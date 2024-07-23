الكويت - أعلنت رائدة الاتصالات والتقدّم التكنولوجي، شركة Ooredoo الكويت، عن تعيينها عيسى حيدر، رئيساً لقطاع التكنولوجيا، ليقوم عبر منصبه الجديد بقيادة مبادرات الشركة وتنفيذ استراتيجياتها التكنولوجية، بما يتماشى مع رؤية الشركة في إثراء الحياة الرقمية لعملائها بحلول اتصالات مبتكرة ومتقدمة.

وقد جاء تعيين عيسى حيدر وفقاً لالتزام الشركة بتنمية رأس مالها البشري والاستثمار في طاقاتها وكفاءاتها الوطنية، وتطبيق سياسة تطوير الكوادر الكويتية في مختلف الإدارات، والتي تتبناها Ooredoo ضمن سعيها المستمر لدفع وتشجيع المواهب المحلية لتحقيق تنمية وطنية مستدامة.

حيث سيقوم عيسى حيدر بالانضمام لفريق الإدارة التنفيذية، حاملاً معه خبرةً تقنية وإدارية واسعة في مجال الاتصالات، تمتد لنحو عقدين، وذلك منذ انضمامه لـ Ooredoo الكويت في أغسطس 2005، متولياً مناصب قيادية عديدة وعلى درجة عالية من المسؤولية، آخرها منصب مدير تخطيط وتصميم الشبكات، والذي كانت لقيادته دور محوري في دفع المشاريع التحويلية مثل مدينة المباركية الذكية، وكذلك مشاريع الاستدامة مثل معززات الطاقة الشمسية الهجينة وغيرها من المبادرات المبتكرة الأخرى في مجال التكنولوجيا.

كما أشرف حيدر على عمليات التخطيط والتنفيذ لاستراتيجيات نمو الشبكة، حيث كان ضمن الفريق الذي وضع حجر الأساس لتفعيل تقنية 5G في عام 2019. وفي بداية العام الحالي، قام بالاشراف على قيادة الاختبار الناجح لشبكة الجيل 5.5 المتقدمة، التي تهدف إلى توفير سرعات عالية للإنترنت ونقل بيانات بسرعات قياسية في بيئة عمل حية. سيفتح هذا الاختبار المجال لنقلة نوعية في تقديم خدمات جديدة وتجارب عملاء مميزة وغير مسبوقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتواصل تتخطى الحدود الزمنية والمكانية.

ويُذكر أن حيدر حاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية وماجستير في إدارة الأعمال، كما يتميّز باكتساب خبرات واسعة في التقنيات الناشئة، والمهارات القيادية، والكفاءة التكنولوجية، كما استكمل عدة برامج تدريبية من مؤسسات وجامعات مرموقة مثل جامعة ميشيغان - كلية ستيفن إم روس للأعمال، وكلية لندن للأعمال، وجامعة هارفارد ، وجامعة ويسكونسن.

إن تجارب حيدر الثرية والواسعة وسجله الحافل يمنحانه رصيداً قيماً في ميادين العمل الديناميكية.

وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عبد العزيز البابطين، والرئيس التنفيذي للمجموعة، الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، عن ثقتهما في قدرات حيدر لتوجيه الشركة نحو مسار نمو تصاعدي وتحقيق المزيد من النجاح.

كما أكد البابطين على أهمية الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال التكنولوجي لدى الشركة، منوهاً إلى التزام Ooredoo الكويت بدعم المواهب الكويتية وتعزيز النمو الداخلي، حيث قال:"نحن نؤمن بتمكين موظفينا وتوفير الفرص للإبداع والابتكار والنمو داخل الشركة".

وأضاف: "يعد تعيين عيسى حيدر انعكاساً واضحاً لسعينا المتواصل نحو تطوير الكوادر الوطنية داخل الشركة وتحديدا بالمستويات الوظيفية القيادية، بما يدعم جهودنا المستمرة في استقطاب المواهب المحلية وتعزيز قدراتها".

وحيث كانت Ooredoo الكويت قد تأسست في ديسمبر 1999 كأول مشغل مملوك للقطاع الخاص في البلاد، وتوسعت منذ ذلك الحين في خدماتها لتشمل الهاتف المحمول والإنترنت واسع النطاق والحلول المُدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات المتنوعة، فإن مهمة الشركة تدور حول الاستفادة من تقنيات الاتصالات لتعزيز الإمكانات البشرية ودفع التنمية المجتمعية والتقدم.

ومن جانبه، صرح عيسى حيدر: "بصفتها شركة تركز على المجتمع بصفة عامة، فنحن في Ooredoo الكويت ملتزمون بتطوير عالم عملائها وتعزيز النمو البشري من خلال الاتصالات المتكاملة والموثوقة، وإنه شرف لي أن أصبح مسؤولاً عن قيادة قطاع التكنولوجيا وأقسامه المختلفة في الشركة، وأن تقدم لي فرصة للمساهمة الفعالة في تنفيذ مهمتنا - والمتمثلة في تقديم خدمات متطورة تمكن الأفراد والشركات في جميع أنحاء الكويت".

وتحت قيادة عيسى حيدر، تهدف Ooredoo الكويت إلى مواصلة إرثها في الابتكار وتقديم الخدمات التي تركز على العملاء، والبناء على نجاحاتها باعتبارها أسرع مزود للشبكات وأكثرهم تقدماً في البلاد.

ومن ناحية أخرى، تلتزم Ooredoo الكويت باتباع سياسة تعزيز وتفعيل دور العنصر الوطني ليس فقط كاستراتيجية توظيفية، بل كجزء من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وبناء اقتصاد قوي ومزدهر.

من خلال توفير فرص داخلية للنمو الوظيفي والاستثمار في تطوير المواهب المحلية، وتوفير برامج التدريب الصيفي وفرص التقدم الوظيفي، تسعى Ooredoo إلى تمكين المواطنين الكويتيين في سوق العمل والوصول إلى إمكاناتهم الكاملة، مما يسهم في نجاح الشركة.

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