الانترنت، وخدمة المحفظة الرقمية من خلال الذكاء الإصطناعي وابتكارات التكنولوجيا المالية الأخرى.

وتضم OPay أكثر من 15 مليون مستخدم مسجل للمحفظة، و 600000 تاجر على مستوى الدول التي تنشط بها، وتجاوزت قيمة معاملاتها الشهرية ال 6 مليارات دولار.

عن تنميه

حققت الشركة نموًا سريعًا منذ تأسيسها 2009 حتى أصبحت أحد الكيانات الرائدة في مجال تمويل رأس المال العامل لأصحاب المشروعات منخفضة الدخل. وتتيح قروض تتراوح قيمتها من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه التي تقدمها الشركة لأصحاب المشروعات الصغيرة لإطلاق مشروعاتهم الخاصة وتنميتها فضلًا عن الارتقاء بالتجمعات السكانية المحيطة بهم. في هذا الصدد، تساهم الشركة في دفع عجلة نمو الإقتصاد بمصر سعيًا للخروج من وطأة الفقر، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المحليين. كما تمكنت الشركة بالقيام بجميع أنشطتها وسط الاضطرابات المحلية و العالمية و تحقيق النمو وتعزيز الشمول المالي في مصر