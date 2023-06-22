ستعمل إريكسون وOoredoo قطر على توفير مستويات أعلى من السرعات والسعة الكبيرة جداً وسرعات استثنائية للنطاق العريض المتنقل مع تقنية الموجة الملليمترية.

ستشرف إريكسون على تشغيل وتحسين شبكة Ooredoo قطر بشكل سلس عبر فريق من المتخصصين ذوي التأهيل الرفيع.

أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، وOoredoo قطر عن تمديد اتفاقهما بخصوص التعاون في مجال شبكة الجيل الخامس لمدة خمس سنوات أخرى، وذلك خلال زيارة ممثلي شركة Ooredoo قطر لمقر شركة إريكسون في مدينة شيستا بالسويد، لتعزيز التعاون في مجال منتجات وخدمات شبكة النفاذ الراديوي (RAN).

ووقع على تمديد الشراكة الشيخ علي بن جبر آل ثاني ، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر وكيفين ميرفي ، كيفين مورفي، نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء في منطقة شمال الشرق الأوسط ووحدة العملاء العالمية لمجموعة Ooredoo في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا, بحضور نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo ، الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني ، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إريكسون ، بوريه إيكهولم ، ووفد من كبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعة Ooredoo و Ooredoo قطر وإريكسون.

وستقدم إريكسون بموجب الاتفاق المُجدد، حلولاً وخدمات متطورة لشبكة النفاذ الراديوي من الجيل الخامس تتيح سرعات أكبر للبيانات، مما يسمح لشركة Ooredoo قطر باستكشاف حالات استخدام جديدة لشبكة الجيل الخامس وفرص اتصالات محسنة للمشتركين، للاستفادة من الإمكانات الهائلة لتطبيقات إنترنت الأشياء، واستكشاف تقنيات ناشئة، كالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين أداء الشبكة وتعزيز تجربة المستخدم.

كما ستستمر إريكسون بتوفير حلول الخلايا الصغيرة الداخلية (نظام النقاط الراديوية من إريكسون)، مما يضمن توفير اتصال سلس في جميع أرجاء المباني، ويقدم تجارب اتصال رائعة داخل المباني في قطر.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل إريكسون على تعزيز تجارب عملاء شبكة الجيل الخامس لشركة Ooredoo قطر من خلال إدخال طيف إضافي، كالموجة المليمترية. وستتيح هذه التقنية لمزود الخدمة تقديم سرعات استثنائية وعبر مسافات بعيدة تتجاوز عدة كيلومترات، وذلك بفضل برنامج النطاق الموسع من إريكسون.

وستتمكن Ooredoo قطر من خلال التقنيات المتقدمة والخوارزميات الذكية، من استخدام نظام إحصائيات ذكاء الشبكة من إريكسون (ENIQ)، الذي يعمل مع نظام إريكسون لإدارة الشبكة (ENM)، وذلك للحصول على رؤى شاملة حول أداء الشبكة وأنماط حركة المرور، ونقاط الازدحام، واكتشاف الحوادث في الوقت الفعلي، مما يقود إلى إدارة أفضل للموارد وتحسين شامل لتجربة العملاء.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: “سعداء بتعزيز شراكتنا مع إريكسون، والتي ستسهم في تمكيننا من رسم معالم سوق تقنيات الجيل الخامس، ودفع عجلة التحول الرقمي الشامل بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2023. فمن خلال تبني التقنيات المتطورة التي تقدمها إريكسون، سنكون قادرين على مواصلة تحديث قدرات شبكاتنا، وتقديم خدمات رقمية استثنائية، واستطلاع حالات الاستخدام الجديدة التي تسهم في فتح آفاق فرص تجارية جديدة. ومعاً، سنعمل على صياغة مستقبل قطاع الاتصالات وتمكين عملائنا على نحو غير مسبوق”.

ومع استمرار تزايد الحاجة إلى تقنية إنترنت الأشياء، ستتعاون إريكسون وOoredoo قطر في تنفيذ عمليات نشر محسّنة لشبكة النفاذ الراديوي، تقود إلى تعزيز التغطية والسعة، وتتمتع بفعالية في استهلاك الطاقة وإمكانيات تقطيع الشبكة وتدابير أمنية قوية. وسيسمح هذا لـ Ooredoo قطر بالتعامل مع مختلف تطبيقات إنترنت الأشياء بسلاسة عبر شبكتها.

من جهته، قال كيفين مورفي، نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء في منطقة شمال الشرق الأوسط ووحدة العملاء العالمية لـمجموعة Ooredoo في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: “توفر تقنيات الجيل الخامس الأفضل في فئتها من إريكسون لـ Ooredoo قطر سرعات فائقة وسعة أكبر، ما يمكّنها من نشر التطبيقات والخدمات المتطورة لتحسين تجربة العملاء ودعم مسيرة التحول الرقمي لدولة قطر. تجسد شراكتنا مع Ooredoo قطر رؤيتنا المشتركة والتزامنا بدعم الابتكار والاتصالات في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030″.

وفي إطار تجديد الشراكة لمدة خمس سنوات، ستوفر إريكسون أيضاً خدمات الدعم والصيانة التي ستقدمها من خلال فريق من المتخصصين المؤهلين تأهيلاً عالياً، مما يضمن أن يتم تشغيل الشبكة وتحسينها بكفاءة عالية. وتمثل هذه الشراكة إنجازاً هاماً لكل من إريكسون وOoredoo قطر، في سياق سعي الطرفين لتعزيز قدرات الاتصال في قطر، وتقديم تجارب اتصال استثنائية للأفراد والشركات.

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نبذة عن إريكسون:

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار في توفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. أسهم شركة إريكسون مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك. www.ericsson.com